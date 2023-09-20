МЛС. «Интер Майами» Месси примет «Торонто»

Теги МЛС ФК Торонто Лионель Месси результаты Интер Майами Футбол

«Интер Майами» Лионеля Месси примет «Торонто» в рамках МЛС.

Участие 36-летнего форварда сборной Аргентины в этой игре под вопросом. Он пропустил предыдущий матч команды

«Интер Майами» набрал 28 очков в 27 матчах регулярного чемпионата и занимает предпоследнее, 14-е, место в таблице Восточной конференции. «Торонто» идет 15-м, имея 22 балла после 28 игр.

МЛС

Регулярный чемпионат

Интер Майами – Торонто
Дата проведения
21 сентября, 02.30, «DRV PNK Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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Статистика МЛС

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6 комментариев

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Экспертное мнение
В Торонто играют Бернардески и Инсинье)) Вообще топарей там на всю лигу будет поболее, чем в СА, просто нет такого хайпа. Тот же Кьеллини есть, но всем всё равно. Это еще не считая куча ноунеймов, которые известнее чем ноунеймы из СА.
+10
-7
+3
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Zed_patriot
гол плюс пас от чемпиона мира
+4
-3
+1
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AchilleZm
Если выйдет, то гол + пас
+3
-2
+1
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VERBLYUD
В худшей команде МЛС играют Инсинье, Бернардески и Брэдли, у которого 150+ матчей за сборную США, но пользователи спортса нам рассказывают, что Месси в США играет против студентов)) Вот это студенты! Интересно, в худших командах Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 найдутся футболисты такого уровня?)
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Bansly
Марнер м Мэттьюсом и Таваресом расчехлят Мессю))
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