«Арсенал» – ПСВ. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги ПСВ Лига чемпионов УЕФА Арсенал онлайны Футбол

«Арсенал» примет ПСВ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».

Арсенал Англия – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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1 комментарий

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Mykytka
С возвращением в ЛЧ, Гуннеры!
Надеюсь нехватка опыта не сыграет большую роль и спокойно выйдут из группы. По крайней мере фавориты так точно .
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