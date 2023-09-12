Россия проиграла Египту U23, победа Португалии 9:0, допинг у Погба, Джокович и Соболенко стали №1 и другие новости

1. Сборная России проиграла олимпийской сборной Египта (1:2) в гостевом товарищеском матче. Это первое поражение россиян с 2021 года.

2. «Локомотив» уступил 0:5 «Сочи», «Авангард» пропустил 5 шайб от «Амура», «Металлург» выиграл у «Салавата» в гостях и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

3. Португалия без Роналду разнесла Люксембург 9:0 – это крупнейшая победа в истории сборной. Армения уступила Хорватии дома (0:1) и другие результаты дня в квалификации Евро-2024.

4. Президент России Владимир Путин поручил приравнивать выплаты призерам Всемирных игр дружбы к выплатам медалистов Олимпийских игр. Китай выступит на Играх дружбы-2024 в РФ.

5. Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, хавбеку «Ювентуса» грозит отстранение от футбола до 4 лет. Чемпион мира в составе сборной Франции уже временно дисквалифицирован.

6. Джокович стал №1 рейтинга ATP, Зверев вернулся в топ-10, Шелтон дебютировал в топ-20. Соболенко стала первой ракеткой мира, Гауфф дебютировала в топ-3 рейтинга WTA.

7. Леброн, Карри, Дюрэнт, Тейтум и Дэвис готовы представлять США на Олимпиаде-2024, Лиллард, Букер и Ирвинг также заинтересованы. НБА ужесточит правила, касающиеся распределения нагрузки, – два звездных игрока не смогут получить отдых в одном матче.

8. Евгения Медведева приняла участие в литературном шоу, рассказав о Достоевском и его жене Сниткиной. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию проведет мастер-классы в Китае в начале октября.

9. Матвей Мичков снова перешел в «Сочи» из СКА на правах аренды. Роман Ротенберг подтвердил: «Не хотим мариновать Матвея. Ему нужно играть с мужиками, закаляться».

10. Луис Рубиалес, поцеловавший футболистку, официально покинул пост главы Королевской испанской футбольной федерации. Президент УЕФА Александер Чеферин убедил его сделать это, дав понять, что иначе шансы Испании на проведение ЧМ-2030 могут снизиться. Суд принял к рассмотрению жалобу в отношении Рубиалеса, уже экс-главе RFEF может грозить от 1 до 4 лет тюрьмы.

11. Российские судьи впервые с момента отстранения назначены на международный матч – бригада Веры Опейкиной отработает игру женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций. Первые ласточки?

12. Боец UFC Хусейн Асхабов и его брат-близнец арестованы в Таиланде. Уроженцев Чечни подозревают в ограблении, пытках и похищении.

13. Денис Глушаков забил первый гол в Winline Медиалиге. Его команда пропустила от 10-летнего Гаджи Гаджиева.

Цитаты дня:

Тебас об отставке Рубиалеса на фоне скандала: «Самая громкая новость в истории цифровых медиа. Репутационный ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от теракта 11 сентября»

Джо Роган считает, что причиной остановки сердца Бронни может быть вакцина от COVID-19: «Сколько еще надо увидеть 18-летних парней, которые падают во время интервью?»

Дмитрий Песков: «Знаем, что будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в Играх в Париже. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»

Изидор о переходе в «Зенит»: «Петербург безопаснее Москвы. Мне и семье было не слишком комфортно пару месяцев, решили отправиться подальше»

Олег Матыцин: «Наши коллеги видят бесперспективность отстранения россиян. Не нас должны приглашать и возвращать, а мы»

Николай Валуев: «Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать»

Федор Свечков: «Месси – легенда. В США на него билеты раз в десять дороже, чем на обычные матчи. И аншлаги»

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