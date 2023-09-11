Российские судьи впервые с момента отстранения назначены на международный матч – бригада Опейкиной отработает игру женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций
Российские судьи назначены на международный матч впервые с момента отстранения.
Матч между женскими сборными Армении и Казахстана в Лиге наций обслужит российская бригада арбитров. Главным судьей назначена Вера Опейкина, ее ассистентами будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Резервным арбитром станет Надежда Горинова.
Игра пройдет в Ереване 26 сентября. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборные и клубы России от международных турниров.
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С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,-
В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет,- спасет;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет! (с)