Бальде и «Барса» продлили контракт до 2028-го. Отступные – миллиард евро

Алекс Бальде продлил контракт с «Барселоной».

Каталонский клуб объявил, что 20-летний защитник завтра подпишет соглашение, которое будет действовать до 2028 года.

В контракте указана сумма отступных – 1 миллиард евро.

дебютировал в основной команде «Барселоны» в 2021 году. Всего в составе «блауграны» он провел 56 матчей, отличился 1 голом и 7 результативными передачами.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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