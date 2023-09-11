Суд принял к рассмотрению жалобу в отношении Рубиалеса. Ему может грозить от 1 до 4 лет тюрьмы

Теги Луис Рубиалес Ла Лига женский футбол Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

Суд принял к рассмотрению жалобу в отношении Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике.

Прокуратура обратилась в Национальный суд Испании с просьбой провести расследование по факту сексуального насилия и принуждения. Обвинение отмечает, что Рубиалеса могут обвинить в сексуальном насилии, а за такое преступление правонарушителю грозит тюремное заключение на срок от одного до четырех лет.

Председатель Центрального следственного суда 1-й инстанции Франсиско де Хорхе принял к рассмотрению жалобу, поданную прокуратурой. Судья постановил предпринять первые действия в рамках этой процедуры. В частности, он запросил у телеканала RTVE видеозаписи, на которых со всех сторон запечатлен момент, когда Рубиалес целует Эрмосо, а также минуты непосредственно до и после этого события.

Кроме того, судья потребовал, чтобы газета El Pais предоставила ему видео празднования в раздевалке, а газета As – видео момента поцелуя и любых других эпизодов, связанных с рассматриваемыми событиями.

Также судья обратился к газете La Vanguardia с просьбой предоставить видеозапись празднования в автобусе сборной Испании.

Напомним, Луис Рубиалес принял решение подать в отставку с поста президента RFEF. 

Глава RFEF Рубиалес о поцелуе с футболисткой: «Я собираюсь подать в отставку, потому что не могу продолжить свою работу. Отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог»

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37 комментариев

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Leon Betov
Эрмосо самой не стыдно случайно? сначала смеяться и воспринимать как шутку, а затем сажать в тюрьму. Верх лицемерия
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therealgreenman
Какой же идиотизм…
+16
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Tollie
через неделю будут говорить о смертной казни 💀
+12
-1
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Serik Alik
А давайте забросаем эту футболистку в Твиттере, инсте сообщениями, какими-нибудь петициями, чтобы отменить этот бред?
+11
-3
+8
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Rodgeras
Ответ Tollie
через неделю будут говорить о смертной казни 💀
Перед этим месяц пыток. Колесо и дыба.
+8
-1
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Сергей Боев
Интересно, а если бы он плюнул ей в лицо, ну и хук с левой, наказание было бы больше или меньше?
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JENNINGS
Остановите планету, я сойду
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Spartakus1984
Чиканулись уже совсем
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omsk1716
Мир сошел с ума!
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"Iron"
Жесть, быстрее пусть едет к нам в Россию, тут его примут, как героя.
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oberkorn
Мужик поцеловал женщину на радостях и в тюрьму. Этой цивилизации скоро наступит кирдык.
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nick-basil
Любопытно было бы посмотреть анонимный опрос гражданок из Госдумы - кто и когда хлопал их по задницам. В европах человек 30 уже приговорили бы к расстрелу с кастрацией
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marchellinos
Ответ Leon Betov
Эрмосо самой не стыдно случайно? сначала смеяться и воспринимать как шутку, а затем сажать в тюрьму. Верх лицемерия
Как я понял, это не она дело начала. Сама прокуратура.
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Алексей Александрович
шутки про загнивающий запад,не такие уже и смешные 😐
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t4zb692gcg
Ответ "Iron"
Жесть, быстрее пусть едет к нам в Россию, тут его примут, как героя.
Как депутата Слуцкого?)))
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Alex Metallov
Томас Торквемада "А вот при мне эту бы ведьму Эрмосо сожгли бы!"
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Валентин Трошов
Ответ Serik Alik
А давайте забросаем эту футболистку в Твиттере, инсте сообщениями, какими-нибудь петициями, чтобы отменить этот бред?
Зачем забрасывать сообщениями, если можно камнями? Ну, судя по логике тех неадекватов, кто его сажать собрался.
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KOT_B_yHTAX
Не удивлюсь если ещё и высшую меру попросят
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.ru
надо давать четыре года, по максимуму...
подстраховаться, так сказать... чтобы он после следующего чемпионата что то подобное не отчебучил
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Zed_patriot
так же быстро судят как когда Навальный только приехал в Россию, а уже в аэропорту назначен суд
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Vadim Medvedev
суд рассмотрит и решит, что преступления нет

вообще странная конечно правовая система, где именно суд проводит расследование
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Rodgeras
Совсем с ума сбежали....
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Glukinho
жаль, конечно, этого добряка
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OldRedWhite
Аутодафе - никак не меньше !
У них же в Испании это традиция и истоки !
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Оливер Кан удаляет Роберту
Да не, с тюрьмой перебор уже)
Показательно поимели, убрать в тень, закрыть рот. Ну сажать это уже бред.
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