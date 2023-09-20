Лига чемпионов. «Реал» примет «Унион», «Бавария» против «МЮ», «Интер» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Арсенал» сыграет с ПСВ

Стартовал 1-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

В среду « » примет « », « » сразится с « », « » сыграет в гостях с «Сосьедадом» Арсена Захаряна, «Арсенал» встретится дома с ПСВ.

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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