Клэбо отказался подписывать соглашение с норвежской федерацией лыж. Оно необходимо для участия в Кубке мира
Йоханнес Клэбо отказался подписывать контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.
К нему присоединились горнолыжники Александр Омодт Кильде и Лукас Бротен.
Об этом стало известно из письма адвоката спортсменов Пола Клевена, направленного руководству организации. Доступ к письму получило издание VG.
«От имени спортсменов-горнолыжников и Йоханнеса Клэбо сообщаю вам, что эти спортсмены не будут подписывать какое-либо соглашение с национальными сборными», – говорится в письме.
Клэбо готовится к сезону вне сборной Норвегии. По правилам Федерации лыжных видов спорта Норвегии, спортсменам нужно получить место в национальной команде, чтобы иметь возможность выступать на Кубке мира и чемпионате мира.
«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?
Е
В одной стране, где "спорт уничтожен" федерация обеспечивает 70 спортсменов.
А в двух других лидеры не хотят тренироваться в сборных, потому что там не могут обеспечить приемлемый для них уровень подготовки.
В одной стране ради жизни засчет федерации отказываются от Кубка мира ради флага.
В другой стране отказываются жить засчет федерации, жертвуя флагом на Кубке мира.
Интересно, Клэбо называют предателем в Норвегии?))