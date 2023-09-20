КХЛ. СКА против «Северстали», «Торпедо» сыграет с «Витязем», «Металлург» – с «Автомобилистом»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Автомобилист Торпедо результаты матчей Динамо Минск КХЛ Хоккей

СКА примет «Северсталь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Также сегодня «Металлург» примет «Автомобилист», «Торпедо» сыграет с «Витязем». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Салават Юлаев – Нефтехимик
Дата проведения
20 сентября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Автомобилист
Дата проведения
20 сентября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Локомотив
Дата проведения
20 сентября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

СКА – Северсталь
Дата проведения
20 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Витязь
Дата проведения
20 сентября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

26 комментариев

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SCHENN
Давай "Северсталь", эстафета тебе передана)
+16
0
+16
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Lari
Сегодня! День единения хоккейных болельщиков России против СКА!!!!
+13
0
+13
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Dragon10
Северсталь, не подведи!
+8
0
+8
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Rodgeras
Вся страна за Северсталь!
+7
-1
+6
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Матроскин52
Доброго утра! Торпедо принимает у себя в Нагорном Витязь. Расслабления никакого не должно быть! Играйте в свой хоккей, с удовольствием для себя и болельщиков! Надо прервать сегодня серию поражений! Верим в команду! Всем здоровья!
+5
0
+5
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Nikita Nikitin
"Северсталь", накидай системному!
+4
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+4
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йозе марино
Ну и конечно, как можно забыть про Северсталь сегодня! Всей звездной системой болеем сегодня за Северсталь!
+4
0
+4
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HRYNDEL
Северсталь ждём шестой кукан Романа!!!
+4
0
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Руслан Ильясов
Только Салават!!!!
Победы нашим парням!!!
+2
0
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Мистер Уайт
Говорят, Ромыч уже посмотрел 800 футбольных матчей и готов возглавить Зенит, раз в хоккее не прёт.
+2
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Игорь Мастеров
Торпедо надо реабилитироваться.
+2
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mushur
6 поражение подряд в 666 матче в Ледовом дворце как никак лучше подходят для завершения карьеры Ротенберга - тренера-недопонятого гения.
+2
0
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Александр Чижов
готовимся к оправданием йозе
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Krypton92
Торпедо пора побеждать, после обидных поражений в Казани и Уфе!
Северсталь не подвели, одолей хоккейное зло!
+2
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йозе марино
Как говорится раненый зверь вдвойне опасен, поэтому не будем недооценивать Нефтехимик и сыграем как надо, за СЮ, зелёненькие вперед!💚
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serg wyxa
За Торпедо! После двух поражений нужна уверенная победа!
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mehmet scholl
С детства за С…ну вы поняли за кого
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krasno-siniyman
Металлург ждем победы против Авто
Вперед Магнитка!
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Dundee
Разнести и почувствовать вкус "крови". Вперёд Торпедо 👊🔥
P. S Витязь уважаю, но..
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Machine Head
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть или не быть шестому поражению подряд . Нагнет ли Гамлет(Северсталь) Дездемону вот вопрос, который волнует миллионы болельщиков. Пожелаем Северстали преуспеть в этом.
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Magnit102
За Металлург и Северсталь!ПОБЕЖДАТЬ,СТАЛЕВАРЫ✊🔥!!!
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юрий зайцев
Ждёммммммм
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REK 66
За Локомотив ! Сталевары, за Вас тоже !
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