Елена Исинбаева удалила из соцсети пост 2017 года о том, что она вступила в Putin Team

Теги Елена Исинбаева сборная России жен Владимир Путин прыжки с шестом Политика соцсети Легкая атлетика

Елена Исинбаева удалила пост о своем присоединении к Putin Team.

Пост был опубликован 17 ноября 2017 года. «Я в команде Putin Team», – написала тогда Исинбаева и выложила совместное фото с президентом России Владимиром Путиным. 

Сейчас этой публикации в аккаунте Исинбаевой нет. 

Летом этого года двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). 

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

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26 комментариев

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Gleb
Через несколько лет и Рудольфыч снова скажет, что всегда был за Украину (как и за несколько лет до 2014)
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Стас Соболев
Один вопрос, сколько нужно свободного времени, что бы следить за инстаграмом Исинбаевой, что бы отслеживать удаленные посты 2017!!! года…
+15
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mclaren-honda
В прыжке!
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Игорь М.
А толку, если интернет всё помнит) уже не отмажется
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Anton Kortenko
я не слева я не справа.
я центральнее централа.
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Лизавета Анна -Мария
Подчищает своё прошлое....)
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Вечно в бане
Ответ Игорь М.
А толку, если интернет всё помнит) уже не отмажется
Интернет все помнит. Так и удаляют люди посты не потому, что думают: «Ну я удалю и все забудут», а потому, чтобы демонстративно откреститься от того, что сделали/написали.
Насколько это работает, вопрос другой.
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Igorsm
Родина там, где жопа в тепле (с)
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Wokulski
А что случилось..?
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Anton Kortenko
Ответ Стас Соболев
Один вопрос, сколько нужно свободного времени, что бы следить за инстаграмом Исинбаевой, что бы отслеживать удаленные посты 2017!!! года…
для меня это всегда магия была, как такие микро детали высматривают. может програмки какие-то есть.
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Chyngyz Orozaliev
Ответ Стас Соболев
Один вопрос, сколько нужно свободного времени, что бы следить за инстаграмом Исинбаевой, что бы отслеживать удаленные посты 2017!!! года…
ну так человек Исинбаевой сам звонит журналюгам и говорит мол, вот видите удалили)
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faddey
Ответ Стас Соболев
Один вопрос, сколько нужно свободного времени, что бы следить за инстаграмом Исинбаевой, что бы отслеживать удаленные посты 2017!!! года…
Есть софт специальный. У «журналистов» обычно стоит такой. Там все робот делает
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Oleg Olegov
Это ещё хорошо, что она под Рамштайн не прыгала.
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Конь Пальто
Ахаха
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Роман
Не удивительно, прощайте и успехов!
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Igorsm
Ответ Лизавета Анна -Мария
Подчищает своё прошлое....)
перед упокоем души
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Чемпион Людей
Ответ mclaren-honda
В прыжке!
С шестом
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CoastSki
Ответ Wokulski
А что случилось..?
Это будет самый популярный комментарий.
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Igorsm
курва я пердоле
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Margor
Lol
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komrad.loxanckin
Свист падения планки по отношению к телу у барыни запаздывает
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sabur
Интересно, а в тим этот вступает кто сейчас?
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technic
Интернет всё помнит
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Hardy
одумалась
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терминатор киборгов
шах и мат, охранители!
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