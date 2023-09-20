Денис Давыдов о школе: «Я не учился: ни делить не умею в столбик, ни прибавлять. Знал, что стану футболистом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Давыдов Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Денис Давыдов рассказал об успеваемости в школе.

«Как я учился? Очень плохо. Я не учился. Я ни делить не умею в столбик, ни прибавлять, ничего. Не дано. Я даже когда пытался включиться, ну невозможно, не могу, не мое.

Когда почувствовал, что могу стать футболистом? Всю жизнь мечтал и думал об этом. Я знал, что стану футболистом. У меня не было ни малейших сомнений», – заявил бывший форвард «Спартака».

Сейчас 28-летний нападающий выступает за «Народную Команду» в Winline Медиалиге

«НК» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», за который играют Александр Прудников и Никита Баженов.

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74 комментария

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Александр Федотов
и не стал...
+140
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6tspey7tb5
И футболистом ты не стал
+83
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Копатель морей
Ответ Ебздрогыч
Считать умеет только зарплату, когда на карту приходит
Ебздрогыч о школе: "Я не учился: ни делить не умею в столбик, ни прибавлять. Знал, что стану писать сотни комментариев на спорце"
+56
-3
+53
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Пикачу82
Ответ оле - топ юрген - клоп
Ему самому то не стыдно сознаваться в отсталом развитии?)
Не стыдно, потому что отсталый. Он это элементарно не в состоянии понять
+40
-3
+37
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Unnamed80
Есть люди, которые талантливы во всём . Давыдов -человек, который во всём бездарен
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оле - топ юрген - клоп
Ему самому то не стыдно сознаваться в отсталом развитии?)
+33
-4
+29
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Спонсор из Скандинавии
Ребята. Молодое поколение. Если вы это читаете, то не берите такую тактику на вооружение. Старайтесь учиться. Образованному человеку и живётся интереснее и в жизни можно большего добиться. Не ленитесь и не будьте как Давыдов.
+21
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Анатолий Дмитриевич
делить и прибавлять учат в начальной в школе. он уже в 8 лет знал, что станет футболистом? сомнительно, скорее всего, просто дурачок по жизни))
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Ношу воду на тренировки
"не могу" "не моё" "не дано" ...теперь ясно,почему у него карьера не сложилась,наверно тоже не дано..)надеюсь он за карьеру денег хоть заработал,а то страшно за него,потеряется где-нибудь ещё)
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А. Мостовой
Сразу видно что умом обделен
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Дмитрий Лагута
Подходящая пара для Загитовой
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romanisti89
впринципе у любого из медиалиге спроси про это, ответ будет такой же, только те стали клоунами
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MJ Me
Поэтому вас так разводят всякие Алены и Марины)))
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An Kr
а какая связь начальной школы и занятий футболом? там нет ещё таких нагрузок чтобы не учиться.
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Берендей Ватрушкин
Находка для агентов!
"Три сольдо плюс пять сольдо - будет тридцать пять сольдо!"
Ещë бы в футбол играть умел...
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Сергей Жарковский
Неуч, и футболист никакой.
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NIK7478
Кошмар. Это даже не смешно.
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vallabaza
А потом спортсмены удивляются почему их тупыми считают...
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Красная стрела
Ответ Спонсор из Скандинавии
Ребята. Молодое поколение. Если вы это читаете, то не берите такую тактику на вооружение. Старайтесь учиться. Образованному человеку и живётся интереснее и в жизни можно большего добиться. Не ленитесь и не будьте как Давыдов.
Да, учится нужно всегда. Но не только молодым. Может человек и живёт по-настоящему, когда что-то познает и чему-то учится.
+4
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Eric_Cartman
Как это печально все(
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fussballer
Ответ monah
28 лет-и никто
Но здесь про него написали)
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Карл_Иваныч
Всё что нужно знать об общем уровне некоторой части отечественных спортсменов. Что ни говори "школа"
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serginn
Ответ Копатель морей
Ебздрогыч о школе: "Я не учился: ни делить не умею в столбик, ни прибавлять. Знал, что стану писать сотни комментариев на спорце"
Ну прям сотни. Всего-то 8 каментов в день без праздников и выходных)
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44ndfwwgbr
И мозгов нет и футболистом путёвым не стал. Жизнь в унитаз слил…
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Матвей Суицидин
Если бы не Медиалига, то этот гений даже бы в школу физруком не смог устроиться.
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