Российские судьи впервые с момента отстранения назначены на международный матч – бригада Опейкиной отработает игру женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций

Теги премьер-лига Россия УЕФА дисквалификации женский футбол судьи сборная Казахстана жен Лига наций УЕФА Футбол

Российские судьи назначены на международный матч впервые с момента отстранения.

Матч между женскими сборными Армении и Казахстана в Лиге наций обслужит российская бригада арбитров. Главным судьей назначена Вера Опейкина, ее ассистентами будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Резервным арбитром станет Надежда Горинова. 

Игра пройдет в Ереване 26 сентября. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборные и клубы России от международных турниров.

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16 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Карасев значит тоже скоро вернется судить матчи.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Карасев значит тоже скоро вернется судить матчи.
Тут еще матч Казахстан-Армения повлиял,как по мне, если будет похожая вывеска у мужчин вполне возможно
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Sanya Bro
Ответ Гамарджоба Генацвале
Карасев значит тоже скоро вернется судить матчи.
Было бы славно
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Peter Parker
Хороший момент. Рад за наших судей. Но стоит отметить, что и матч для возвращения выбран подходящий.
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
Карасев значит тоже скоро вернется судить матчи.
Сомнительно, что в он сможет получить назначения не на матчи команд из экс-СССР. Если вот такой же матч только будет, где оба участника не будут возмущаться.
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Ярик01
Ответ Фёдор Кузнецов
Тут еще матч Казахстан-Армения повлиял,как по мне, если будет похожая вывеска у мужчин вполне возможно
В группах отборов нет таких матчей, может если только Сербия и Венгрия может быть хоть как-то лояльны.
+3
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+3
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Артем Галкин
Хорошо. Жаль,что Россия все надеется на здравый смысл других. Надо было давно быть жесткими и вести себя с позиции силы,а не по правилам,которые сейчас просто формальность для всех.
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КристинаИнстаграммовна
Слабеет значит хватка у них.
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Артём Амирджанян
Было бы прикольно, если на финал Евро-2024 поставили Карасёва
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Бене Гессерит
Армению засудят?
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арап Петра Великого
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,-
В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет,- спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет! (с)
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Фёдор Кузнецов
Ответ Ярик01
В группах отборов нет таких матчей, может если только Сербия и Венгрия может быть хоть как-то лояльны.
Тогда скорее всего ждать Лигу Наций
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