Крамник и Ниманн снова сыграли. Владимир уступил в обеих партиях и покинул Chess.com: «Здесь слишком много мошенников, и ничего не делается для очистки»

Теги Владимир Крамник Ханс Ниманн Шахматы

Владимир Крамник отказался играть на сайте Chess.com после поражения Хансу Ниманну.

Крамник и Ниманн сыграли две партии в рамках турнира AI Cup на сайте Chess.com, в обеих россиян проиграл американцу. 

После этого Крамник решил больше не играть на сайте. 

«Я решил перестать играть на Chess.com. Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от них. Жесткие слова, но это правда.

Я буду продолжать публиковать интересную статистику. 

Надеюсь когда-нибудь вернуться, если платформа будет очищена от читеров. Обещаю, что и впредь буду делать все возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни. 

Насколько могу, я борюсь с природной брезгливостью, которая и является основной причиной моего ухода с сайта. 

Сила в правде», – написал Крамник в профиле на Chess.com. 

Демарш Крамника в матче с Ниманном: наш чемпион уловил подозрительные ходы. Что было дальше?

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28 комментариев

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Judin
Ответ Ебздрогыч
Если есть такие сомнения, то почему бы Крамнику и Ниманну не провести пару партий в офлайне, чтобы реально посмотреть кто кого? Уверен, у такого матча будет большой интерес, и спонсоры подтянутся
Из известного ТГ

После эфира Крамника о его матче с Ниманном, на почту канала пришло письмо от его представителя. Куча комплиментов Владимиру Борисовичу. Как Ханс его уважает. Так уважает, что кушать не может! И единственная его мечта в жизни – встретиться вживую с легендарным чемпионом и получить бесценные уроки мастерства. Ведь каждое слово Учителя может стать решающим в его непростой судьбе. Он, дескать, готов приехать куда угодно, когда угодно и заплатить еще.

Мы с Владимиром не те люди, которых надо дважды просить о помощи. Мы ответили, что Ханса очень уважаем и приглашаем его гостем на Levitov Chess Week в Амстердаме, где он сможет поиграть дружеский блиц с Крамником и другими участниками, без всяких этих интернетов и наушников. По старинке, за доской. Ну и, конечно, пообщаться, окунуться в атмосферу турнира.

Ни ответа, ни привета.
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Ебздрогыч
Если есть такие сомнения, то почему бы Крамнику и Ниманну не провести пару партий в офлайне, чтобы реально посмотреть кто кого? Уверен, у такого матча будет большой интерес, и спонсоры подтянутся
+23
-7
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RikkiQuaresma
Ответ АМ АМ
В чем читтерство? Записывай ходы, повторяй ходы на физической доске - в чем проблема?
Читерство в том, что оппоненту в соседнем окне компьютер подсказывает лучший ход. Победить такого игрока невозможно.
+9
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Вечно в бане
Мыши плакали, кололись, но все же продолжали играть с Ниманном.
+8
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RWMen
Ответ Prezzid
Да не горит у меня - добавил Владимир в комментарии нашему корреспонденту
Глупее ничего не придумал
+9
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Prezzid
Да не горит у меня - добавил Владимир в комментарии нашему корреспонденту
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Razrubsis
Песец. Так можно каждое поражение в онлайне оправдывать. Если есть доказательства - предъяви их.
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s3mp3riuv3nis
В онлайне читерить может любой, но Ниманн как-то же стал гроссом и набрал 2700 рейтинга! Пока его не поймают с поличным в оффлайн-турнире, все обвинения против него ничего не стоят. Карлсен затупил, если были серьезные основания подозревать его, то нужно было организаторам турниров об этом сказать, а не трезвонить на весь мир, не имея реальных доказательств
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gukmamop
сделала больно и покинула чат чат
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Lordk
Почему Ниманн, читеривший на chess.com, продолжает там играть?!
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milya ololo
Ну тут правда за Крамником. Ибо Ниманн на очевидных ходах очень долго думает. т.е происходит очевидный delay. пацан вбивает ход в компьютер, компьютер анализирует, выдает и только потом он клацает. лол.
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AntOn
При всем уважении к К, но это все не очень хорошо выглядит с его стороны, уж лучше бы просто промолчал …
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Vitezslav
Ответ s3mp3riuv3nis
В онлайне читерить может любой, но Ниманн как-то же стал гроссом и набрал 2700 рейтинга! Пока его не поймают с поличным в оффлайн-турнире, все обвинения против него ничего не стоят. Карлсен затупил, если были серьезные основания подозревать его, то нужно было организаторам турниров об этом сказать, а не трезвонить на весь мир, не имея реальных доказательств
Сейчас речь про онлай-матчи. В онлайне его уже ловили. При этом сильные гроссмейстеры не раз указывали, что сегодняшнюю систему ловли онлайн-мошенничества несложно обмануть, и предлагали chess.com это продемонстрировать в эксперименте. chess.com отказался.
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Makhasamatman Buch
Ответ АМ АМ
В чем читтерство? Записывай ходы, повторяй ходы на физической доске - в чем проблема?
Крамник подозревает, что Ниманн пользуется помощью "компьютера"
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proto88
Не упомянули партию до этого мини матча где Крамника обыграл кандидат в мастера. С парочкой крайне нечеловеческих решений
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elephant12
Возможно это идёт раскрутка матча, как в боксе
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Mukunku 64
Че то вспомнилось
— Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись. — А теперь ее уже нет.

— Нет, значит, и не было! — грубовато сказал Остап.

— Как же не было? Я ясно помню!

— Конечно, не было.

— Куда же она девалась? Вы ее выиграли?

— Выиграл.

— Когда? На каком ходу?

— Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!

— Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.

— Контора пишет! — сказал Остап.

— Это возмутительно! — заорал одноглазый. — Отдайте мою ладью!

— Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие!

— Отдайте ладью!

— Дать вам ладью? Может быть, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
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Манковский
Ниманн ответит:

“Dear Kramnik,

I’m really sorry to see you go”
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MegaArtemka
Ответ s3mp3riuv3nis
В онлайне читерить может любой, но Ниманн как-то же стал гроссом и набрал 2700 рейтинга! Пока его не поймают с поличным в оффлайн-турнире, все обвинения против него ничего не стоят. Карлсен затупил, если были серьезные основания подозревать его, то нужно было организаторам турниров об этом сказать, а не трезвонить на весь мир, не имея реальных доказательств
Поймать читера за руку практически нереально. А косвенных признаков было вполне достаточно (оффлайн в том числе). Насколько я слышал, люди из шахматной элиты сомнений на счёт Ниманна не имеют.
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s3mp3riuv3nis
Ответ milya ololo
Ну тут правда за Крамником. Ибо Ниманн на очевидных ходах очень долго думает. т.е происходит очевидный delay. пацан вбивает ход в компьютер, компьютер анализирует, выдает и только потом он клацает. лол.
А в оффлайне как?
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Геннадий Туник
Думается,что Крамнику пора пойти по стопам Каспарова и бросить играть не только на Chess.com.Не хочется признавать,что просто стал играть слабее...
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YakSerge
Я когда проигрываю по делу, тоже валю на воспитание и брезгливость... мол я-то выше всего этого смрада вокруг!
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