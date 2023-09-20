Сборная России может сыграть с Кенией в октябре
Сборная России может провести товарищеский матч с Кенией в октябре.
Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.
«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России.
Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — сказал Отиено.
По данным телеграм-канала «Мутко против», игра может состояться 16 октября.
Ранее стало известно, что сборная России сыграет с Камеруном 12 или 16 октября.
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Как-будто РФС просто их организует чтобы получить ачивку "Не, ну вы видите, сборная России по футболу ващето регулярно матчи проводите назло всём, видите....видите? "
Ничего что Эстония и Кипры играют вс лучших сборных Европы, а Кения против таких же отсталых африканских стран? Лучше сравни стомости команд по трансфермаркету
и возможность играть с топовыми командами потеряли, и игры нет.
короче, сборная россии по футболу на своём законном месте.