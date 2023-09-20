«Урал» – «Локомотив». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
«Локомотив» сыграет в гостях с «Уралом» в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 20 сентября, 15.00, «Екатеринбург-Арена»
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