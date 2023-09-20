Минфин РФ выделит 1,29 млрд рублей на проведение Игр стран БРИКС

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Минфин РФ выделит на проведение Игр стран БРИКС 1,29 миллиарда рублей.

Об этом сообщил заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

«Минфином согласовано выделение на проведение Игр стран БРИКС 1,29 млрд рублей, Всемирных игр дружбы – 590 млн рублей, на организацию и проведение объединенного чемпионата по футболу «Содружество» – 262,5 млн рублей, на предоставление субсидий новым территориям – 286 млн рублей, обеспечение участия сборных в соревнованиях – 207,5 млн рублей», – сказал Кадыров на заседании комитета Госдумы по спорту. 

Игры стран БРИКС планируется провести в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, Всемирные игры дружбы – с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

Россия заплатит призерам Игр дружбы как за Олимпиаду – даже иностранцам! Как думаете, сколько это миллиардов? 😲

37 комментариев

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Ебздрогыч
Ну правильно, страна богатая, может себе позволить отвалить бабла на никому ненужные соревнования. Здравоохранение, образование, социалка, расходы на старые регионы (прости, Господи) урежем, народ потерпит, ему не впервой
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Sarumian
Об этом сообщил заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

Однофамилец пехотинца ?
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Sarumian
«Подрабатываю курьером, чтобы покупать патроны». Как в России выживают биатлонисты-юниоры.
Автор – 19-летний биатлонист Прохор Майдола.
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Андрей Балабаев
Чемпионат по футболу Содружество. Это что за чудо такое? Ну вот и альтернатива лиги чемпионов подъехала!
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Дмитрий Воронцов
Ответ Владислав Романов
а с нас сегодня в очередной раз по 100 р. собрали на сво...
А то что в стране запущена уже давно как афера века под названием "Фонд капитального ремонта" - это вообще никого не смущает?))
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Владислав Романов
Ответ Дмитрий Воронцов
А то что в стране запущена уже давно как афера века под названием "Фонд капитального ремонта" - это вообще никого не смущает?))
это одна ИЗ афер века
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Владислав Романов
а с нас сегодня в очередной раз по 100 р. собрали на сво...
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LOsP06GH
Ответ Ебздрогыч
Ну правильно, страна богатая, может себе позволить отвалить бабла на никому ненужные соревнования. Здравоохранение, образование, социалка, расходы на старые регионы (прости, Господи) урежем, народ потерпит, ему не впервой
Согласен! К Кремлёвской стене бы их всех поставить и расстрелять!... Ну как минимум это было бы справедливо!
+9
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+7
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Максим Черкашин
Ответ Ебздрогыч
Ну правильно, страна богатая, может себе позволить отвалить бабла на никому ненужные соревнования. Здравоохранение, образование, социалка, расходы на старые регионы (прости, Господи) урежем, народ потерпит, ему не впервой
Согласен и пенсионный возраст к ста годам можно поднять. Чтобы чаще такие игры проводить.:))))))
+7
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Ебздрогыч
Если перевести в валюту, то всего 13,35 миллионов долларов, сущие копейки!
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Дмитрий Воронцов
БРИКС - это та организация, страны которой готовы выдать президента России международному суду. Верно же?)
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Madcomposer
Ответ Дмитрий Воронцов
А то что в стране запущена уже давно как афера века под названием "Фонд капитального ремонта" - это вообще никого не смущает?))
Да, это полный огонь, там взносы уже в два раза почти выросли по сравнению с исходными. При том, что качество и количество реальной работы просто смехотворно.
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iPatrick
Ответ Ярик01
на организацию и проведение объединенного чемпионата по футболу «Содружество» – 262,5 млн рублей, Мощно, а с билетов на такое великое мероприятие не собрать не залезая в карман государства?
Думаю, в смете есть пункт: "Заполнение трибун биологической массой, изображающей патриотизм"
Это расход, а не доход 😏
+3
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+3
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Atsuktuvas
Ответ Ебздрогыч
Если перевести в валюту, то всего 13,35 миллионов долларов, сущие копейки!
На момент проведения - еще дешевле получится.
+3
0
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rdyabin@icloud.com
Ответ Ебздрогыч
Ну правильно, страна богатая, может себе позволить отвалить бабла на никому ненужные соревнования. Здравоохранение, образование, социалка, расходы на старые регионы (прости, Господи) урежем, народ потерпит, ему не впервой
Ну если народ только в камментах на спортсе способен обличать, чего этой власти его бояться?
+3
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Ярик01
на организацию и проведение объединенного чемпионата по футболу «Содружество» – 262,5 млн рублей,
Мощно, а с билетов на такое великое мероприятие не собрать не залезая в карман государства?
+2
0
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CAB4yK
Ответ Sarumian
Об этом сообщил заместитель министра спорта России Азат Кадыров. Однофамилец пехотинца ?
Этот из Казани.
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brig_Mercury
Ответ Ебздрогыч
Ну правильно, страна богатая, может себе позволить отвалить бабла на никому ненужные соревнования. Здравоохранение, образование, социалка, расходы на старые регионы (прости, Господи) урежем, народ потерпит, ему не впервой
В смысле потерпит? Все полностью поддерживают данные инициативы. Всех все устраивает. На последних выборах опять ЕДРО почти везде победило с запасом. Страна едина и счастлива, на всех выборах это регулярно доказывается.
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R Kukhov
Ну, теперь можно и бабушкам на хворост сборы объявить
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Oleg77491
Ответ Владислав Романов
а с нас сегодня в очередной раз по 100 р. собрали на сво...
И что заплатили? Что за регион? Бюджетник?
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Pessoa inteligente
Мало, давай больше бабла! Нам нужно побольше медалек! Только Китай не пускайте, они всё заберут!
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Koulmann
Ответ Дмитрий Воронцов
БРИКС - это та организация, страны которой готовы выдать президента России международному суду. Верно же?)
Денег жалко менять название для игр.
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Алар
1,29 млрд. рублей в трубу! Экономисты, блин(((
Для государства это копейки.Что каждый на 1000 рублей больше получал нужно в бюджет всего лишь 180 триллионов рублей.То есть 100 тыс раз провести такие соревнования.
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zherebyatnikov
Ответ Ебздрогыч
Ну правильно, страна богатая, может себе позволить отвалить бабла на никому ненужные соревнования. Здравоохранение, образование, социалка, расходы на старые регионы (прости, Господи) урежем, народ потерпит, ему не впервой
Ну что вы так критично... На благо будущих поколений!(сарказм)
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Максим Черкашин
Беларусь. Россия. Иран. Корея Северная. БРИКС.:)))))))
На данный момент входят 5 стран. Бразилия,Юар,Россия,Индия и Китай.Иран только желает вступить.Алжир Египет Иран Бахрейн Саудовская Аравия ОАЭ.подали заявку.Ещё 8 стран не официально желают вступить.Если не знаете не пишите.
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