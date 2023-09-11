Майгуров о комитете спортсменов СБР: «Напрягает, что все разговоры про деньги. В жизни это не самое главное»

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Виктор Майгуров рассказал, какие темы обсуждаются в комитете спортсменов СБР.

– Контакт спортсменов с СБР стал лучше или хуже?

– Благодаря тому что создали комитет спортсменов, стали больше общаться. Раньше были индивидуальные общения, а сейчас регулярно раз в месяц обсуждаем какие-то насущные темы. Подключается комитет спортсменов – семь человек. Если кто-то хочет еще подключиться – ради бога.

– Какие-то идеи спортсменов вас удивили?

– Меня в большей степени напрягает, что все разговоры про деньги: почему, сколько. Я просто ассоциирую со своим временем. Понятно, что у нас не было призовых... Не знаю. Наверное, их много что интересует, но основные разговоры про деньги. Да, деньги всем нужны. Все равно в жизни это не самое главное.

– Нет же ничего плохого, что человек хочет зарабатывать?

– Конечно, нет. Но когда мы объясняем, что по тем или иным причинам бюджет СБР уменьшился, но мы сохраняем призовые на том же уровне, нам говорят: «А давайте больше?» Мы отдаем приоритет спортсменам. Если все сложить, то это навскидку 80-90 миллионов. И 55 миллионов – мы помогаем региональным федерациям. Давайте спросим региональные федерации, куда двинуть эту чашу: в сторону молодежи, которую мы воспитываем, или в сторону призовых спортсменов? Думаю, что выбор будет очевиден.

Поэтому мы стараемся сохранить определенный паритет. Стараемся максимально поддерживать наши региональные федерации, которые занимаются теми, кто придет к нам завтра-послезавтра. Впервые эта программа в размере 55 миллионов была реализована. В следующем году хотим тоже максимально сохранить программу поддержки регионов и программу поддержки региональных спортсменов.

Также у нас никогда не было призовых для юниоров. В том году 111 юниоров получили выплаты за призовые места в соревнованиях. У взрослых это было 58 или 68 человек. Считаю, что тоже неплохая поддержка, чтобы мотивировать их в непростое время, когда у нас закрыт международный сезон. Они понимают, куда им двигаться. Это важная составляющая для молодежи для того, чтобы они занимались нашим видом спорта, – сказал глава СБР.

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13 комментариев

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pav11k
Не самое главное, но очень важное. За "спасибо" работать никто не хочет
+9
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Владислав Романов
В нашей стране без денег не будет еды, в своей квартире бесплатно не будет газа, воды и электричества, ребенка в школу бесплатно не "устроить", лечить бесплатно никто не будет, а так да, деньги не самое главное...
+10
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BT
Про дипломы никто не спрашивает?
+7
0
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Melnikov1968
Как сказал главный герой фильма "Авиатор" : "Деньги не главное, если они у вас есть".
+3
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Почтенный эльф
Ответ Владислав Романов
В нашей стране без денег не будет еды, в своей квартире бесплатно не будет газа, воды и электричества, ребенка в школу бесплатно не "устроить", лечить бесплатно никто не будет, а так да, деньги не самое главное...
А в какой стране бесплатно будет еда, газ и электричество? В "Городе Солнца" Кампанеллы ?
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unreality
Не главное, но так говорят только богатые люди)
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R Kukhov
Маразматик забыл что бегал уже в 90е, а не в красной машине против интервентов и белочехов
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Jaroslav Alexandrov
Смешно просто, обычно такие вещи говорят люди, которые недостатка в финансах не испытывают
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fewral
А что сейчас главное без международных стартов?)
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khinskiy
Если бы зарплаты распределяли по справедливости, то никто бы и не вспоминал про деньги.
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Radik_2.0
пойду тогда самым главным покормлю и одену себя
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99cm5djnc4
Ответ Почтенный эльф
А в какой стране бесплатно будет еда, газ и электричество? В "Городе Солнца" Кампанеллы ?
Это популист, оставь его) Я не из РФ, но у меня тоже все это платно, как и в тетки в Германии, как и у сестры в США. Хотя врут наверное они и там все бесплатно?…
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Yury Sin
Ответ 99cm5djnc4
Это популист, оставь его) Я не из РФ, но у меня тоже все это платно, как и в тетки в Германии, как и у сестры в США. Хотя врут наверное они и там все бесплатно?…
При чем тут популизм, дети? Человек просто сказал, что без денег далеко не уедешь, вот и все. Это верно для всех стран по большому счету.
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