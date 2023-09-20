CAS отказался назвать фамилию адвоката Валиевой
CAS отказался назвать фамилию адвоката, защищающего интересы Камилы Валиевой.
«Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию», – заявили в пресс-службе суда.
Слушания по допинг-делу Камилы Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26-28 сентября, фигуристка выступит на них по видеосвязи.
Интересы Российского антидопингового агентства на слушаниях представит британский юрист Грэм Артур.
Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования
Надо дождаться процесса и решения.
наступает час истины.
26-28 сентября...