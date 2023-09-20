RFEF отказалась от слов «мужская» и «женская», объединив сборные под единым брендом: «Понимание равенства команд позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Мужскую и женскую сборные Испании объединили под одним брендом.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что отказывается от слов «мужская» и «женская» в названиях сборных. Теперь они будут представлены под единым брендом «Сборная Испании по футболу».

Это же изменение коснется испанских сборных по футзалу и пляжному футболу. 

«Помимо символического шага, мы хотим, чтобы это решение подразумевало изменение концепции и признание того, что футбол есть футбол, кто бы им не занимался.

Нам ни в коем случае не нужно дифференцировать бренды команд. По контексту, по изображениям будет прекрасно понятно, имеем ли мы в виду наших чемпионок или наших чемпионов.

Язык формирует нас как общество, и мы считаем, что четкое понимание того, что две сборные равны, позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола», – сказал исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша. 

Напомним, что в Испании разразился скандал, когда занимавший пост главы RFEF Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира. ФИФА отстранила менеджера от футбола, и вскоре, под давлением общественности, он покинул свой пост.

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73 комментария

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Ебздрогыч
Сказал исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша.

Так вот он где! Прокачался в Спартаке и теперь возглавляет испанскую футбольную федерацию. Красавчик!
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Родион Горбачев
Душевые тоже общие?
+28
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headmaster
И теперь перед матчем соперники не будут знать, выйдет против них мужская сборная или женская 😂
+15
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rigobersong
С такой политикой скоро женщины и рожать откажутся:))
+18
-7
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VDX00
Душевые тоже общие?

Блин. Уже написали.
Для гостевой команды душевые тоже общие?)
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Фут.Боль
Сборная испанских людей по футболу. Понятия мужчина и женщина тогда тоже необходимо убрать.
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Mark Marky
Ой бл..
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тарантайка тарантайка
Вырождение идёт полным ходом!
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Oleg Kostin
Европа кукухой поехали со своим равенством
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Сказал исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша. Так вот он где! Прокачался в Спартаке и теперь возглавляет испанскую футбольную федерацию. Красавчик!
Теперь испанские мужики смогут легко стать чемпионами в женском разряде !
Если только ФИФА не обяжет всех перейти на этот формат )))
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King_X
ПХАХАХХА
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Ya Tolik
Очень жду, когда объединят Лиги чемпионов мужскую и женскую.
Чтобы женщины не на словах, а на деле показывали равенство.
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Maksat Hasanow
Теперь слова Женщина тоже оскорбление что-ли? как их назвать та? Мужчины с вагинами?
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Григорий Долбиев
Ответ Magico!
В футбол играют такие тетки, что может быть трудно по такой фотографии понять всё-таки это женская или мужская сборная
Конкретно испанок в сборной красивых много
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Bolvan
Ответ Oleg Kostin
Европа кукухой поехали со своим равенством
Они хотят добиться равенство, хотя по природе нет никакого равенства
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Koulmann
Ответ тарантайка тарантайка
Вырождение идёт полным ходом!
Рождаемость в Испании выше чем в Беларуси, но вырождение идет в Испании. :)
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CHELSEA_2008
Ответ Григорий Долбиев
Конкретно испанок в сборной красивых много
Ну Эрмосо так то страшноватая, не соответствует фамилии.😃
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Isshin88
Сказало управляющее Педро Роша?
Больные люди. До абсурда доводить не надо ситуацию.
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Kit244098
Тихо, шифером шурша,, едет крыша не спеша...))
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Григорий Долбиев
Ответ fenix87
Я слышал что в Испании можно огресть букетом цветов, принеся девушке в подарок. Думал шутка
Я живу в Бильбао и встречаюсь с испанкой. Нет, такой бред здесь так же редок, как и в России. Феминисток, конечно, немало. Но и патриархат здесь был очень долго и очень жёсткий.
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Cat Behemoth
Ответ Фут.Боль
Сборная испанских людей по футболу. Понятия мужчина и женщина тогда тоже необходимо убрать.
В общем, к этому всё и идёт. Да и кое-где уже и убирают.
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Mr. Sh.
Ответ rigobersong
С такой политикой скоро женщины и рожать откажутся:))
"Не хочем с мужчинами знаться, а будем теперь почковаться" ©
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Koulmann
Ответ CHELSEA_2008
Как вообще в Испании и Израиле можно заводить отношения с такими законами? Уж лучше жить для себя или найти жену в другой стране.
Гораздо проще чем в славянском мире))
Девушки не смотрят на твой кошелек, а смотрят на другие твои достоинства.
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Ярик01
Ответ rigobersong
С такой политикой скоро женщины и рожать откажутся:))
Не беспокойся, сам не сможешь, Анзур поможет
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Гамарджоба Генацвале
Сборная Испании с пенисами и сборная Испании с вагинами.
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