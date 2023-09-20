Валерий Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Рубином» в серии пенальти.

В матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Ростов» обыграл « » по пенальти (1:1, пен. 4:2).

– Чем можно объяснить два разных тайма по содержанию? Почему подсели?

– Да, в конце первого тайма уже подсели. Семь человек на таком уровне прежде не играли. И то, как они играли в первой части первого тайма, уже хорошо. Средний возраст линии обороны – 19 лет. Более чем объяснимо все.

? Серия пенальти – это лотерея. Поэтому нет смысла хвалить вратаря за серию пенальти. Если в целом игру оценивать, то всего вторую игру провел. Так что нормально все, – сказал главный тренер « ».

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