Погба временно дисквалифицирован из-за положительной допинг-пробы на тестостерон

Поль Погба дисквалифицирован за положительную допинг-пробу.

Ранее стало известно, что полузащитник « » сдал положительную допинг-пробу на тестостерон.

Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил, что француз временно дисквалифицирован.

«Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами – Sports.ru) происхождения», – говорится в заявлении.

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