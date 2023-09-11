Погба временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы на тестостерон

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия дисквалификации допинг Поль Погба Футбол

Поль Погба дисквалифицирован за положительную допинг-пробу.

Ранее стало известно, что полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.

Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил, что француз временно дисквалифицирован.

«Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами – Sports.ru) происхождения», – говорится в заявлении.

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39 комментариев

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Liquidozz
У Мбаппе оказался более талантливый шаман
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Михо
Теперь Юве сможет расторгнуть контракт. Купить положительную пробу дешевле, чем платить ему зп еще три года. Гениально👍🏻
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Эдгар Карапетян
Французский КОКОРИН
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ForzaGandzasar
Ну когда все это кончится??!!
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Alexander Tryapyshko
Игроки МЮ настолько прокляты, что проблемы преследуют их даже после ухода из клуба
+7
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S. A.
Боль Ходьба
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Адепт Суперлиги
Ответ Михо
Теперь Юве сможет расторгнуть контракт. Купить положительную пробу дешевле, чем платить ему зп еще три года. Гениально👍🏻
Погба слишком глуп оказался, не рассчитал, что с Джунтоли шутки плохи. Не хочешь продолжить карьеру в Аравии или реструктуризировать контракт? Тогда останешься и без карьеры, и без контракта)
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Генадий Филимонов
Ответ dr. cage
Теперь смешно вспоминать вопли глориков, которые в 2016-2017-х годах визжали в комментах, какие Зидан и Перес плохие, что не подписывают в Реал Погбу, и что Модрич с Кроосом мусор на его фоне.. По итогу - Погба в Реале даже из под Иско бы не вылазил.. Игрок 1.5 сезонов.
Смешно, что ты это уже 5 лет помнишь и ждал момент, когда напомнить
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Владимир Бутин
Нивкакую не хочет играть , уже не знает что придумать
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Гаврила Ардалионович
Ответ Liquidozz
У Мбаппе оказался более талантливый шаман
Ты в слове шарлатан несколько ошибок сделал.
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oldfunjuve
Ответ ForzaGandzasar
Ну когда все это кончится??!!
тогда когда карьеру закончть наш великий Поль
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человек-муравей человек-физрук
Ответ R. Giskard Reventlov
А и действительно, откуда у мужчины взяться тестостерону...
открою тебе секрет. тестостерон есть и у женщин. все дело в его количестве
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человек-муравей человек-физрук
если он такой ленивый на допинге то чистый вообще на поле уснет?
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Непристойное предложение
временно это на 4 года?
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<~Inter~>
Очевидно, что принимал для скорейшего набора формы, но видимо не рассчитали дозу и к старту сезона вещества остались в организме
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Kubinec_
после дисвкы в МЮ за полтос продать можно
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Blaumerc
Ответ человек-муравей человек-физрук
ты серьезно отвечаешь этому чуду?
Да я так, разок что бы проверить мальчонка, может встанет на путь истинный
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Blaumerc
Да я так, разок что бы проверить мальчонка, может встанет на путь истинный
он даже не понимает что такое тестостерон и гормон роста. просто прочитал и теперь вставляет в каждый комментарий
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Eridan
Нескоро мы увидим новую прическу Погбеня.
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Blaumerc
Ответ Гномович!
Почему любимчика ФИФА Месси в свое время не дисквалифицировали за гормон роста??
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dr. cage
Теперь смешно вспоминать вопли глориков, которые в 2016-2017-х годах визжали в комментах, какие Зидан и Перес плохие, что не подписывают в Реал Погбу, и что Модрич с Кроосом мусор на его фоне..

По итогу - Погба в Реале даже из под Иско бы не вылазил.. Игрок 1.5 сезонов.
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Ярик01
Это называется временное отстранение, а не дисквалификация. На период расследования.
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JENNINGS
Ответ Непристойное предложение
временно это на 4 года?
Ну так временно же))
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Shikari
да он уже 5 лет в футбол не играет
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R. Giskard Reventlov
А и действительно, откуда у мужчины взяться тестостерону...
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