Энрике о Мбаппе: «Лучший игрок в мире. Меня поразила его техника, но еще больше – человеческие качества»
Луис Энрике назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.
Главный тренер «ПСЖ» высказался после матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0), в котором форвард забил победный гол с пенальти.
– Мбаппе вновь решил исход матча.
– Для меня Килиан – лучший игрок в мире. Меня поразила его техника, но еще больше – его человеческие качества.
Приятно, что в раздевалке есть такой игрок, он лидер и всегда улыбается, – сказал Энрике.
Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch
7 комментариев