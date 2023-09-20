CAS отказался назвать фамилию адвоката Валиевой

Теги сборная России допинг CAS женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

CAS отказался назвать фамилию адвоката, защищающего интересы Камилы Валиевой.

«Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию», – заявили в пресс-службе суда. 

Слушания по допинг-делу Камилы Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26-28 сентября, фигуристка выступит на них по видеосвязи. 

Интересы Российского антидопингового агентства на слушаниях представит британский юрист Грэм Артур.

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования

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12 комментариев

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Лека-Лека
Бесполезно все это муссировать.
Надо дождаться процесса и решения.
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Oleg Olegov
Гудман?
+3
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nina1212
Ответ несахар
вердикт близко. наступает час истины. 26-28 сентября...
решение обнародуют не скоро, месяца через два
+3
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Ира Полубоярова
Хорошо, пока КАС следует исключительно букве закона. Верю, что и дальше так будет.
+1
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несахар
вердикт близко.
наступает час истины.
26-28 сентября...
+1
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dimitrii36
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адвокат, как и юрист, не наш, как так жить-то, своего ничего нет, только понты, ни одного знакового, спортивного юриста
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Ира Полубоярова
Ответ Ольга Воеводина
Я что-то немного пропустила, а известно уже, что 28 сентября и будет решение по Камиле принято в обязательном порядке или могут перенести ещё на пол года и т.д.?
КАС выносит решение в теч 2-6 месяцев всегда
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Ольга Воеводина
Ответ Ира Полубоярова
КАС выносит решение в теч 2-6 месяцев всегда
то есть после слушания только ждать решения до 6 месяцев, переносы слушания невозможны. Спасибо, поняла!
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Irina Kistler
Ответ Ольга Воеводина
Я что-то немного пропустила, а известно уже, что 28 сентября и будет решение по Камиле принято в обязательном порядке или могут перенести ещё на пол года и т.д.?
решение будет принято самое позднее 29, но не факт,что для прессы его донесут на следующий день. А вдруг что произойдёт? Увидим когда решат и получат " добро" на вынос общественности, но на " истину" надеяться не приходится, ищут слабые места в законодательстве и будет обыкновенной торг юристов , как на рынке, только товар одушевленный.
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