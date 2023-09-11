Майгуров о комитете спортсменов СБР: «Напрягает, что все разговоры про деньги. В жизни это не самое главное»

Виктор Майгуров рассказал, какие темы обсуждаются в комитете спортсменов СБР.

– Контакт спортсменов с СБР стал лучше или хуже?

– Благодаря тому что создали комитет спортсменов, стали больше общаться. Раньше были индивидуальные общения, а сейчас регулярно раз в месяц обсуждаем какие-то насущные темы. Подключается комитет спортсменов – семь человек. Если кто-то хочет еще подключиться – ради бога.

– Какие-то идеи спортсменов вас удивили?

– Меня в большей степени напрягает, что все разговоры про деньги: почему, сколько. Я просто ассоциирую со своим временем. Понятно, что у нас не было призовых... Не знаю. Наверное, их много что интересует, но основные разговоры про деньги. Да, деньги всем нужны. Все равно в жизни это не самое главное.

– Нет же ничего плохого, что человек хочет зарабатывать?

– Конечно, нет. Но когда мы объясняем, что по тем или иным причинам бюджет СБР уменьшился, но мы сохраняем призовые на том же уровне, нам говорят: «А давайте больше?» Мы отдаем приоритет спортсменам. Если все сложить, то это навскидку 80-90 миллионов. И 55 миллионов – мы помогаем региональным федерациям. Давайте спросим региональные федерации, куда двинуть эту чашу: в сторону молодежи, которую мы воспитываем, или в сторону призовых спортсменов? Думаю, что выбор будет очевиден.

Поэтому мы стараемся сохранить определенный паритет. Стараемся максимально поддерживать наши региональные федерации, которые занимаются теми, кто придет к нам завтра-послезавтра. Впервые эта программа в размере 55 миллионов была реализована. В следующем году хотим тоже максимально сохранить программу поддержки регионов и программу поддержки региональных спортсменов.

Также у нас никогда не было призовых для юниоров. В том году 111 юниоров получили выплаты за призовые места в соревнованиях. У взрослых это было 58 или 68 человек. Считаю, что тоже неплохая поддержка, чтобы мотивировать их в непростое время, когда у нас закрыт международный сезон. Они понимают, куда им двигаться. Это важная составляющая для молодежи для того, чтобы они занимались нашим видом спорта, – сказал глава .