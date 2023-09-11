RFEF подтвердила, что Рубиалес подал в отставку. Он также уйдет с поста вице-президента УЕФА

Теги Луис Рубиалес Ла Лига УЕФА Федерация футбола Испании Футбол

Луис Рубиалес официально покинул пост главы RFEF.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что Рубиалес, занимавший должность президента организации, подал в отставку. 

«Королевская испанская футбольная федерация подтверждает, что Луис Рубиалес подал заявление о своей отставке. Об этом Федерации стало известно из письма, адресованного Педро Роше (и.о. президента RFEF – Sports.ru).

Кроме того, он [Рубиалес] также уходит в отставку со своего поста вице-президента УЕФА», – говорится в заявлении RFEF.

Напомним, ранее Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

Глава RFEF Рубиалес о поцелуе с футболисткой: «Я собираюсь подать в отставку, потому что не могу продолжить свою работу. Отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог»

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22 комментария

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Bartez1986
Лишь бы никого в офисе не поцеловал на прощание. Кроме мужиков, естественно
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bibendum
Он должен был уйти в отставку ещё в 2018 году, когда за день до ЧМ снял Лопетеги.
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T622222
Вот прикинь как теперь всем вокруг на измене! Они реально из людей идиотов делают и детей жалко… Потом ходят потеряшки с синими волосиками не могут никуда приткнуться
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Бене Гессерит
Ответ White Bone
Дожали мужика, позор .
Ага, вместо того, чтобы сразу спокойно извиниться и остаться мужиком, признавшим проступок, сливается лжецом с позором.
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White Bone
Дожали мужика, позор .
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Ocelot
вспомнился скриншот с анимацией смерти а ГТА и надписью wasted наложенный на фото поцелуя))
человек выжил в стольких скандалах но утонул из-за поцелуя, какая ирония
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Аскар Жунайт
Ответ Бене Гессерит
Ага, вместо того, чтобы сразу спокойно извиниться и остаться мужиком, признавшим проступок, сливается лжецом с позором.
так он же извинялся и не раз, а толку от этого, если человека уже похоронили
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Аскар Жунайт
вот так и работает культура отмены, ручные радикальные фемки способны за несколько дней уничтожить тебя
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Дени Сыч
Но не очко обычно губит…
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nurikkkk
Испания сама по себе очень не обычная страна. В ней типо заявлена полная толерантность, ЛГБТ культура и прочее абсолютно никого не удивляют...
В Чамартине считается аболютно нормальным и очень частым то, что в буквальном смысле милфы откровенно пристают к молодым парням и явно похлеще используют методы чем просто поцелуй.
Более чем уверен что весь скандал Рубиалеса вытекает лишь из того, что уж очень давно он как заноза в одном месте у всего футбольного Испанского мира да и в Уефа судя по всему тоже самое...все просто ждали его хоть малейшего прокола.
Да и сама эта футболистка, явно и забыла бы про это на следующий день, если бы не стали так раскручивать это. В итоге она просто пошла за толпой и с ней явно еще поговорили как правильно себя вести....
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undermail@mail.ru
А всех расцеловать на прощание?
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GeorgeCostensa
Смотрите во всех кинотеатрах страны остросюжетный фильм "Beso Caro".
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bettini
А еслии он щас на фоне этого гнобления руки на себя наложит, кто будет отвечать?
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rigobersong
Ответ dr. cage
Должуе уже порвался? P.s. Да, увидел..
Он стал феминисткой!:)🤭
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DolJun
Ответ rigobersong
Он стал феминисткой!:)🤭
https://www.meme-arsenal.com/memes/a06376f4b5c17034366bc16e2eee617c.jpg
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dr. cage
Ответ rigobersong
Он стал феминисткой!:)🤭
Видел как вчера его полсайта попользовало по назначению.. 🤣🤣
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Бене Гессерит
И ведь пытался ещё с позиции силы выступать и что-то доказывать. Позорище.
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undermail@mail.ru
Ответ White Bone
Дожали мужика, позор .
Кому позор то? Надо было сразу уходить, пока шумиха не поднялась. А теперь еще и уголовка.
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