«Реал Сосьедад» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал Сосьедад» примет «Интер» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В составе испанского клуба выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2».
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Реале Арена»
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