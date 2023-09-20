Крамник и Ниманн снова сыграли. Владимир уступил в обеих партиях и покинул Chess.com: «Здесь слишком много мошенников, и ничего не делается для очистки»

Владимир Крамник отказался играть на сайте Chess.com после поражения Хансу Ниманну.

Крамник и Ниманн сыграли две партии в рамках турнира AI Cup на сайте Chess.com, в обеих россиян проиграл американцу.

После этого Крамник решил больше не играть на сайте.

«Я решил перестать играть на Chess.com. Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от них. Жесткие слова, но это правда.

Я буду продолжать публиковать интересную статистику.

Надеюсь когда-нибудь вернуться, если платформа будет очищена от читеров. Обещаю, что и впредь буду делать все возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни.

Насколько могу, я борюсь с природной брезгливостью, которая и является основной причиной моего ухода с сайта.

Сила в правде», – написал Крамник в профиле на Chess.com.

Демарш Крамника в матче с Ниманном: наш чемпион уловил подозрительные ходы. Что было дальше?