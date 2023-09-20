КХЛ. СКА против «Северстали», «Торпедо» сыграет с «Витязем», «Металлург» – с «Автомобилистом»
СКА примет «Северсталь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Также сегодня «Металлург» примет «Автомобилист», «Торпедо» сыграет с «Витязем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Победы нашим парням!!!
Северсталь не подвели, одолей хоккейное зло!
Вперед Магнитка!
P. S Витязь уважаю, но..