Крамник и Ниманн снова сыграли. Владимир уступил в обеих партиях и покинул Chess.com: «Здесь слишком много мошенников, и ничего не делается для очистки»
Владимир Крамник отказался играть на сайте Chess.com после поражения Хансу Ниманну.
Крамник и Ниманн сыграли две партии в рамках турнира AI Cup на сайте Chess.com, в обеих россиян проиграл американцу.
После этого Крамник решил больше не играть на сайте.
«Я решил перестать играть на Chess.com. Здесь слишком много явных читеров, и ничего не делается для очистки платформы от них. Жесткие слова, но это правда.
Я буду продолжать публиковать интересную статистику.
Надеюсь когда-нибудь вернуться, если платформа будет очищена от читеров. Обещаю, что и впредь буду делать все возможное, чтобы спасти шахматы от этой болезни.
Насколько могу, я борюсь с природной брезгливостью, которая и является основной причиной моего ухода с сайта.
Сила в правде», – написал Крамник в профиле на Chess.com.
Демарш Крамника в матче с Ниманном: наш чемпион уловил подозрительные ходы. Что было дальше?
После эфира Крамника о его матче с Ниманном, на почту канала пришло письмо от его представителя. Куча комплиментов Владимиру Борисовичу. Как Ханс его уважает. Так уважает, что кушать не может! И единственная его мечта в жизни – встретиться вживую с легендарным чемпионом и получить бесценные уроки мастерства. Ведь каждое слово Учителя может стать решающим в его непростой судьбе. Он, дескать, готов приехать куда угодно, когда угодно и заплатить еще.
Мы с Владимиром не те люди, которых надо дважды просить о помощи. Мы ответили, что Ханса очень уважаем и приглашаем его гостем на Levitov Chess Week в Амстердаме, где он сможет поиграть дружеский блиц с Крамником и другими участниками, без всяких этих интернетов и наушников. По старинке, за доской. Ну и, конечно, пообщаться, окунуться в атмосферу турнира.
Ни ответа, ни привета.
— Только что на этом месте стояла моя ладья! — закричал одноглазый, осмотревшись. — А теперь ее уже нет.
— Нет, значит, и не было! — грубовато сказал Остап.
— Как же не было? Я ясно помню!
— Конечно, не было.
— Куда же она девалась? Вы ее выиграли?
— Выиграл.
— Когда? На каком ходу?
— Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите!
— Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны.
— Контора пишет! — сказал Остап.
— Это возмутительно! — заорал одноглазый. — Отдайте мою ладью!
— Сдавайтесь, сдавайтесь, что это за кошки-мышки такие!
— Отдайте ладью!
— Дать вам ладью? Может быть, вам дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
“Dear Kramnik,
I’m really sorry to see you go”