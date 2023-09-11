RFEF подтвердила, что Рубиалес подал в отставку. Он также уйдет с поста вице-президента УЕФА
Луис Рубиалес официально покинул пост главы RFEF.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подтвердила, что Рубиалес, занимавший должность президента организации, подал в отставку.
«Королевская испанская футбольная федерация подтверждает, что Луис Рубиалес подал заявление о своей отставке. Об этом Федерации стало известно из письма, адресованного Педро Роше (и.о. президента RFEF – Sports.ru).
Кроме того, он [Рубиалес] также уходит в отставку со своего поста вице-президента УЕФА», – говорится в заявлении RFEF.
Напомним, ранее Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.
Глава RFEF Рубиалес о поцелуе с футболисткой: «Я собираюсь подать в отставку, потому что не могу продолжить свою работу. Отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог»
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человек выжил в стольких скандалах но утонул из-за поцелуя, какая ирония
В Чамартине считается аболютно нормальным и очень частым то, что в буквальном смысле милфы откровенно пристают к молодым парням и явно похлеще используют методы чем просто поцелуй.
Более чем уверен что весь скандал Рубиалеса вытекает лишь из того, что уж очень давно он как заноза в одном месте у всего футбольного Испанского мира да и в Уефа судя по всему тоже самое...все просто ждали его хоть малейшего прокола.
Да и сама эта футболистка, явно и забыла бы про это на следующий день, если бы не стали так раскручивать это. В итоге она просто пошла за толпой и с ней явно еще поговорили как правильно себя вести....