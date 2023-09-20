КХЛ. СКА против «Северстали», «Торпедо» сыграет с «Витязем», «Металлург» – с «Автомобилистом»

СКА примет «Северсталь» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ