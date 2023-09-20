Денис Давыдов рассказал об успеваемости в школе.

«Как я учился? Очень плохо. Я не учился. Я ни делить не умею в столбик, ни прибавлять, ничего. Не дано. Я даже когда пытался включиться, ну невозможно, не могу, не мое.

Когда почувствовал, что могу стать футболистом? Всю жизнь мечтал и думал об этом. Я знал, что стану футболистом. У меня не было ни малейших сомнений», – заявил бывший форвард «Спартака».

Сейчас 28-летний нападающий выступает за «Народную Команду» в .

«НК» – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», за который играют Александр Прудников и Никита Баженов.