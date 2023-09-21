Онана о 3:4 с «Баварией»: «Один из моих худших матчей. Из-за моей ошибки «МЮ» потерял контроль над игрой»
Вратарь «Ман Юнайтед» Андре Онана назвал одним из худших матч против «Баварии».
Английский клуб проиграл со счетом 3:4 в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 28-й минуте игры Лерой Сане из-за пределов штрафной пробил низом примерно по центру ворот. Онана попытался остановить мяч, и от его рук тот влетел в сетку ворот.
«Это непросто. Мы начали матч очень хорошо. Но после моей ошибки потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас и для меня.
Из-за этой ошибки команде потребовалось отыгрывать пропущенный мяч.
Мне нужно извлечь из этого урок и стать сильнее. Мне понравилось, как команда возвращалась в этот матч.
Мне нужно многое доказать. Мой старт в «Манчестер Юнайтед» получился не таким хорошим, как я хотел. Это был один из моих худших матчей. Но у нас большие амбиции.
Трудное время для нас. Но мы должны быть вместе и усердно работать» – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.
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пишут, что сам вызвался дать интервью
берёт на себя ответственность
это хорошо, а вот ошибки - плохо
если класс есть, то с таким менталитетом будет очень полезен в дальнейшем
извини
А сейчас три месяца говорит другое про Тен Хаага
какие претензии?)
Он себя ещё покажет