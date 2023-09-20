СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь»

СКА прервал свою серию поражений в КХЛ.

Команда тренера победила « » (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, команда из Санкт-Петербурга прервала серию поражений из пяти игр подряд.

Это первая победа СКА с 4 сентября.

На данный момент питерцы, набрав шесть очков, занимают девятое место в таблице Западной конференции.

Следующий матч проведет против «Амура».