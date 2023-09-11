Китай выступит на Играх дружбы-2024 в России

Сборная Китая выступит на Играх дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.

Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

«Мы нацелены на наше взаимодействие в рамках Игр дружбы и Игр будущего. В Играх дружбы подтверждено участие команды Китая.

Мы уверены, что Игры пройдут успешно и будет заложено начало настоящему движению. Мы никому ничего не доказываем, мы – самодостаточная, мощная спортивная держава. Мы провели и Олимпиаду, и чемпионат мира, и Универсиады, мы уже всем все доказали», – сказал Матыцин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).