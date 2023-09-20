Геннадий Зюганов: «ЦСКА – главный спортивный щит нашей державы»
Геннадий Зюганов высказался о 100‑летнем юбилее ЦСКА.
Во вторник в Госдуме открылась выставка, посвященная юбилею Центрального спортивного клуба армии, – «ЦСКА – 100 лет побед».
«Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы.
Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело.
Поздравить как человек, который всегда болел за нашу «Красную машину», дружил с Тарасовым», – сказал депутат Госдумы РФ, председатель ЦК КПРФ.
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Сложно отрицать роль ЦСКА в становлении спорта как в СССР, так и в России.
А миграцию глорья из клуба в клуб болельщиками можно не считать.
Эта военщина в сознании ни к чему хорошему страну не приводит.