Бейл о пиве: «Жигулевское» намного лучше Heineken. Нидерландское мне не нравится, когда люди слышат это, говорят: «Гленн, ты с ума сошел?»
Гленн Бейл сравнил российское пиво с иностранным.
– С каким нидерландским городом вы бы сравнили Самару?
– Думаю, Амстердам. Он самый большой, а Самара даже крупнее. В Нидерландах больше маленьких городов.
– Самара также известна как город, связанный с космосом. Удалось ли вам побывать в музее космонавтики?
– Я не так сильно интересуюсь космонавтикой, но моей жене это нравится. Мы ходили в музей «Самара Космическая», но он небольшой – за 45 минут все осмотрели.
Мне больше понравился музей, связанный с историей Самары. Там было очень интересно, узнал многое про российскую культуру.
– Город еще славится пивом и раками. Пробовали?
– Отличное сочетание (смеется)! Да, это было вкусно.
– В соцсетях «Крыльев» было фото, где тебе вручили большое блюдо с раками как автору лучшего гола июля.
– Это был отличный подарок, мне он понравился. Иногда можно съесть их с пивом вместе с одноклубниками.
– Как тебе местное пиво?
– Топ!
– В России говорят, что европейское лучше.
– Зависит от бренда. Например, Heineken производится в Нидерландах, но оно мне совсем не нравится. Когда люди слышат это, то говорят: «Гленн, ты с ума сошел?» Для меня «Жигулевское» намного лучше, – сказал защитник «Крыльев Советов».
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(с) Джейсон Стетхем
Гарет Б.
дня директора крупнейших пивоварен мира тусуются в баре.
Директор ``Бадвайзера`` громко, чтобы все слышали, заказывает:
- Дайте мне любимый напиток каждого американца, жажду
утоляющий, легко пьющийся в любое время дня, прозрачный
как слеза ребенка - БАД ЛАЙТ!!
Ему наливают, он сидит и потягивает ``Бад`` с блаженным видом.
Директор ``Короны`` прочищает горло, и тоже:
- Дайте мне гордость всей Мексики, древнейший напиток
цивилизованного человека, ароматную, янтарную,
восхитительную КОРОНУ!!
Получает, начинает смаковать, а сам давит косяка на директора
``Гиннеса`` - как, мол, тот выпендрится.
- А мне, любезнейший, стакан ``Кока Колы``, - говорит директор
``Гиннеса``. Ему наливают, и он с наслаждением высасывает
охлажденную шипучку. Все в шоке. Директор ``Короны`` спрашивает,
почему он не заказал ``Гиннес``.
- Дык, из солидарности, - отвечает директор ``Гиннеса``. - Вы
пиво не пьете, так и я не буду.
Поэтому у нас в России официальное шампанское - Советское !