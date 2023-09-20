Бейл о пиве: «Жигулевское» намного лучше Heineken. Нидерландское мне не нравится, когда люди слышат это, говорят: «Гленн, ты с ума сошел?»

Теги Крылья Советов высшая лига Нидерланды премьер-лига Россия Гленн Бейл Р-Спорт алкоголь и спорт Футбол

Гленн Бейл сравнил российское пиво с иностранным.

– С каким нидерландским городом вы бы сравнили Самару?
 
– Думаю, Амстердам. Он самый большой, а Самара даже крупнее. В Нидерландах больше маленьких городов.

– Самара также известна как город, связанный с космосом. Удалось ли вам побывать в музее космонавтики?

– Я не так сильно интересуюсь космонавтикой, но моей жене это нравится. Мы ходили в музей «Самара Космическая», но он небольшой – за 45 минут все осмотрели.

Мне больше понравился музей, связанный с историей Самары. Там было очень интересно, узнал многое про российскую культуру.

– Город еще славится пивом и раками. Пробовали?
 
– Отличное сочетание (смеется)! Да, это было вкусно.

– В соцсетях «Крыльев» было фото, где тебе вручили большое блюдо с раками как автору лучшего гола июля.

– Это был отличный подарок, мне он понравился. Иногда можно съесть их с пивом вместе с одноклубниками.

– Как тебе местное пиво?
 
– Топ!

– В России говорят, что европейское лучше.

– Зависит от бренда. Например, Heineken производится в Нидерландах, но оно мне совсем не нравится. Когда люди слышат это, то говорят: «Гленн, ты с ума сошел?» Для меня «Жигулевское» намного лучше, – сказал защитник «Крыльев Советов».

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141 комментарий

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Amsterdam
Узнаю почерк спортса в заголовке, можете же, когда захотите)
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Андрей Лубянков
Я чуть чаем не поперхнулся, потому что подумал, что это гольфист вещает)
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Okko Acc
"Жигулевское, гольф, Самара" - добавил Бэйл после того,как его спросили о жизненных приоритетах
+161
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Ебздрогыч
В средние века во фландрийском Генте (ныне - Бельгия) была профессия собирателя мочи. Из мочи потом добывали аммиак, который шёл на изготовление селитры для пороха. По утрам собиратели ездили по городу с бочкой и платили деньги за мочу. Разумеется, нашлись хитрые горожане, которые стали разбавлять продукт. Тогда появилась новая профессия - дегустатор мочи, который органолептически определял качество и концентрацию драгоценного аммиака. Но пришли Новые Времена, люди научились синтезировать аммиак или добывать его другими способами, а профессия дегустатора мочи стала ненужной. И вот все эти специалисты по моче покинули Фландрию, переехали в Амстердам и основали пивоварню Хайнекен.
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Владимир Стрельцов
Самое лучшее пиво то, которое по акции.
(с) Джейсон Стетхем
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Zed_patriot
"Деревенька лучше, чем Джемесон"

Гарет Б.
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XavIniesta2008-2015
Будто Heineken-это лучший бренд пива. Есть отечественное пиво лучше Жигулёвского и иностранное лучше Heineken
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Гегенпрессинг Рангника
В Реале после ярких побед всегда Жигулевское пьют или балтику
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therealgreenman
Ответ XavIniesta2008-2015
Будто Heineken-это лучший бренд пива. Есть отечественное пиво лучше Жигулёвского и иностранное лучше Heineken
Жигулевского пива тоже очень много от разных производителей, но именно Самарское, со дна, в стекле, ни с чем не сравнится, может я конечно привык, но за всю жизнь в каких регионах России или за границей я был, ничего даже близко (по вкусу) не пробывал, Самарское, со дна, самое лучшие пиво по мне…
+26
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Numunu
Международный съезд пивоваров. После напряженного рабочего
дня директора крупнейших пивоварен мира тусуются в баре.
Директор ``Бадвайзера`` громко, чтобы все слышали, заказывает:
- Дайте мне любимый напиток каждого американца, жажду
утоляющий, легко пьющийся в любое время дня, прозрачный
как слеза ребенка - БАД ЛАЙТ!!
Ему наливают, он сидит и потягивает ``Бад`` с блаженным видом.
Директор ``Короны`` прочищает горло, и тоже:
- Дайте мне гордость всей Мексики, древнейший напиток
цивилизованного человека, ароматную, янтарную,
восхитительную КОРОНУ!!
Получает, начинает смаковать, а сам давит косяка на директора
``Гиннеса`` - как, мол, тот выпендрится.
- А мне, любезнейший, стакан ``Кока Колы``, - говорит директор
``Гиннеса``. Ему наливают, и он с наслаждением высасывает
охлажденную шипучку. Все в шоке. Директор ``Короны`` спрашивает,
почему он не заказал ``Гиннес``.
- Дык, из солидарности, - отвечает директор ``Гиннеса``. - Вы
пиво не пьете, так и я не буду.
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Алексей Агеев
Думал уж Гарет себе как-то неудачно пробил по голове клюшкой в США и нашел там Жигулевское
+22
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Three Days Grace
Ответ Amsterdam
Узнаю почерк спортса в заголовке, можете же, когда захотите)
блин, а я даже не подумал про Гарета. Надо переставать следить за РПЛ))
+18
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А я ясные дни оставляю себе
Самарское Жигулевское гораздо вкуснее Хайнекена. Факт.
+15
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Мадина Уйгурова
Ответ Ебздрогыч
В средние века во фландрийском Генте (ныне - Бельгия) была профессия собирателя мочи. Из мочи потом добывали аммиак, который шёл на изготовление селитры для пороха. По утрам собиратели ездили по городу с бочкой и платили деньги за мочу. Разумеется, нашлись хитрые горожане, которые стали разбавлять продукт. Тогда появилась новая профессия - дегустатор мочи, который органолептически определял качество и концентрацию драгоценного аммиака. Но пришли Новые Времена, люди научились синтезировать аммиак или добывать его другими способами, а профессия дегустатора мочи стала ненужной. И вот все эти специалисты по моче покинули Фландрию, переехали в Амстердам и основали пивоварню Хайнекен.
зашла в эту новость ради этого комментария
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
В средние века во фландрийском Генте (ныне - Бельгия) была профессия собирателя мочи. Из мочи потом добывали аммиак, который шёл на изготовление селитры для пороха. По утрам собиратели ездили по городу с бочкой и платили деньги за мочу. Разумеется, нашлись хитрые горожане, которые стали разбавлять продукт. Тогда появилась новая профессия - дегустатор мочи, который органолептически определял качество и концентрацию драгоценного аммиака. Но пришли Новые Времена, люди научились синтезировать аммиак или добывать его другими способами, а профессия дегустатора мочи стала ненужной. И вот все эти специалисты по моче покинули Фландрию, переехали в Амстердам и основали пивоварню Хайнекен.
А часть из них поехала в Шампань ?
Поэтому у нас в России официальное шампанское - Советское !
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Booligan
Все бельгийцы знают, что в Нидерландах самое отстойное пиво в мире. Если бы это немец сказал или чех...
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BolxoB
Ответ Morjak Papai
Комментарий удален модератором
а разливное Жигулевское не массмаркет? если объективно
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pasha_t
В заголовке можно было имя не уточнять?
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SF_NY
Для кликабельности еще бы гольф вперли и был бы вообще шоколад)
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Oleg Olegov
Легендарное со Дна)
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rwm7
Ответ BolxoB
а разливное Жигулевское не массмаркет? если объективно
Речь про Жигулевское, которое разливают именно в Самаре и продают с завода, видимо. И тут Бэйл выдает базу, оно действительно очень вкусное
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KMR
Бояра лучше Балантайнс
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Сергей Жарковский
Хоть пива нормального попробовал, а то Амстердам...
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Бакль
Ответ Phantom1289
Какое именно Жигулевское? Их же полно?
в Самаре оно одно с пивзавода Самарского
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Bulat89
Ответ XavIniesta2008-2015
Будто Heineken-это лучший бренд пива. Есть отечественное пиво лучше Жигулёвского и иностранное лучше Heineken
Посоветуй,по-братски)
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