СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь»
СКА прервал свою серию поражений в КХЛ.
Команда тренера Романа Ротенберга победила «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, команда из Санкт-Петербурга прервала серию поражений из пяти игр подряд.
Это первая победа СКА с 4 сентября.
На данный момент питерцы, набрав шесть очков, занимают девятое место в таблице Западной конференции.
Следующий матч СКА проведет против «Амура».
Но репортаж из раздевалки - театр одного актёра! "Сегодня мы увидели рождение новой команды..." Хоккеисты реально не понимают, как реагировать на эти лозунги. Скажут что-нибудь и смотрят на Ротана - а всё ли правильно сказали?