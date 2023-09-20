Лига чемпионов. «Реал» примет «Унион», «Бавария» против «МЮ», «Интер» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Арсенал» сыграет с ПСВ
Стартовал 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов.
В среду «Реал» примет «Унион», «Бавария» сразится с «Манчестер Юнайтед», «Интер» сыграет в гостях с «Сосьедадом» Арсена Захаряна, «Арсенал» встретится дома с ПСВ.
Лига чемпионов
Групповой этап
1-й тур
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.45, «Тюрк Телеком Стэдиум»
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Мунисипал де Брага»
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Эштадиу да Луш»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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тем и хорош футбол, видели как ЦСКА громил Реал на Бернабеу. Так же может случится с любой командой в любом матче.
Думаю лёгкой прогулки для Баварии не будет, тем более сама Бавария после смены тренера до сих пор в поиске себя.
на один конкретный матч они могут выдать безошибочную игру
но я склоняюсь к тому, что рэшфорд опять будет транжирить моменты, чтобы «проявить» себя в ЛЧ