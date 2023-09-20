Дэмиан Лиллард: «Я лучший разыгрывающий в НБА. Нет никого сильнее меня, когда я выхожу на паркет»

Теги Голден Стэйт Портленд НБА Стефен Карри Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в эфире шоу It Is What It Is заявил, что является лучшим разыгрывающим НБА.

«Если бы Стеф играл в нападении, как я, когда мяч больше находится у тебя в руках, мы бы посмотрели, как он выполняет роль более полноценного разыгрывающего», – сказал Лиллард.

Ведущий спросил, считает ли он, что Карри лучше него как игрок.

«Нет никого лучше меня, когда я выхожу на паркет. В этом моя главная сила, я остаюсь верен себе», – ответил Лиллард, взяв секунду на раздумье.

Другой ведущий дополнил вопрос, считает ли Лиллард себя лучшим разыгрывающим в НБА.

«Да», – закончил 7-кратный участник Матча всех звезд.

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25 комментариев

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Rakoth
Один из лучших - думаю никто бы и не спорил, но вот так прям лучшим себя называть.... По ходу это и есть разница в менталитете между американцами и европейцами. Чёт не слышал, чтобы Йокич подобное говорил, или Дирк, или Лука. Янис вроде тоже в подобном не был замечен.
Опять таки, если брать чисто навыки розыгрыша, то Полу он сливает, если брать тупо по позиции на которой выходит игрок (и брать нынешнее время, а не 5 лет назад), то без вопросов Стеф, а есть ещё мамкин ганста из Мемфиса, есть Фокс, Шай вон как жег
+18
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+16
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totocash
лиллард безусловно в топе лучших разыгрывающих, но нет
+15
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Всеволод Бобров
ещё один шиз)
+14
-2
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гилберт
И тут Демьяна понесло...
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Кирилл Дубасов
Ответ Rakoth
Один из лучших - думаю никто бы и не спорил, но вот так прям лучшим себя называть.... По ходу это и есть разница в менталитете между американцами и европейцами. Чёт не слышал, чтобы Йокич подобное говорил, или Дирк, или Лука. Янис вроде тоже в подобном не был замечен. Опять таки, если брать чисто навыки розыгрыша, то Полу он сливает, если брать тупо по позиции на которой выходит игрок (и брать нынешнее время, а не 5 лет назад), то без вопросов Стеф, а есть ещё мамкин ганста из Мемфиса, есть Фокс, Шай вон как жег
Яннис вообще толковые вещи говорит, никогда не скажет про себя - я самый самый. Этим он подкупает, как и Йокич, как Дирк, но Луку бы сюда не отнёс, уж слишком часто ноëт
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Tim Timson
соглашусь. но теперь нужно дополнить. докажи. в Портленде)
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Райли Карри
А все пираты всегда голосуют только за себя.
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No Name
С каждым высказыванием Дэйма огорчаюсь все больше и больше в его адекватности
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Answer1
Ну так навскидку, а действительно, а кто лучше Дэйма из 1х номеров прямосейчас? Посути только Стеф. Остальные либо не дотягивают пока (Янг, Тайриз, Ламело, Фокс), либо из-за сторонних факторов потеряли свою ценность (Кайри, Джа). В вакууме, я бы и Кайри и Моранта поставил выше Дэйма.
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Вадим Сидоров
"Я лучший разыгрывающий Портленда"
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Daishi
Имхо, это реинкарнация ветхозаветного спора Гарнетт - Данкан, но теперь на позиции РЗ. Все всегда говорили, что Данкан во всем лучше, а особых аргументов кроме количества гаек никогда не было.))
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Stephan Carrypenko
Проснись, ты обоссался
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M D
Абсолютно никто:
Лиллард: я самый лучший разыгрывающий
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Aleksey Lisitsyn
Сразу вспомнился момент 20/21, начало сезона, Стеф год не играл и Лиллард перед игрой с ними сказал что-то вроде: Стеф уже не тот, не может такой сложности броски совершать, и все в том же стиле и вообще я топ а он кал) Степан тогда вышел и 62 набрал и в одного считай игру забрал, больше Дэйм не бузил на него) и вот опять началось обострение
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Dr Gonzo
Ответ Daishi
Имхо, это реинкарнация ветхозаветного спора Гарнетт - Данкан, но теперь на позиции РЗ. Все всегда говорили, что Данкан во всем лучше, а особых аргументов кроме количества гаек никогда не было.))
Ну тут при всем уважении к Лилларду значительно менее сопоставимые персонажи. Влияние на игру, титулы, рекорды, как индивидуальные, так и командные... преимущество Карри слишком очевидно, чтобы здесь было о чем спорить.
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Иван Шевчук
Такие вещи должен говорить кто-то о тебе, а не ты сам. Но это НБА, сборище селфиш чуваков, с комплексами, так что норм.
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scorp19
Боже, что случилось с Лиллардом. Как-то в одночасье стал полным кретином, не похожим на себя прежнего.
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Vishenka90
Действительно ли он страдает иллюзией величия?
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Александр
Остапа понесло. Раньше сидел же спокойно, играл, записывал рэпчик, казался нормальным. А сейчас с каждым вью его всё уносит и уносит куда-то.
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jqzn88xn6n
Сильное заявление
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Kudim41
Ответ Кирилл Дубасов
Яннис вообще толковые вещи говорит, никогда не скажет про себя - я самый самый. Этим он подкупает, как и Йокич, как Дирк, но Луку бы сюда не отнёс, уж слишком часто ноëт
А при чем тут нытьё? Лука тобе никогда себя не нахватывает, а всегда будет вину на себя!!!
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Daishi
Ответ Dr Gonzo
Ну тут при всем уважении к Лилларду значительно менее сопоставимые персонажи. Влияние на игру, титулы, рекорды, как индивидуальные, так и командные... преимущество Карри слишком очевидно, чтобы здесь было о чем спорить.
Ну дак а я для чего привел в пример Гарнетта и Данкана? Это о влиянии сильной и слабой организации на игроков +- сопоставимого калибра. Поразмышляйте, если мы в свое время рокирнем юного Карри на юного Лилларда, изменится что-то радикально в истории ГС и Портленда?) Может и изменится, а может и нет и все бы сейчас говорили, что Лиллард изменил игру..))
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