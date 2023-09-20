Хейлунд впервые забил за «МЮ» – «Баварии». Форвард проводит 3-й матч за манкунианцев

Расмус Хейлунд впервые забил за «Манчестер Юнайтед».

На 49-й минуте матча Лиги чемпионов против «Баварии» форвард помог своей команде сократить отставание в счете – 1:2. Это был его второй удар за игру.

У датчанина, приобретенного за 75+10 млн евро, теперь один гол за три матча в новом клубе. Ранее он сыграл против «Арсенала» и «Брайтона».

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch