Суд принял к рассмотрению жалобу в отношении Рубиалеса. Ему может грозить от 1 до 4 лет тюрьмы

Суд принял к рассмотрению жалобу в отношении Луиса Рубиалеса.

Напомним, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, за что подвергся массовой критике.

Прокуратура обратилась в Национальный суд Испании с просьбой провести расследование по факту сексуального насилия и принуждения. Обвинение отмечает, что Рубиалеса могут обвинить в сексуальном насилии, а за такое преступление правонарушителю грозит тюремное заключение на срок от одного до четырех лет.

Председатель Центрального следственного суда 1-й инстанции Франсиско де Хорхе принял к рассмотрению жалобу, поданную прокуратурой. Судья постановил предпринять первые действия в рамках этой процедуры. В частности, он запросил у телеканала RTVE видеозаписи, на которых со всех сторон запечатлен момент, когда Рубиалес целует Эрмосо, а также минуты непосредственно до и после этого события.

Кроме того, судья потребовал, чтобы газета El Pais предоставила ему видео празднования в раздевалке, а газета As – видео момента поцелуя и любых других эпизодов, связанных с рассматриваемыми событиями.

Также судья обратился к газете La Vanguardia с просьбой предоставить видеозапись празднования в автобусе сборной Испании.

Напомним, Луис Рубиалес принял решение подать в отставку с поста президента RFEF.

Глава RFEF Рубиалес о поцелуе с футболисткой: «Я собираюсь подать в отставку, потому что не могу продолжить свою работу. Отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог»

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