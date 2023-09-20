Тамара Москвина: «Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами»
Тамара Москвина заявила, что тема с программой Гуменника под Rammstein закрыта.
Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена новая программа под песню Sonne группы Rammstein, однако затем тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.
«Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами», – заявила Москвина.
Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
(и отменить запрет)
С таким отношением, олимпиада в нейтральном статусе- похоже логичное решение...и эта тема тоже пока закрыта...
Жаль спортсменов...годы подготовки...
Поэтому,и ставит МГ такой нафталин из года в год.Перестраховщица.
Не поклонник Гуменника,но парня реально жалко.
Некоторым товарищам это режет слух.
В городе с таким же названиям проходят встречи стран-партнёров по ...