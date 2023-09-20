Хейлунд впервые забил за «МЮ» – «Баварии». Форвард проводит 3-й матч за манкунианцев

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд впервые забил за «Манчестер Юнайтед».

На 49-й минуте матча Лиги чемпионов против «Баварии» форвард помог своей команде сократить отставание в счете – 1:2. Это был его второй удар за игру.

У датчанина, приобретенного за 75+10 млн евро, теперь один гол за три матча в новом клубе. Ранее он сыграл против «Арсенала» и «Брайтона».

Подробно со статистикой Хейлунда можно ознакомиться здесь.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Хейлунд - Холанд 1:0 в этом розыгрыше Лиги Чемпионов 💪
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JealousNobody
с почином
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SLEVIN
Ответ Фарид Харисов
Молодец! Но надо забивать не 1, а 2 за игру. Потому что у МЮ ничего не изменилось — выходят на поле уже проигрывая 0:1. Только раньше виновником был Мага, а теперь великий игрок ногами Онана.
а че не 5?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unknown Forusha
Обе защитные линии решили навалить кринжа
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Хойлунд заткнул хейтерасов! Красава!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SLEVIN
Ответ Real_v_dushe
Раз в месяц палка выстрелила
он играет второй матч Алёша
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Раз в месяц палка выстрелила
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soda overdose
Как же непривычно видеть МЮ в зеленом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SLEVIN
Ответ llolishe
Так там же автогол Настолько отчаянные что считаете автогол Баварки за гол Хеленда
чистый гол Алёша
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sebastian Roberto Pereira
Ответ SLEVIN
а че не 5?
5 то понадёжнее будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий