Российские судьи впервые с момента отстранения назначены на международный матч – бригада Опейкиной отработает игру женских сборных Армении и Казахстана в Лиге наций

Российские судьи назначены на международный матч впервые с момента отстранения.

Матч между женскими сборными Армении и Казахстана в Лиге наций обслужит российская бригада арбитров. Главным судьей назначена Вера Опейкина, ее ассистентами будут Екатерина Курочкина и Елена Собчук. Резервным арбитром станет Надежда Горинова.

Игра пройдет в Ереване 26 сентября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили сборные и клубы России от международных турниров.

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