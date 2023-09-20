Сборная России может сыграть с Кенией в октябре

Теги Сборная России по футболу сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может провести товарищеский матч с Кенией в октябре.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России.

Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — сказал Отиено.

По данным телеграм-канала «Мутко против», игра может состояться 16 октября.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет с Камеруном 12 или 16 октября.

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45 комментариев

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Ебздрогыч
Не знаю, с каким результатом завершится матч, но подозреваю, что соперник нас перебегает
+35
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Гоша Петров
Ответ alexey alexeev
105-е место фифа, успех очковтирателей из рфс
если ты так на рейтинг фифа ориентируешься то Кения выше чем Эстония,Кипр,Латвия,Литва,Азербайджан,Андорра,Мальта с которыми мы постоянно играли в отборочных матчах
+28
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+19
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Montenegro Serbian
Самое печальное тут не сомнительная география товарняков, а какое-то сильное ощущение полной бесполезности в них. Отсутствие смысла что ли.

Как-будто РФС просто их организует чтобы получить ачивку "Не, ну вы видите, сборная России по футболу ващето регулярно матчи проводите назло всём, видите....видите? "
+15
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Егор Крид58
Наконец-то топ матч
+21
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Kuryanin
Северная Нигерия против Южной - будет топ-вывеска. Куда только РФС смотрит?
+7
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ты предлагаешь вообще забить на сборную и не играть никакие матчи?
Разумное предложение играть вместо этого матчи кубка России, а не днём в будни, как сейчас
+5
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Beast
надеюсь, наших не съедят
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bzm77
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Ответ Гоша Петров
если ты так на рейтинг фифа ориентируешься то Кения выше чем Эстония,Кипр,Латвия,Литва,Азербайджан,Андорра,Мальта с которыми мы постоянно играли в отборочных матчах
О, диванный эксперт детектед.
Ничего что Эстония и Кипры играют вс лучших сборных Европы, а Кения против таких же отсталых африканских стран? Лучше сравни стомости команд по трансфермаркету
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Денис Давыдов
Ответ Заяцволк
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Что есть, то и говорят
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Уэмбли Стедиум
А с Эритреей когда товарняк?
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кuraakula belov
Даже по африканским меркам Кения очень слабая команда, там приличных игроков за 20 лет только Ваньяма и Марига. Странно что не договорились с дружественными Буркина Фасо и Мали, которые очень неплохого уровня команды
+2
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alexey alexeev
105-е место фифа, успех очковтирателей из рфс
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Александр Кудрявцев
Ответ Очки Дани Алвеса
Не, ну а что? Ты побегай на трех ногах и на двух. Разумеется, тремя быстрее.
Да наши и на двух ногах то не то что бегать а ходить не могут
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Егор Крид58
Ответ Ебздрогыч
Не знаю, с каким результатом завершится матч, но подозреваю, что соперник нас перебегает
даже если у Кении выйдет один человек))
+2
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Bakhaa
Ответ Российский пользователь
Дно или прорыв
Прорыв дна))
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Le Tallec
Кенийцы точно перебегают наших
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несахар
народный интерес к играм сборной упал ниже плинтуса.
и возможность играть с топовыми командами потеряли, и игры нет.
короче, сборная россии по футболу на своём законном месте.
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ПавелАвер
сборная России ещё и проспонсирует перелёт в Россию
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Margor
Или не может
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Overkiller
Прям ачивка в футсиме "поздравляем, вы открыли новую команду - Кения!"
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alexey alexeev
Ответ Гоша Петров
если ты так на рейтинг фифа ориентируешься то Кения выше чем Эстония,Кипр,Латвия,Литва,Азербайджан,Андорра,Мальта с которыми мы постоянно играли в отборочных матчах
зачем ты футбольных карликов перечисляешь?
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Кирилл.С-Пб
Кенийцы босиком играют?
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Максим Попов-Максим
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какой грозный соперник, молодцы прогресс на лицо
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Barvex
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ты предлагаешь вообще забить на сборную и не играть никакие матчи?
Да. Так быстрее дойдёт,что от СВО ничего хорошего нет.
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Давай Так
Кения и Барбия
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