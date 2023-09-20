Тамара Москвина: «Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами»

Теги Тамара Москвина сборная России мужское катание Петр Гуменник Р-Спорт музыка Фигурное катание

Тамара Москвина заявила, что тема с программой Гуменника под Rammstein закрыта.

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена новая программа под песню Sonne группы Rammstein, однако затем тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным. 

«Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами», – заявила Москвина.

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29 комментариев

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Defender64
То есть отменили безо всякой причины по надуманному поводу, как параноики, и делают вид, что всё нормально?
+36
-4
+32
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Lanc
Насущные дела - это наверно запрет костюмов с расцветкой, заподозренной в русофобии?
+34
-4
+30
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antineutrino
нет, не закрыта, извольте объяснить!
(и отменить запрет)
+16
-1
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Hardy
🤡🤡🤡
+15
-1
+14
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Katerina Sunny
А поподробнее? Оставляют КП или будут новую ставить?
+14
-3
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Ебздрогыч
Старушка ждет, пока ей еще письмо пришлют или по телефону позвонят и скажут, что нужно срочно кредит взять
+18
-10
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Kareglazaya
А с программой-то что в итоге?))
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Слончик
Уже министр спорта комментирует и Песков, а Москвина занята "насущными делами". Сорвала прогу, и довольная. Правда, когда каталась на сборы во Флориду наверное была еще довольнее, но и так ничего.
+5
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Ковид 07.10.52
Ответ Дружба11
Комментарий скрыт
Опять ложь питерская :"Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Олимпийские чемпионы 2022 в командных соревнованиях,"....тьфу...
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-2
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Юлия
что то разочаровала Москвина, несмотря на всё её заслуги. зачем она в это влезла?
+6
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Elena Bogach
Закрыта чем?? Вот тебе и ангел-Москвина....просто свинство, а не тема закрыта!
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devran sadik
"тема закрыта",
С таким отношением, олимпиада в нейтральном статусе- похоже логичное решение...и эта тема тоже пока закрыта...
Жаль спортсменов...годы подготовки...
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MARG-la
Как- то некрасиво ушла от ответа Москвина. Огорчииельно. Юлить в таком возрасте... За свои слова и поступки надо отвечать. Даже старейшим и успешным тренерам.
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Оз
Уважаю Москвину, но в этой ситуации она на мой взгляд не правильно себя ведëт. И эти её комментарии не красиво выглядят по отношению к болельщикам: программа вообще-то ещё с лета анонсировалась, рекламировалась. Болельщики её ждали, а теперь нет никаких внятных объяснений, что же с ней в итоге будет.
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22somebody22
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Бабка за свою задницу испугалась,даже не стала разбираться в этой ситуации,чтобы пацану помочь.
Поэтому,и ставит МГ такой нафталин из года в год.Перестраховщица.
Не поклонник Гуменника,но парня реально жалко.
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Katerina Sunny
Ответ Светлана Менова
Естественно, новую. Москвина своих решений не меняет.
Тема вышла на такой уровень, что странно отказываться только потому, что Москвина запретила. Другое дело, что если Москвина знает заранее, что запрет последует и проще КП сейчас новую ставить.
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MARG-la
Ответ Defender64
То есть отменили безо всякой причины по надуманному поводу, как параноики, и делают вид, что всё нормально?
Получается, именно так. Программу и работу тренера и спортсмена выбросили в помойку, но ответственность за это так и не хватило никому смелости взять. Не ожидала от ТНМ.
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Олег Ивакин
Я понял, почему группа Рамштайн под запретом оказалась.
Некоторым товарищам это режет слух.
В городе с таким же названиям проходят встречи стран-партнёров по ...
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Светлана Менова
Ответ Katerina Sunny
А поподробнее? Оставляют КП или будут новую ставить?
Естественно, новую. Москвина своих решений не меняет.
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unknownman
Ответ Defender64
То есть отменили безо всякой причины по надуманному поводу, как параноики, и делают вид, что всё нормально?
Посмотрим, что будет катать на первых соревнованиях.
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Ковид 07.10.52
Это типа мы победим у соседей, но что считать победой никто не знает...
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22somebody22
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Wiley Fox
Кстати, почему Гуменник не сменил украинскую фамилию на благозвучную с окончанием на -ов?
У него еврейская фамилия,вообще-то.
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Alina Kernes
Ответ Олег Ивакин
Я понял, почему группа Рамштайн под запретом оказалась. Некоторым товарищам это режет слух. В городе с таким же названиям проходят встречи стран-партнёров по ...
Брехня. Никому ничо не резало, пока ноунейм спам свой не разослал по всем инстанциям. А старушка Москвина повелась. А теперь стыдно ей сдать назад, надо ж сохранить лицо.
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