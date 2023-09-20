МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Торонто»

«Интер Майами» Лионеля Месси примет «Торонто» в рамках МЛС.

Участие 36-летнего форварда сборной Аргентины в этой игре под вопросом. Он пропустил предыдущий матч команды

« » набрал 28 очков в 27 матчах регулярного чемпионата и занимает предпоследнее, 14-е, место в таблице Восточной конференции. « » идет 15-м, имея 22 балла после 28 игр.

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