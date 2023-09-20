Карпин о матче с «Рубином»: «Пенальти – лотерея, хвалить вратаря нет смысла. 7 человек на таком уровне прежде не играли, средний возраст обороны – 19 лет»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Матч ТВ Никита Медведев Футбол

Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Рубином» в серии пенальти.

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» обыграл «Рубин» по пенальти (1:1, пен. 4:2).

– Чем можно объяснить два разных тайма по содержанию? Почему подсели?

– Да, в конце первого тайма уже подсели. Семь человек на таком уровне прежде не играли. И то, как они играли в первой части первого тайма, уже хорошо. Средний возраст линии обороны – 19 лет. Более чем объяснимо все.

Медведев? Серия пенальти – это лотерея. Поэтому нет смысла хвалить вратаря за серию пенальти. Если в целом игру оценивать, то всего вторую игру провел. Так что нормально все, – сказал главный тренер «Ростова».

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15 комментариев

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Michael Scott
Никогда не понимал отождествления пенальти с лотереей.

Пенальти – это конкретные навыки вратаря и пробивающего. Это вопрос мастерства, а не "везения".

Рассказал бы кто-нибудь Луи Ван Галу, поменявшему в серии пенальти с Коста-Рикой вратаря Силессена на Крула, исходя из их вратарских навыков, что ЛВГ "играет в лотерею".
+18
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Антон Киселёв
Ответ Michael Scott
Никогда не понимал отождествления пенальти с лотереей. Пенальти – это конкретные навыки вратаря и пробивающего. Это вопрос мастерства, а не "везения". Рассказал бы кто-нибудь Луи Ван Галу, поменявшему в серии пенальти с Коста-Рикой вратаря Силессена на Крула, исходя из их вратарских навыков, что ЛВГ "играет в лотерею".
"Пенальти - это не лотерея, а удар с 11 метров по воротам высотой 2,5 метра и шириной 7 метров" (С)
Если кто-то помнит автора, напишите🤣
+8
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Сергей Савченко
Тут не согласен, Медведев красавчик,вытащил серию, два пенальти взял
+4
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134572784@vkontakte.ru
Научись бить в девятку с 11 метров и в этой "лотерее" у тебя будет гораздо больше шансов выиграть
+3
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Arti22
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Следи за рыжим Абаскалем. А уж за Валерой мы сами приглядим.
+3
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Japonskiy Magnitofon
Ответ Сергей Савченко
Тут не согласен, Медведев красавчик,вытащил серию, два пенальти взял
Один взял вроде. Еще один там игрок мимо пробил.
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Богдан Хабриев
Ага, не психология и мастерство, а именно лотерея.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Мирзоанис Якубов
Сравнивать Луи с Валерой? Никто так ещё не оскорблял одного из величайших тренеров в истории футбола. P.S: Валера, это не ты
Кто его сравнивает?
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AuroraBorealis
Ещё один любитель лотереи…
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Arti22
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olander
Особенно смешно, когда про лотерею говорят бывшие и действующие футболисты
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Максим Попов-Максим
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bubareska
Ответ Антон Киселёв
"Пенальти - это не лотерея, а удар с 11 метров по воротам высотой 2,5 метра и шириной 7 метров" (С) Если кто-то помнит автора, напишите🤣
Стиль Гамулы вроде
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Антон Киселёв
Ответ bubareska
Стиль Гамулы вроде
Да, что-то из того поколения, но вроде не он, а может и он
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Давид Agabekyan
Ответ bubareska
Стиль Гамулы вроде
Стиль полевого командира
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Сергей Савченко
Ответ Japonskiy Magnitofon
Один взял вроде. Еще один там игрок мимо пробил.
А, точно))Первый же мимо был.
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