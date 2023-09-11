Рейтинг ATP. Джокович стал №1, Зверев вернулся в топ-10, Шелтон дебютировал в топ-20

Теги Новак Джокович рейтинги ATP Александр Зверев Карен Хачанов Аслан Карацев Андрей Рублев Роман Сафиуллин Даниил Медведев Павел Котов Александр Шевченко Бен Шелтон Теннис

Чемпион US Open Новак Джокович поднялся на первую строчку рейтинга ATP.

Полуфиналист Бен Шелтон дебютировал в топ-20.

Александр Зверев вернулся в топ-10.

FedEx ATP Rankings

Положение на 11 сентября 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (2) Новак Джокович (Сербия) 11795
2 (1) Карлос Алькарас (Испания) 8535
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7280
4 (4)

Хольгер Руне (Дания)

 4710
5 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4615
6 (8) Андрей Рублев (Россия) 4515
7 (6) Янник Синнер (Италия) 4465
8 (9) Тэйлор Фриц (США) 3955
9 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 3560
10 (12) Александр Зверев (Германия) 3030
11 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 2690
15 (11) Карен Хачанов (Россия) 2135
19 (47) Бен Шелтон (США) 1735
22 (25) Николас Харри (Чили) 1494
28 (32) Себастьян Баес (Аргентина) 1375
40 (49) Стэн Вавринка (Швейцария) 1084
47 (61) Маттео Арнальди (Италия) 999
56 (60) Роман Сафиуллин (Россия) 902
61 (67) Чжичжэнь Чжан (Китай) 872
63 (77) Аслан Карацев (Россия) 853
66 (36) Маттео Берреттини (Италия) 832
76 (106) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) 752
77 (105) Борна Гойо (Хорватия) 747
82 (110) Ринки Хиджиката (Австралия) 727
86 (83) Александр Шевченко (Россия) 705
90 (128) Доминик Штрикер (Швейцария) 727
107 (99) Павел Котов (Россия) 578
161 (161) Иван Гахов (Россия) 388
239 (139) Рафаэль Надаль (Испания) 255

 

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2 комментария

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Верховенский1990
Величайший заслуженно возвращает 1-ю строчку и возможно, делает решающий задел, чтобы в 8-й раз закончить год первым.
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Южанин78
Ответ Верховенский1990
Величайший заслуженно возвращает 1-ю строчку и возможно, делает решающий задел, чтобы в 8-й раз закончить год первым.
Да, и преодолеть 400 недель как первая ракетка.
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