Лига чемпионов. «Реал» примет «Унион», «Бавария» против «МЮ», «Интер» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Арсенал» сыграет с ПСВ

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Стартовал 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

В среду «Реал» примет «Унион», «Бавария» сразится с «Манчестер Юнайтед», «Интер» сыграет в гостях с «Сосьедадом» Арсена Захаряна, «Арсенал» встретится дома с ПСВ.

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

Галатасарай Турция – Копенгаген Дания
Дата проведения
20 сентября, 19.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид Испания – Унион Германия
Дата проведения
20 сентября, 19.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария Германия – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Севилья Испания – Ланс Франция
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Сосьедад Испания – Интер Италия
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал Англия – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брага Португалия – Наполи Италия
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Мунисипал де Брага»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бенфика Португалия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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17 комментариев

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Самая быстрая булочка в мире
Увы, уверености в МЮ нет. Думаю, что пропустить меньше 4 голов будет достойным результатом
+7
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+7
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bibendum
Был бы де Хеа, было бы спокойнее. Даже можно было и на ничью ставить. Но ведь сейчас в воротах великий онана. Бог игры ногами. Пять не пропустить - уже хорошо.
+7
-1
+6
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Agent Smith
Удачи Арсеналу⚽️
+6
0
+6
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ман сити фейк
Давайте соседи удачи против бундесфермы
+3
0
+3
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belisimo
за Захарян Сосьедада!
+4
-2
+2
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aeyanovskiy
Хоть бы без Черданцева🙏🏻
+2
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Will Turner
Ответ bibendum
Был бы де Хеа, было бы спокойнее. Даже можно было и на ничью ставить. Но ведь сейчас в воротах великий онана. Бог игры ногами. Пять не пропустить - уже хорошо.
де хеа запрессинговали бы уже минуте к пятой и был бы сразу привоз
+1
0
+1
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Blaumerc
Ответ bibendum
Был бы де Хеа, было бы спокойнее. Даже можно было и на ничью ставить. Но ведь сейчас в воротах великий онана. Бог игры ногами. Пять не пропустить - уже хорошо.
да не будьте вы пессимистами такими. это лига чемпионов, многие команды играют не так как во внутреннем чемпионате.
тем и хорош футбол, видели как ЦСКА громил Реал на Бернабеу. Так же может случится с любой командой в любом матче.
Думаю лёгкой прогулки для Баварии не будет, тем более сама Бавария после смены тренера до сих пор в поиске себя.
+2
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Will Turner
Ответ Самая быстрая булочка в мире
Увы, уверености в МЮ нет. Думаю, что пропустить меньше 4 голов будет достойным результатом
да понятно что уверенности нет, но помню в прошлом году никто не думал, что МЮ в первом туре выиграет Арсенал, Ливерпуль и Сити во втором туре
на один конкретный матч они могут выдать безошибочную игру
но я склоняюсь к тому, что рэшфорд опять будет транжирить моменты, чтобы «проявить» себя в ЛЧ
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Мария Голденштерн
Удачи Реалу.
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yurchik07
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мне интересно,какой предел терпения у владельцев Мю???Сколько матчей Мю может проиграть???И если вылетит из ЛЧ?Что дальше?Тен Хаг так же остаётся???
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Born is the King
Будет позор, если Бавария забьет Мю меньше 8
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Elkorazon01
Че кайф( имя фамилия) после матча сольется как в прошлом году🤣 « черепашка накидает трешку»
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che kaif
Сегодня пижоны будут лежать а мю ликовать💪
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Плотников Семен
Ура! Праздник продолжается! Вчера был огненная ночь, надеюсь эта будет такой же жаркой, учитывая сегодняшние вывески
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Кино Музыка
Прощальная гастроль тен Хага.
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Бавария на классе
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-3
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