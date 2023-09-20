Дэмиан Лиллард: «Я лучший разыгрывающий в НБА. Нет никого сильнее меня, когда я выхожу на паркет»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в эфире шоу It Is What It Is заявил, что является лучшим разыгрывающим НБА.
«Если бы Стеф играл в нападении, как я, когда мяч больше находится у тебя в руках, мы бы посмотрели, как он выполняет роль более полноценного разыгрывающего», – сказал Лиллард.
Ведущий спросил, считает ли он, что Карри лучше него как игрок.
«Нет никого лучше меня, когда я выхожу на паркет. В этом моя главная сила, я остаюсь верен себе», – ответил Лиллард, взяв секунду на раздумье.
Другой ведущий дополнил вопрос, считает ли Лиллард себя лучшим разыгрывающим в НБА.
«Да», – закончил 7-кратный участник Матча всех звезд.
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Опять таки, если брать чисто навыки розыгрыша, то Полу он сливает, если брать тупо по позиции на которой выходит игрок (и брать нынешнее время, а не 5 лет назад), то без вопросов Стеф, а есть ещё мамкин ганста из Мемфиса, есть Фокс, Шай вон как жег
Лиллард: я самый лучший разыгрывающий