Сборная России может сыграть с Кенией в октябре

может провести товарищеский матч с Кенией в октябре.

Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

«Мы ведем переговоры с РФС о возможности проведения в октябре товарищеского матча между сборными Кении и России.

Сейчас обсуждаем дату и место проведения встречи. Как только завершим переговоры и договоримся, сообщим об этом официально», — сказал Отиено.

По данным телеграм-канала «Мутко против», игра может состояться 16 октября.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет с Камеруном 12 или 16 октября.

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