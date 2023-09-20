CAS отказался назвать фамилию адвоката Валиевой

CAS отказался назвать фамилию адвоката, защищающего интересы Камилы Валиевой.

«Спортивный арбитражный суд не может предоставить такого рода информацию», – заявили в пресс-службе суда.

Слушания по допинг-делу Камилы Валиевой пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26-28 сентября, фигуристка выступит на них по видеосвязи.

Интересы Российского антидопингового агентства на слушаниях представит британский юрист Грэм Артур.

Свежие детали суда по Валиевой: дело ведет лучший адвокат США, а у Камилы очень необычные требования