Клэбо отказался подписывать соглашение с норвежской федерацией лыж. Оно необходимо для участия в Кубке мира

Йоханнес Клэбо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

К нему присоединились горнолыжники Александр Омодт Кильде и Лукас Бротен.

Об этом стало известно из письма адвоката спортсменов Пола Клевена, направленного руководству организации. Доступ к письму получило издание VG.

«От имени спортсменов-горнолыжников и Йоханнеса Клэбо сообщаю вам, что эти спортсмены не будут подписывать какое-либо соглашение с национальными сборными», – говорится в письме.

Клэбо готовится к сезону вне сборной Норвегии. По правилам Федерации лыжных видов спорта Норвегии, спортсменам нужно получить место в национальной команде, чтобы иметь возможность выступать на Кубке мира и чемпионате мира.

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?