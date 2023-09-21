Онана о 3:4 с «Баварией»: «Один из моих худших матчей. Из-за моей ошибки «МЮ» потерял контроль над игрой»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Андре Онана Футбол

Вратарь «Ман Юнайтед» Андре Онана назвал одним из худших матч против «Баварии».

Английский клуб проиграл со счетом 3:4 в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот.

«Это непросто. Мы начали матч очень хорошо. Но после моей ошибки потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас и для меня.

Из-за этой ошибки команде потребовалось отыгрывать пропущенный мяч.

Мне нужно извлечь из этого урок и стать сильнее. Мне понравилось, как команда возвращалась в этот матч.

Мне нужно многое доказать. Мой старт в «Манчестер Юнайтед» получился не таким хорошим, как я хотел. Это был один из моих худших матчей. Но у нас большие амбиции.

Трудное время для нас. Но мы должны быть вместе и усердно работать» – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

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49 комментариев

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Stereophonics89
кокушки есть у парня
пишут, что сам вызвался дать интервью
берёт на себя ответственность
это хорошо, а вот ошибки - плохо
если класс есть, то с таким менталитетом будет очень полезен в дальнейшем
+27
-7
+20
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Street Fighter
Ну тут действительно есть его вина. Тут не поспоришь. Но он молодец, что ему хватает мужества признать и принять свой косяк. Молодец 👍🏼
+8
-1
+7
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red hikkikomori
Не помню таких интервью от Де Хеа после его привозов, респект Онана)
+7
-2
+5
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Джони Две Куртки
Бартез снимай маску. мы тебя узнали)))
+6
-1
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Диер Ташкент
Похвалы конечно Онане, за то, что за проигрыш берет вину на себя. Но контроль МЮ потерял не из за пропущенного гола Онаной, а когда прижались к воротам и дают спокойно разыгрывать мяч, как это обычно бывает в последних играх. А остальное все это следствия. Не пусти Онана, так один фиг пропустили бы с другой атаки. Это уже в порядке вещей к сожалению для нынешний МЮ
+4
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+4
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Stereophonics89
Ответ llolishe
Ты понимаешь что жена Онаны принимала тоже таблетки и они были разного цвета и Онана умудрился перепутать таблетки
если это юмор, то сложный для меня
извини
+4
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Stereophonics89
Ответ llolishe
Онана же когда за Аякс играл таблетку перепутал и на год отстранили от футбола его
и?
+3
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+3
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llolishe
Ответ Stereophonics89
ты же его обратно позвал и он тебе последний матч вытащил)) какие претензии?)
Ригоберка Тен Хаага топ тренером называл
А сейчас три месяца говорит другое про Тен Хаага
+3
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Макс Кошевой
ну хоть взял вину на себя, красавчик
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Stereophonics89
Ответ rigobersong
А понтов-то было, еще в сборной мне чет вякал:))
ты же его обратно позвал и он тебе последний матч вытащил))
какие претензии?)
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Любезный Коссутий
если так продолжит, походу придется ставить турка или старичка Хитона.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ llolishe
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Dro4ishe, сдристни!!!
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Muni Klar
и на это спасибо, ну у нас оборона была Проходной двор как говорится!
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Трент Резнор
Сглазили они тебя.
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Fesman
А типа ошибка была только одна? Серьезно? У него мяч в руках не держался
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llolishe
Ответ CyberUnited
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Если бы я решал то Клопп уже давно бы тренировал условный Гладбах
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оле - топ юрген - клоп
Ничего, давление сильное на него
Он себя ещё покажет
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llolishe
Ответ Stereophonics89
если это юмор, то сложный для меня извини
Погугли это не юмор
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llolishe
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Sanan1908
Онана в Интере и в Мю совсем другой уровень
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Диер Ташкент
Илюша какой сегодня радостный. Пацан такой счастливый сегодня будто от смерти спасся) каждую минуту строчить комменты от радости)
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Геннадий Тимченко
если такая херня за сезон повторится два и более раза, то извиняться уже надо будет не Онане, а 10хагу за то, что выгнал де Хеа
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СуперКонь
Днонана, ошибается в каждом матче, а еще на магваера орал
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Velirpa
какой контроль, бгг?
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mr kovalsky
Ответ llolishe
Ты понимаешь что жена Онаны принимала тоже таблетки и они были разного цвета и Онана умудрился перепутать таблетки
И?
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