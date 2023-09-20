Минфин РФ выделит 1,29 млрд рублей на проведение Игр стран БРИКС

Минфин РФ выделит на проведение Игр стран БРИКС 1,29 миллиарда рублей.

Об этом сообщил заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

«Минфином согласовано выделение на проведение Игр стран БРИКС 1,29 млрд рублей, Всемирных игр дружбы – 590 млн рублей, на организацию и проведение объединенного чемпионата по футболу «Содружество» – 262,5 млн рублей, на предоставление субсидий новым территориям – 286 млн рублей, обеспечение участия сборных в соревнованиях – 207,5 млн рублей», – сказал Кадыров на заседании комитета Госдумы по спорту.

Игры стран БРИКС планируется провести в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, Всемирные игры дружбы – с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲