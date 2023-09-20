«Арсенал» – ПСВ. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Арсенал» примет ПСВ в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1».
- Дата проведения
- 20 сентября, 22.00, «Эмирейтс»
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Надеюсь нехватка опыта не сыграет большую роль и спокойно выйдут из группы. По крайней мере фавориты так точно .