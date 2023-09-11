Сборная Португалии одержала крупнейшую победу в своей истории.

Команда Роберто Мартинеса разгромила Люксембург со счетом 9:0 в рамках квалификации Евро-2024.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в этом матче забил и отдал три голевые передачи. , и оформили по дублю.

Это крупнейшая победа в истории – ранее они трижды выигрывали со счетом 8:0. Для Люксембурга это повторении крупнейшего поражения – ранее сборная дважды проигрывала Англии со счетом 0:9.

Португальцы выиграли все 6 матчей отбора с общим счетом 24:0 и лидируют в группе J. Люксембург идет третьим с 10 очками.

Лучший бомбардир в истории сборных Криштиану Роналду не сыграл за Португалию из-за перебора желтых карточек.

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