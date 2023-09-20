СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь»

Теги Северсталь СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА прервал свою серию поражений в КХЛ.

Команда тренера Романа Ротенберга победила «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, команда из Санкт-Петербурга прервала серию поражений из пяти игр подряд.

Это первая победа СКА с 4 сентября.

На данный момент питерцы, набрав шесть очков, занимают девятое место в таблице Западной конференции.

Следующий матч СКА проведет против «Амура».

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24 комментария

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MikhaL
Тренерский гений Йозе Марино сумел привести команду к победе. Смена капитана была сильнейшим ходом, типа как в борделе мебель передвинуть Ждем новых открытий.
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Shafer
Ща этот Джон Купер расскажет нам, как могуч и велик ска...
+23
-2
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soleg76
Ждем, когда СКА в следующий раз прервет серию из пяти поражений
+18
-1
+17
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Костя Кот
сейчас будет большое интервью про систему
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IVAN-67
Ничего, бывает. Будут и в России праздники. Топим за Дальний восток.(((
+8
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Евгений Исаев
Смотрел игру... СКА однозначно был сильнее. Победа заслуженная.
Но репортаж из раздевалки - театр одного актёра! "Сегодня мы увидели рождение новой команды..." Хоккеисты реально не понимают, как реагировать на эти лозунги. Скажут что-нибудь и смотрят на Ротана - а всё ли правильно сказали?
+7
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ggpjqbygzr
Команда Романа Ротенберга в тяжелейшей борьбе победила в СУПЕРСЕРИИ с Северсталью!Система работает!
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Arty K.
Мы были свидетелями великой суперсерии, господа...
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Артём Красавин
Пора начинать новую серию)
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Рокко Сиффредди
У СКА начинается новая серия. Из 6 гостевых игр))
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Василий Батарейкин
Слово "тренера" в кавычки надо брать, тов. выпускающий редактор!
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Мэй Касахара
К этому матчу Роман наконец учел свои тренерские недоработки и понял, что покупать надо не только игроков, но и судей
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Nikolay Kozlov
Красная машина!
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newyork13
Воспитанники оказывается тащат)
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Nikolay Ryabchikov
Эта победа должна была открыть СКА-Арену, но судьба распорядилась иначе. Качать Гения Йозе!!
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А.Д.
жду пресс-конференции с нетерпением
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Дави На кнопы
РоРо сегодня не уснет, качать гения!!)
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oberkorn
И тут, облом для ромашки, все смотрят лигу чемпионов
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Johanson8987
Местные как обычно. Что ни скажи, все в топку....
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Максим Аванькин
Рома судьям спасибо сказать должен
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Роман Тучин
Все на Думскую!
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lundian
ну все сейчас на несколько дней трындеж про систему
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Jaguarrr
"СКА прервал пятиматчевую серию поражений. Где те игроки, которые побеждали до этого в последний раз".
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