Вероятность продажи «МЮ» снизилась из-за неудачного начала сезона. Рэтклифф и шейх Джасим менее склонны к удовлетворению запросов Глейзеров

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Малкольм Глейзер Глейзеры Джоэл Глейзер Джим Рэтклифф Футбол

Неудачи «Манчестер Юнайтед» в первых турах АПЛ повлияли на интерес покупателей.

По информации The Times, из-за того, что манкунианцы потерпели 3 поражения за 5 туров чемпионата Англии, Джим Рэтклифф, шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и другие претенденты на клуб уже не так склонны к удовлетворению запросов семьи Глейзеров, как прежде.

Вероятность того, что кто-то из них согласится выплатить больше 5 млрд фунтов, снижается. При этом отмечается, что переговоры по-прежнему идут.

Мэр Большого Манчестера о покупке «МЮ» катарцами: «Есть ли в АПЛ клубы, у которых все деньги чистые? У них связи с режимами по всему миру»

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26 комментариев

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Манковский
Брехня, таймс пытается создать траффик на новости, которую придумали сами. МЮ так уже 10 лет играет. Ничего удивительного не произошло.
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Руслан1313
Глейзерам пофиг по моему на такое начало сезона и они ни в какую не хотят двигаться в цене, да и продавать по ходу не особо торопятся 🤦🏻‍♂️😤
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therealgreenman
Там всего ДВА! Два покупателя было, которые прекрасно знают о проблемах клуба не только в игровом плане, там столько разгребать нужно за 10 лет, а тут старт сезона отпугивает… ну ну
+9
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eao79rus
Великолепный был план. Надёжный, как швейцарские часы
+4
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Копатель морей
Гений 7Хаг снижает стоимость клуба своими результатами
Тем самым спасает клуб от Глейзеров
Качать его!!!
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Александр Бялт
ну просто анекдот
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Someone from Internet
Клейзерам пофиг. Они и не собирались продавать клуб. Так, просто пустили пыль в глаза для отвлечения
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Stereophonics89
Ответ Direct free kick
Охранители 7хага не достойны лучшего чем Глейзеры
ты же всё равно физически не вывозишь дискуссию
зачем ты мне пишешь?)
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Ложный Латераль
Ну естественно. Хотя бы миллиард 1.5 из тех 5 названных это актив стоимости игроков. Покупатели поняли, что весь этот состав не продать за такие деньги. (половину придётся чистить по любому) Про инфраструктуру мы уже читали. Остаётся только топовый бренд имени МЮ и фан база. Лишь за него никто не будет 5-6 миллиардов давать.
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хавбек+
6 млрд за бренд Манчестера стоимостью 1,5 млрд, дороговато
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Writer 1
Я сам не разбираюсь, кто сейчас отвечает за контракты со спонсорами в МЮ. Но Вудворд в этом плане был гений. Арнольд хоть и больше шарит в футболе, но не факт, что будет так же тащить клуб в финансовом плане, а в футболе как выяснилось все же один из Глейзеров напрямую решает кого брать кого нет, так что будущее становится все туманее. Премьер лига растет с бешеной скоростью, Ньюкасл, Астон Вилла уже полноправные топ-8, ещё 2-3 команды и будет совсем туго. Я уж не говорю о конкуренции с Реалом, Барсой - они со своими стадионами переходят в новую эру суперклубов, Сити, Бавария - по футбольным причинам. И сейчас выяснилось, что если дать Тоттенхэму нападающего - то это суперперспективный коллектив с современным стадионом и нужды экономить у них уже не будет. Конечно запас ещё есть, но глобальная ситуация 23/24 хуже, чем 13/14. Нужно отдать клуб тем, кто готов его вернуть в соперничество за звания лучшего клуба мира, а так сдаём позиции за позициями
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Stereophonics89
бред))
покупают в данном случае бренд
да и чем хуже команда играет, тем дешевле можно приобрести (не в случае Глейзеров, конечно)
даже не знаю кому выгоден из сторон этот вброс
просто утка
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damondiamond
наоборот, повышает шансы продать
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Banigoor
Курам на смех! Хитрожопые черти
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filippa
Ответ eao79rus
Великолепный был план. Надёжный, как швейцарские часы
ага такие ролексы и брейтлинги в турции по 25 евро за пакет продают.
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Someone from Internet
Ответ Direct free kick
Охранители 7хага не достойны лучшего чем Глейзеры
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QWertY
Ответ Someone from Internet
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Мелана и спартаг
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Obdob
Ответ Direct free kick
Охранители 7хага не достойны лучшего чем Глейзеры
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Someone from Internet
Ответ Obdob
сегодня выпью 15 летний Васпуракан в честь верных союзников по одкб
неплохой троллинг картонной версии НАТО)
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