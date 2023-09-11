Португалия без Роналду разнесла Люксембург 9:0 – это крупнейшая победа в истории сборной. Бруну сделал три голевых и забил
Сборная Португалии одержала крупнейшую победу в своей истории.
Команда Роберто Мартинеса разгромила Люксембург со счетом 9:0 в рамках квалификации Евро-2024.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в этом матче забил и отдал три голевые передачи. Диогу Жота, Гонсалу Рамуш и Гонсалу Инасиу оформили по дублю.
Это крупнейшая победа в истории Португалии – ранее они трижды выигрывали со счетом 8:0. Для Люксембурга это повторении крупнейшего поражения – ранее сборная дважды проигрывала Англии со счетом 0:9.
Португальцы выиграли все 6 матчей отбора с общим счетом 24:0 и лидируют в группе J. Люксембург идет третьим с 10 очками.
Лучший бомбардир в истории сборных Криштиану Роналду не сыграл за Португалию из-за перебора желтых карточек.
- Дата проведения
- 11 сентября, 21.45, «Алгарве»
- Голы:
- 1:0 – 12 Инасиу, 2:0 – 17 Гонсалу Рамуш, 3:0 – 33 Гонсалу Рамуш, 4:0 – 45 Инасиу, 5:0 – 57 Диогу Жота, 6:0 – 67 Рикарду Орта, 7:0 – 77 Диогу Жота, 8:0 – 83 Бруну Фернандеш, 9:0 – 88 Жоау Феликс.
-
Португалия –
Диогу Кошта, Семеду (Жоау Канселу, 61), Рубен Диаш, Инасиу, Диогу Далот, Данилу Перейра (Рубен Невеш, 75), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (Рикарду Орта, 61), Диогу Жота, Рафаэл Леау (Отавио, 75), Гонсалу Рамуш (Жоау Феликс, 61).
-
Люксембург –
Морис, Бонерт (Жерсон, 46), Янс, Шано (Корац, 78), Махмутович, Пинту (Тилль, 54), Синани, Баррейро, Рюпиль (Тилль, 46), Курчи (Карлсон, 46), Боржес Санчес.
- Предупреждения:
- Тилль (54), Махмутович (65), Жерсон (76).
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Что тут сказать...да нечего, в общем-то...
Крупнейшая победа в истории значит? А кто не играл?
Крупнейшая победа в плэй-офф ЧМ 6-1 была недавно. Угадайте кто не играл?
Первая победа в финале большого турнира была в 2016 на Евро. Угадайте кто по сути не играл?
Роберто Мартинес, мы все понимаем, что деньги в жизни главное и переводы саудовские на счет не пахнут, но всё же...может к Евро на три пенсии накопится и на турнире место в сборной продавать будет уже без нужны? Че поколение-то гробить?
если бы Роналду играл в этом матче, сделал бы он хет-трик? может быть, скорее всего да.
выиграла бы тогда Португалия с таким счётом? конечно нет. максимум был бы 4-1.
так вот я о чём, один из самых таланливых поколений в европейском футболе, команда молодая и дерзкая, не должна страдать и сконцентрировать всё внимание, на то что бы потешить эго одного старпера.
команда без Роналду играет с азартом, вариативно и в удовольствие. забивают на любой вкус, с разными исполнителями. а не ковыряют тыкалдкой из штрафной.
вывод: этой команде не нужен Роналду, будем объективными.
В ЮА за весь отбор максимум 2 или 3 хет-трика и в 70 раз меньше забитых мячей чем в Европе.
В Европе каждый топ громит карликов и набирает статистику.
Лева, Лукаку, Жиру забили больше голов за сборную чем Роналдо Бразилец, Роналдиньо, Марадона.
Уровень отборов на Евро и на ЧМ в Европе это просто набивание статистику. Причём любой средний футболист играющий за хорошую команду, не за топ а за хорошую может сделать хет-трик в Евро отборах.
А потом эти же кричат что у Рюналду голов больше за сборную.
1. Он сыграл почти 40 матчей больше чем Лео.
2. У Рюналду 75% голов карликам, таким как Люксембург, Литва, Латвия, Андорра, Лихтенштейн, Фарерские Острова, Сан Марино, Эстония, Кипр, Босния и т.п ещё 15 или 20.
А если серьезно, то все логично. Одно из сильнейших поколений португальцев в истории, а может и сильнейшее.
Этот состав более сбалансированный и мощный, чем у тех же аргентинцев, если убрать эффект Лео.
У федерации и тренера должны появиться 🥚 🥚, балласт под номером 7 пора убирать. Он только тормозит развитие и игры, и команды в целом.
Пусть мне покажут фанаты Рюналду хотя бы 1 матч из Европы, где такие как Люксембург громил Испанию, Францию, Италию, Англию, Германию, Голандию.
Вы можете представить,чтобы Люксембург разгромил условную Данию 3:0 ?
Артёмка, надеюсь ты тоже всё понял сегодня.
Тяжко конечно. Не 18.12.2022, но прям близко по ощущениям, хз почему, но больно и жжёт, да...Дела...
Люксембург был буквально на крючке! Не стоило выходить со словаками под желтую((
Кринжофаны: "Топ, Король!"
Португалия без Роналду одерживает крупнейшую победу в истории
Кринжофаны: "Это всего лишь Люксембург!"
Вот поэтому у роналду столько мусорных голов. Даже Лукаку в европейском отборе имеет 79 голов.
В ЮА забивать в разы сложнее. Лучше бы командам из Латинской Америки дали больше квот на ЧМ, чем всяким пассажирам из Европы.
Следующий Чемпион Мира будет опять из ЮА.
А этот бесстыжих даже после всего выходит в старте и все его боятся. Кто его посадит на скамейку, тот может попрощаться с работай. Сантуш тому доказательства.
https://m.sport.business-gazeta.ru/article/280099
https://kick-or-die.ru/2022/12/pochemu-krishtianu-ronaldu-ne-vyshel-v-osnove-protiv-shvejczarii-santush-vse-obyasnil/