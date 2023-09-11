Рейтинг ATP. Джокович стал №1, Зверев вернулся в топ-10, Шелтон дебютировал в топ-20
Чемпион US Open Новак Джокович поднялся на первую строчку рейтинга ATP.
Полуфиналист Бен Шелтон дебютировал в топ-20.
Александр Зверев вернулся в топ-10.
Положение на 11 сентября 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|11795
|2 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|8535
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|7280
|4 (4)
|
Хольгер Руне (Дания)
|4710
|5 (7)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4615
|6 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|4515
|7 (6)
|Янник Синнер (Италия)
|4465
|8 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3955
|9 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|3560
|10 (12)
|Александр Зверев (Германия)
|3030
|11 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|2690
|15 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2135
|19 (47)
|Бен Шелтон (США)
|1735
|22 (25)
|Николас Харри (Чили)
|1494
|28 (32)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|1375
|40 (49)
|Стэн Вавринка (Швейцария)
|1084
|47 (61)
|Маттео Арнальди (Италия)
|999
|56 (60)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|902
|61 (67)
|Чжичжэнь Чжан (Китай)
|872
|63 (77)
|Аслан Карацев (Россия)
|853
|66 (36)
|Маттео Берреттини (Италия)
|832
|76 (106)
|Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия)
|752
|77 (105)
|Борна Гойо (Хорватия)
|747
|82 (110)
|Ринки Хиджиката (Австралия)
|727
|86 (83)
|Александр Шевченко (Россия)
|705
|90 (128)
|Доминик Штрикер (Швейцария)
|727
|107 (99)
|Павел Котов (Россия)
|578
|161 (161)
|Иван Гахов (Россия)
|388
|239 (139)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|255
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