Дэмиан Лиллард: «Я лучший разыгрывающий в НБА. Нет никого сильнее меня, когда я выхожу на паркет»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в эфире шоу It Is What It Is заявил, что является лучшим разыгрывающим НБА.

«Если бы Стеф играл в нападении, как я, когда мяч больше находится у тебя в руках, мы бы посмотрели, как он выполняет роль более полноценного разыгрывающего», – сказал Лиллард.

Ведущий спросил, считает ли он, что Карри лучше него как игрок.

«Нет никого лучше меня, когда я выхожу на паркет. В этом моя главная сила, я остаюсь верен себе», – ответил Лиллард, взяв секунду на раздумье.

Другой ведущий дополнил вопрос, считает ли Лиллард себя лучшим разыгрывающим в НБА.

«Да», – закончил 7-кратный участник Матча всех звезд.

Ремейк полуфинала Лиги ВТБ, два клуба из Турции и возвращение Итудиса в Москву: гид по Суперкубку

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта