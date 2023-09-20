Энрике о Мбаппе: «Лучший игрок в мире. Меня поразила его техника, но еще больше – человеческие качества»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

Главный тренер «ПСЖ» высказался после матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0), в котором форвард забил победный гол с пенальти.

– Мбаппе вновь решил исход матча.

– Для меня Килиан – лучший игрок в мире. Меня поразила его техника, но еще больше – его человеческие качества.

Приятно, что в раздевалке есть такой игрок, он лидер и всегда улыбается, – сказал Энрике.

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7 комментариев

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gangstarr
Когда обязан облизывать по контракту…
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LIBerly
Дайте мне 11 Мбаппе и я выиграю кубок Франции
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QWertY
Деклассация Дортмунда прошла успешно. Юзеры спортса в трауре
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vals1702
это правда
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