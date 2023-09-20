Бальде и «Барса» продлили контракт до 2028-го. Отступные – миллиард евро
Алекс Бальде продлил контракт с «Барселоной».
Каталонский клуб объявил, что 20-летний защитник завтра подпишет соглашение, которое будет действовать до 2028 года.
В контракте указана сумма отступных – 1 миллиард евро.
Бальде дебютировал в основной команде «Барселоны» в 2021 году. Всего в составе «блауграны» он провел 56 матчей, отличился 1 голом и 7 результативными передачами.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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но куда уж воспитанниеам Гави и Бальде до Белингема которого купили за 100+ млн евро. ведь тот забил целых четыре гола в начале сезона.
Главное, не сбавлять оборотов!
Кстати, было бы круто подписать равноценную замену, молодого и талантливого, чтобы не расслаблялись и могли равноценно ротировать состав при надобности
Хотя возможно через 3-5 лет и миллиард будет для них не проблема отсыпать.