Китай выступит на Играх дружбы-2024 в России

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России Игры Будущего Игры дружбы Легкая атлетика

Сборная Китая выступит на Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

«Мы нацелены на наше взаимодействие в рамках Игр дружбы и Игр будущего. В Играх дружбы подтверждено участие команды Китая.

Мы уверены, что Игры пройдут успешно и будет заложено начало настоящему движению. Мы никому ничего не доказываем, мы – самодостаточная, мощная спортивная держава. Мы провели и Олимпиаду, и чемпионат мира, и Универсиады, мы уже всем все доказали», – сказал Матыцин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Такое ощущение, что в России ежедневно безостановочно проводятся какие-то бессмысленные форумы типа Россия-Вперед, Россия-Дружба, Сибирский экономический форум, всякая такая лабуда. И все эти матицыны туда-сюда ездят и выступают там с умным видом про одно и то же, что кругом враги, но мы самые крутые и суперлучшие. А зачем оно все надо?
Сколько бы вышло портянок для ребят?(с)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shamarin
Хотят ещё скидос на газ или дерево?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мистер бин
Правда не уточнил какой состав китайцы пришлют.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Китай Брат !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Боевой Бурят Путина
Очевидно, что не сильнейшим составом. Примерно как на недоуниверсиаде в этом году
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Каким составом?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mozazi
Вот если бы Китай и другие страны БРИКС отказалась от Олимпиады это был бы поступок, сильный ход. А так ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Klshk
Ответ Человек1991
Китай Брат !
кто забыл я напомню! (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
b9dc9qmr6f
Ответ Боевой Бурят Путина
Очевидно, что не сильнейшим составом. Примерно как на недоуниверсиаде в этом году
Привезли бы сильный состав, писали бы, что они вполсилы выступали
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Савельев
"мы уже всем все доказали", эт точно. я даже не знаю сколько вам шампуня надо, чтобы отмыться теперь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mozazi
Весь мир лежит под Западом. И как бы не дёргались, в разных сферах деятельности, итог один. Все получают кайф.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viacheslav Ivanov
Идея хорошая, еще бы пафоса поменьше. Просто берете и делаете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NiKKusya
Ответ Андрей Балабаев
Каким составом?
Да уж явно не основным, у них домашняя Азиада в те же сроки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий