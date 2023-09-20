Вероятность продажи «МЮ» снизилась из-за неудачного начала сезона. Рэтклифф и шейх Джасим менее склонны к удовлетворению запросов Глейзеров

Неудачи «Манчестер Юнайтед» в первых турах АПЛ повлияли на интерес покупателей.

По информации The Times, из-за того, что манкунианцы потерпели 3 поражения за 5 туров чемпионата Англии, , шейх Джасим бин Хамад Аль Тани и другие претенденты на клуб уже не так склонны к удовлетворению запросов семьи Глейзеров, как прежде.

Вероятность того, что кто-то из них согласится выплатить больше 5 млрд фунтов, снижается. При этом отмечается, что переговоры по-прежнему идут.

Мэр Большого Манчестера о покупке «МЮ» катарцами: «Есть ли в АПЛ клубы, у которых все деньги чистые? У них связи с режимами по всему миру»

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