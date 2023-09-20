Клэбо отказался подписывать соглашение с норвежской федерацией лыж. Оно необходимо для участия в Кубке мира

Теги лыжные гонки горные лыжи сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Омодт Кильде Лукас Бротен Лыжи

Йоханнес Клэбо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

К нему присоединились горнолыжники Александр Омодт Кильде и Лукас Бротен.

Об этом стало известно из письма адвоката спортсменов Пола Клевена, направленного руководству организации. Доступ к письму получило издание VG. 

«От имени спортсменов-горнолыжников и Йоханнеса Клэбо сообщаю вам, что эти спортсмены не будут подписывать какое-либо соглашение с национальными сборными», – говорится в письме.

Клэбо готовится к сезону вне сборной Норвегии. По правилам Федерации лыжных видов спорта Норвегии, спортсменам нужно получить место в национальной команде, чтобы иметь возможность выступать на Кубке мира и чемпионате мира.

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Crenk
На открытый Чемпионат России пусть прикатывает

Е
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Crenk
На открытый Чемпионат России пусть прикатывает Е
Ждём на турнирах в России!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Глеб Вихрев
Клэбо четко и доходчиво определил свои условия федерации -и нет там не чего не выполнимого -федерация лезет в бутылку а не Клэбо - для него КМ уже не так важен -деньг у него тоже хватает( его личные спонсоры могут купить всю федерацию) к домашнему ЧМ федерацию в баранний рог свернут -сами позовут его -Нортуг прав -чинуши оборзели.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Ханты-Мансийск к вашим услугам, трасса хорошая!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Время частных клубов как участников соревнований или даже членов FIS, если не в этот момент, то никогда
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Варлампий Варлампий
Йося раком ставит систему, красавчик
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нелыжник я
Ответ Александр Скворцов
Король лыж сам решит подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии или не подписывать. Все будет хорошо.
Большунов вроде не собирался ничего подписывать с норвежской федерацией
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
petr
Ответ Щеглот
Не сошлись в цене. Тут еще как посмотреть кто кого по адресу военнного корабля отправил. Федерация не прогнулась. Йосик думал, что раз он все выигрывает, значит он владычица морская и все будет по его хотению. А федерация была не согласна. Во-первых не все выигрываешь, во-вторых с нашей помощью выигрываешь, в-третьих с помочью читерства выигрываешь, на которое мы закрывали глаза. Так что сиди и не урчи, а не хочешь - дело твое, у нас за забором очередь таких стоит. Не знаю кто как, а я, ведущий эксперт, - на стороне федерации. Жесткие они ребята, не чета нашей размазне Елене Валерьевне. И то, что Клэбо во многом искусственно дутая фигра - давно говорил. Не соответствует его уровень, той шумихе, что вокруг него. Олимпиада это наглядно показала. И наш Сережа У - точно такой же.
Клэбо на данный момент самый титулованный лыжник мира в отличаи от тебя злобного -завистливого урода
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SkierNSK
Ответ Koulmann
Прикольный контраст: В одной стране ради жизни засчет федерации отказываются от Кубка мира ради флага. В другой стране отказываются жить засчет федерации, жертвуя флагом на Кубке мира. Интересно, Клэбо называют предателем в Норвегии?))
Прикольный контраст:
В одной стране, где "спорт уничтожен" федерация обеспечивает 70 спортсменов.
А в двух других лидеры не хотят тренироваться в сборных, потому что там не могут обеспечить приемлемый для них уровень подготовки.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Ерин
Ответ Koulmann
Прикольный контраст: В одной стране ради жизни засчет федерации отказываются от Кубка мира ради флага. В другой стране отказываются жить засчет федерации, жертвуя флагом на Кубке мира. Интересно, Клэбо называют предателем в Норвегии?))
Кого куда засчет ? И кто на ком стоял ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юрий Костыгин
Всё идёт к тому, что FIS хана. Нам это, правда, ни в чём не поможет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kurri
Спринтеришка слился как обычно))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Добрый_Ээх
хочет состязаться с лучшими на Играх дружбы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Классный руководитель
как то пофиг
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Koulmann
Прикольный контраст:
В одной стране ради жизни засчет федерации отказываются от Кубка мира ради флага.
В другой стране отказываются жить засчет федерации, жертвуя флагом на Кубке мира.

Интересно, Клэбо называют предателем в Норвегии?))
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Koulmann
Ответ Игорь Ерин
Кого куда засчет ? И кто на ком стоял ?
Виноват, начинаю забывать русский язык . Чувствую себя немного FIS))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kazanest
В бутылку полез.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Каханков
Ответ petr
Клэбо на данный момент самый титулованный лыжник мира в отличаи от тебя злобного -завистливого урода
На данный момент, самый титулованный лыжник в мире Бьорн Дэли.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SkierNSK
Интрига, однако.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий