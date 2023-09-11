Погба временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы на тестостерон
Поль Погба дисквалифицирован за положительную допинг-пробу.
Ранее стало известно, что полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.
Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил, что француз временно дисквалифицирован.
«Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами – Sports.ru) происхождения», – говорится в заявлении.
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По итогу - Погба в Реале даже из под Иско бы не вылазил.. Игрок 1.5 сезонов.