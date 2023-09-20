RFEF отказалась от слов «мужская» и «женская», объединив сборные под единым брендом: «Понимание равенства команд позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола»
Мужскую и женскую сборные Испании объединили под одним брендом.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила, что отказывается от слов «мужская» и «женская» в названиях сборных. Теперь они будут представлены под единым брендом «Сборная Испании по футболу».
Это же изменение коснется испанских сборных по футзалу и пляжному футболу.
«Помимо символического шага, мы хотим, чтобы это решение подразумевало изменение концепции и признание того, что футбол есть футбол, кто бы им не занимался.
Нам ни в коем случае не нужно дифференцировать бренды команд. По контексту, по изображениям будет прекрасно понятно, имеем ли мы в виду наших чемпионок или наших чемпионов.
Язык формирует нас как общество, и мы считаем, что четкое понимание того, что две сборные равны, позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола», – сказал исполняющий обязанности президента RFEF Педро Роша.
Напомним, что в Испании разразился скандал, когда занимавший пост главы RFEF Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на чемпионате мира. ФИФА отстранила менеджера от футбола, и вскоре, под давлением общественности, он покинул свой пост.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Так вот он где! Прокачался в Спартаке и теперь возглавляет испанскую футбольную федерацию. Красавчик!
Блин. Уже написали.
Для гостевой команды душевые тоже общие?)
Если только ФИФА не обяжет всех перейти на этот формат )))
Чтобы женщины не на словах, а на деле показывали равенство.
Больные люди. До абсурда доводить не надо ситуацию.
Девушки не смотрят на твой кошелек, а смотрят на другие твои достоинства.