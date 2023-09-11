Португалия без Роналду разнесла Люксембург 9:0 – это крупнейшая победа в истории сборной. Бруну сделал три голевых и забил

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Сборная Португалии одержала крупнейшую победу в своей истории.

Команда Роберто Мартинеса разгромила Люксембург со счетом 9:0 в рамках квалификации Евро-2024.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в этом матче забил и отдал три голевые передачи. Диогу ЖотаГонсалу Рамуш и Гонсалу Инасиу оформили по дублю.

Это крупнейшая победа в истории Португалии – ранее они трижды выигрывали со счетом 8:0. Для Люксембурга это повторении крупнейшего поражения – ранее сборная дважды проигрывала Англии со счетом 0:9.

Португальцы выиграли все 6 матчей отбора с общим счетом 24:0 и лидируют в группе J. Люксембург идет третьим с 10 очками.

Лучший бомбардир в истории сборных Криштиану Роналду не сыграл за Португалию из-за перебора желтых карточек.

Португалия – Люксембург 9:0 (4:0, 5:0)
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Алгарве»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 12 Инасиу, 2:0 – 17 Гонсалу Рамуш, 3:0 – 33 Гонсалу Рамуш, 4:0 – 45 Инасиу, 5:0 – 57 Диогу Жота, 6:0 – 67 Рикарду Орта, 7:0 – 77 Диогу Жота, 8:0 – 83 Бруну Фернандеш, 9:0 – 88 Жоау Феликс.
ПортугалияДиогу Кошта, Семеду (Жоау Канселу, 61), Рубен Диаш, Инасиу, Диогу Далот, Данилу Перейра (Рубен Невеш, 75), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Рикарду Орта, 61), Диогу Жота, Рафаэл Леау (Отавио, 75), Гонсалу Рамуш (Жоау Феликс, 61).
ЛюксембургМорис, Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корац, 78), Махмутович, Пинту (Тилль, 54), Синани, Баррейро, Рюпиль (Тилль, 46), Курчи (Карлсон, 46), Боржес Санчес.
Предупреждения:
Тилль (54), Махмутович (65), Жерсон (76).

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134 комментария

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Болельщики Роналду, этот день надо пережить, как и 18.12.22. Мои соболезнования.
+121
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+92
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Universal1000
Нда.....господа...

Что тут сказать...да нечего, в общем-то...

Крупнейшая победа в истории значит? А кто не играл?

Крупнейшая победа в плэй-офф ЧМ 6-1 была недавно. Угадайте кто не играл?

Первая победа в финале большого турнира была в 2016 на Евро. Угадайте кто по сути не играл?

Роберто Мартинес, мы все понимаем, что деньги в жизни главное и переводы саудовские на счет не пахнут, но всё же...может к Евро на три пенсии накопится и на турнире место в сборной продавать будет уже без нужны? Че поколение-то гробить?
+77
-25
+52
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Blaumerc
ребята, в том числе и роналдуфаны, будем откровенными.
если бы Роналду играл в этом матче, сделал бы он хет-трик? может быть, скорее всего да.
выиграла бы тогда Португалия с таким счётом? конечно нет. максимум был бы 4-1.
так вот я о чём, один из самых таланливых поколений в европейском футболе, команда молодая и дерзкая, не должна страдать и сконцентрировать всё внимание, на то что бы потешить эго одного старпера.
команда без Роналду играет с азартом, вариативно и в удовольствие. забивают на любой вкус, с разными исполнителями. а не ковыряют тыкалдкой из штрафной.
вывод: этой команде не нужен Роналду, будем объективными.
+63
-23
+40
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Bazilic
Португалии пора делать шаг вперед. Нужно прощаться с Роналду - игроком. Может взять его в тренерский штаб ю, в Аравии против не будут
+30
-4
+26
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Bazilic
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Болельщики Роналду, этот день надо пережить, как и 18.12.22. Мои соболезнования.
Роман с 17 декабря по середину января с сайта ушел, так что им не привыкать)
+27
-3
+24
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Greatest Of All Time
И кто-то сравнивает эти отборы с отборами ЮА????
В ЮА за весь отбор максимум 2 или 3 хет-трика и в 70 раз меньше забитых мячей чем в Европе.
В Европе каждый топ громит карликов и набирает статистику.
Лева, Лукаку, Жиру забили больше голов за сборную чем Роналдо Бразилец, Роналдиньо, Марадона.
Уровень отборов на Евро и на ЧМ в Европе это просто набивание статистику. Причём любой средний футболист играющий за хорошую команду, не за топ а за хорошую может сделать хет-трик в Евро отборах.

А потом эти же кричат что у Рюналду голов больше за сборную.
1. Он сыграл почти 40 матчей больше чем Лео.
2. У Рюналду 75% голов карликам, таким как Люксембург, Литва, Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Фарерские Острова, Сан Марино, Эстония, Кипр, Босния и т.п ещё 15 или 20.
+49
-27
+22
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Профессор из Кобхэма
Какая-то некрасивая эта сборная Португалии 👹🍓

А если серьезно, то все логично. Одно из сильнейших поколений португальцев в истории, а может и сильнейшее.
Этот состав более сбалансированный и мощный, чем у тех же аргентинцев, если убрать эффект Лео.

У федерации и тренера должны появиться 🥚 🥚, балласт под номером 7 пора убирать. Он только тормозит развитие и игры, и команды в целом.
+24
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Greatest Of All Time
И кто-то сравнивает эти отборы с отборами ЮА???? В ЮА за весь отбор максимум 2 или 3 хет-трика и в 70 раз меньше забитых мячей чем в Европе. В Европе каждый топ громит карликов и набирает статистику. Лева, Лукаку, Жиру забили больше голов за сборную чем Роналдо Бразилец, Роналдиньо, Марадона. Уровень отборов на Евро и на ЧМ в Европе это просто набивание статистику. Причём любой средний футболист играющий за хорошую команду, не за топ а за хорошую может сделать хет-трик в Евро отборах. А потом эти же кричат что у Рюналду голов больше за сборную. 1. Он сыграл почти 40 матчей больше чем Лео. 2. У Рюналду 75% голов карликам, таким как Люксембург, Литва, Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Фарерские Острова, Сан Марино, Эстония, Кипр, Босния и т.п ещё 15 или 20.
Сейчас тебе расскажут, что Боливия слабее почтальонов из Люксембурга и вообще без кислорода играть легче😊
+30
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Экспертное мнение
Португалия без Кришти в атаке просто ужас вселяет в соперников непредсказуемостью, страшно когда столько технарей несутся на твои ворота. Но когда в атаке Криш, все пытаются подстраивать под него и никакой скорости в атаке нет, они не могут быстро бегать, ведь Криш так не может.
+20
-6
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Greatest Of All Time
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сейчас тебе расскажут, что Боливия слабее почтальонов из Люксембурга и вообще без кислорода играть легче😊
Боливия громил Уругвай в прошлом году 3:0.
Пусть мне покажут фанаты Рюналду хотя бы 1 матч из Европы, где такие как Люксембург громил Испанию, Францию, Италию, Англию, Германию, Голандию.
+23
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Игорь Чекунов
Не зря Роналду так расстроился, когда получил желтую в прошлом матче, аж за голову взялся
+13
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Бритва Борисович
Ответ sargerasxd
Комментарий удален модератором
Зачем ты так жёстко про фанов Роналду?
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Манковский
Португалии редко удаётся играть в 11 человек, обычно 10+1. Но сегодня повезло.
+11
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Артем Ивашкин
Боливия в недавнем отборе грохнула Уругвай 3:0

Вы можете представить,чтобы Люксембург разгромил условную Данию 3:0 ?
+10
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atomio
день, когда, надеюсь, даже самым закостенелым фанам кринжа должно было стать понятно, что без него лучше, чем с ним. до этого был день, когда его усадили на лавку в плэйке ЧМ в Катаре.

Артёмка, надеюсь ты тоже всё понял сегодня.
+16
-8
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Universal1000
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Болельщики Роналду, этот день надо пережить, как и 18.12.22. Мои соболезнования.
Держимся, бро!
Тяжко конечно. Не 18.12.2022, но прям близко по ощущениям, хз почему, но больно и жжёт, да...Дела...
Люксембург был буквально на крючке! Не стоило выходить со словаками под желтую((
+11
-3
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lightrip
Как похорошела Португалия при Собянине
+8
0
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VERBLYUD
Роналду набивает всю стату на Люксембургах
Кринжофаны: "Топ, Король!"

Португалия без Роналду одерживает крупнейшую победу в истории
Кринжофаны: "Это всего лишь Люксембург!"
+11
-3
+8
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Domian
Какая же клоунада эти отборы в Европе.
Вот поэтому у роналду столько мусорных голов. Даже Лукаку в европейском отборе имеет 79 голов.

В ЮА забивать в разы сложнее. Лучше бы командам из Латинской Америки дали больше квот на ЧМ, чем всяким пассажирам из Европы.
Следующий Чемпион Мира будет опять из ЮА.
+9
-2
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VERBLYUD
По мнению местных криштифанов Люксембург сильнее Боливии и Эквадора)))
+10
-3
+7
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Hella black
Ответ Universal1000
Нда.....господа... Что тут сказать...да нечего, в общем-то... Крупнейшая победа в истории значит? А кто не играл? Крупнейшая победа в плэй-офф ЧМ 6-1 была недавно. Угадайте кто не играл? Первая победа в финале большого турнира была в 2016 на Евро. Угадайте кто по сути не играл? Роберто Мартинес, мы все понимаем, что деньги в жизни главное и переводы саудовские на счет не пахнут, но всё же...может к Евро на три пенсии накопится и на турнире место в сборной продавать будет уже без нужны? Че поколение-то гробить?
Шампанское 🍾 этому парню
+12
-5
+7
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Greatest Of All Time
Сами Португальцы не хотят видеть Рюналду за сборную. 70% фанаты Португалии проголосовали что бы Рюналду сидел в запасе. Не 10, не 20, не 30, а целых 70%.
А этот бесстыжих даже после всего выходит в старте и все его боятся. Кто его посадит на скамейку, тот может попрощаться с работай. Сантуш тому доказательства.
https://m.sport.business-gazeta.ru/article/280099

https://kick-or-die.ru/2022/12/pochemu-krishtianu-ronaldu-ne-vyshel-v-osnove-protiv-shvejczarii-santush-vse-obyasnil/
+11
-4
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Мусорщик
Бруну, как и вся Португалия, хорош. Сделать хет-трик из ассистов - такое редко случается. В сборной и клубе такое делал только Месси. 👍
+7
0
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Паровоз19
Ответ Streetbor
с Раналду бы португальцы победили 18-0 и это только в первом периоде 🙃
в хоккей что ли?
+7
-1
+6
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Lavinka
Рончик кусает локти - ведь на месте Рамуша должен быть он !
+7
-1
+6
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