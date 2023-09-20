Елена Исинбаева удалила из соцсети пост 2017 года о том, что она вступила в Putin Team

Елена Исинбаева удалила пост о своем присоединении к Putin Team.

Пост был опубликован 17 ноября 2017 года. «Я в команде Putin Team», – написала тогда Исинбаева и выложила совместное фото с президентом России Владимиром Путиным.

Сейчас этой публикации в аккаунте Исинбаевой нет.

Летом этого года двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

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