Геннадий Зюганов: «ЦСКА – главный спортивный щит нашей державы»

Теги ЦСКА ЦСКА ЦСКА премьер-лига Россия ЦСКА ЦСКА КХЛ Анатолий Тарасов Единая лига ВТБ Геннадий Зюганов ЦСКА ЦСКА ЦСКА Хоккей

Геннадий Зюганов высказался о 100‑летнем юбилее ЦСКА.

Во вторник в Госдуме открылась выставка, посвященная юбилею Центрального спортивного клуба армии, – «ЦСКА – 100 лет побед».

«Я считаю, что ЦСКА является главным спортивным щитом нашей державы.

Хочу вас поздравить как человек, который в 17 лет начинал учителем сельской школы, преподавая математику, физкультуру и военное дело.

Поздравить как человек, который всегда болел за нашу «Красную машину», дружил с Тарасовым», – сказал депутат Госдумы РФ, председатель ЦК КПРФ.

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36 комментариев

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shahmur
псевдокомунист и псевдоппозиционер, псевдо во всём зюганов
+70
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+64
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Евгений Исаев
Ответ IlyaGrain
Ну а в остальном, спорт вне политики )
Ну, справедливости ради - он и не сказал, что ЦСКА является ведущей политической силой.
Сложно отрицать роль ЦСКА в становлении спорта как в СССР, так и в России.
+26
-5
+21
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werter
а че это он по-английски заговорил?
+22
-4
+18
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Pok_Toholo
Ответ ЗЕНИТ65
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А питерский клуб какое отношение имеет к марке советского фотоаппарата?
+23
-5
+18
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IlyaGrain
Ну а в остальном, спорт вне политики )
+11
-5
+6
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воробей джек
Зюганов главный лицемер и оппортунист!
+7
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OhneNamee
Ответ werter
а че это он по-английски заговорил?
"Когда никто не звонит - это shit!"
+3
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majestic1980
Ответ Михон Мясной
Коммунисты уже рождаются с дыркой в голове: "щит", "трудовой фронт", постоянная "борьба" с кем-то или за что-то... Эта военщина в сознании ни к чему хорошему страну не приводит.
Вот только Гена коммунист только на словах, а по финансовому статусу вполне себе преуспевающий капиталист, монетизировавший использование бренда для ностальгирующих
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Dmitry_1986
Ну самое главное, чтобы ЦСКА не следовал вашим принципам, где главное не победа, а участие, правда?
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schwein
здесь бы еще вставить игру слов с английским словом "щит".
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Ivas715
Ответ Такие дела
Жаль только что у команды болельщиков становится с каждым днем все меньше и меньше
С чего это? ЦСКА всегда будет иметь огромную базу болельщиков по всей стране.
А миграцию глорья из клуба в клуб болельщиками можно не считать.
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Роман Голубь
физруки сельских школ сидят в госдуме, россия - страна чудес
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Sergey Filatov
Ответ werter
а че это он по-английски заговорил?
Зюганов – главный спортивный мир yes мяч нашей державы.
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Евгений Дмитриченко
Ответ werter
а че это он по-английски заговорил?
тонко))
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Михон Мясной
Коммунисты уже рождаются с дыркой в голове: "щит", "трудовой фронт", постоянная "борьба" с кем-то или за что-то...
Эта военщина в сознании ни к чему хорошему страну не приводит.
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majestic1980
В условиях бана только не совсем понятно от кого защищает этот щит?
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xyg2rdwzx4
Ответ ЗЕНИТ65
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Исинбаева недавно же сказала какое)
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несахар
Ответ shahmur
псевдокомунист и псевдоппозиционер, псевдо во всём зюганов
зюганов уже давно просто говорящая голова
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Ashton Berezin
Вся подборка новостей sports с цитатами наших политиков и чиновников - это какой-то сплошной театр абсурда
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schwein
Ответ Pok_Toholo
Не смущает
Ну тогда считайте, что фотоаппарат назвали в честь клуба.
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schwein
Ответ Pok_Toholo
А питерский клуб какое отношение имеет к марке советского фотоаппарата?
то есть вас не смущает, что Зенит стал Зенитом в 1940-м, а фотоаппарат появился в 1952-м?
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Boris Volodin
ЦСКАл
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несахар
для коммуниста (пусть уже только ряженого) конечно же есть цска и все остальные
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Артём Ларсон
Когда же уже все эти зомби-некроманты передохнут?..
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TJ tigra
Он ещё жив?
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