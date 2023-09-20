Бальде и «Барса» продлили контракт до 2028-го. Отступные – миллиард евро

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу деньги Алекс Бальде Футбол

Алекс Бальде продлил контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб объявил, что 20-летний защитник завтра подпишет соглашение, которое будет действовать до 2028 года.

В контракте указана сумма отступных – 1 миллиард евро.

Бальде дебютировал в основной команде «Барселоны» в 2021 году. Всего в составе «блауграны» он провел 56 матчей, отличился 1 голом и 7 результативными передачами. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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25 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Mihmesh35
ПСЖ: это для меня?
Это для Боэли
+15
-1
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Даниил Нестрогаев
Шейхи доставайте миллиард))
+8
0
+8
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Blaumerc
Ответ Отец Абду
Очень перспективный и талантливый игрок... Следующий обладатель Golden Boy
Подожди, сейчас после пяти матчей в тренде толкать Белингема на Голден Бой. При этом принизив Гави или Педри, которые уже больше двух сезонов доказывают свою состоятельность играя за основу Барселоны. Гави вообще в одиночку унизил Мадрид в эль класико.
но куда уж воспитанниеам Гави и Бальде до Белингема которого купили за 100+ млн евро. ведь тот забил целых четыре гола в начале сезона.
+10
-2
+8
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Mihmesh35
ПСЖ: это для меня?
+8
-1
+7
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Overkiller
Ну и отлично
+9
-3
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zzzeeerrrooo
Ответ войд
И кто в здравом уме отсыпет за бесполезного бруска не то что лярд,а хотя бы 10-ку? Как же любят в бчк пиарить своих деревяшек прописывая такие отступные)
Челси заплатил за Кукурелью 65 🤣
+6
-1
+5
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Игорь Климов
Для всех болельщиков Барселоны это отличная новость!
+6
-3
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Отец Абду
Очень перспективный и талантливый игрок... Следующий обладатель Golden Boy
+5
-2
+3
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BARCA_10
Ответ Blaumerc
Подожди, сейчас после пяти матчей в тренде толкать Белингема на Голден Бой. При этом принизив Гави или Педри, которые уже больше двух сезонов доказывают свою состоятельность играя за основу Барселоны. Гави вообще в одиночку унизил Мадрид в эль класико. но куда уж воспитанниеам Гави и Бальде до Белингема которого купили за 100+ млн евро. ведь тот забил целых четыре гола в начале сезона.
Тейлор Свифт и ее фанаты не одобрят)
+3
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TJ tigra
ура.
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Экселлент
Уже сейчас он прекрасно проявляет себя, дальше больше,надолго закроет эту позицию!
Главное, не сбавлять оборотов!
Кстати, было бы круто подписать равноценную замену, молодого и талантливого, чтобы не расслаблялись и могли равноценно ротировать состав при надобности
+4
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Tristan...
Ответ войд
И кто в здравом уме отсыпет за бесполезного бруска не то что лярд,а хотя бы 10-ку? Как же любят в бчк пиарить своих деревяшек прописывая такие отступные)
Как хорошо, что наш Реал так не делает...
+2
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predMBAPPE
Лапорта, Алемани и Деку проводят шикарную работу!
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Товарищ Бразаускас
Ответ Tristan...
Как хорошо, что наш Реал так не делает...
Ваш Реал?))) Старина Фло, ты выучил русский?
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predMBAPPE
Ответ barca1899messi
алемани уже ушёл, он не в Барселоне
До позавчера месяц назад кто был
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barca1899messi
Ответ predMBAPPE
Лапорта, Алемани и Деку проводят шикарную работу!
алемани уже ушёл, он не в Барселоне
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Muga Gappaev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Это для Боэли
Не, от Бальде будет слишком много пользы. В Челси сейчас так не принято
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Men77
Раньше отступные в миллиард выглядили комично, но учитывая как саудиты разгоняют инфляцию, возможно миллиард отступных уже единственное спасение от них.
Хотя возможно через 3-5 лет и миллиард будет для них не проблема отсыпать.
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BARCA_10
Теперь очередь Ламина Ямала и после уже Френки!
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alexman1996
Шейх, прочитавший новость: "Подержи мою гутру".
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Tristan...
Предлагаю раньше времени не радоваться. Не удивлюсь, если уже сегодня Тебас что нибудь новое выкинет, дабы помешать Барсе с регистрацией, в очередной раз...
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majestic1980
Арабам насмех такие отступные)
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