Глушаков впервые забил в Медиалиге. Его команда пропустила от 10-летнего Гаджи Гаджиева

Денис Глушаков забил первый гол в Winline Медиалиге.

Команда 36-летнего полузащитника «БроукБойз» разгромила Fight Nights во 2-м туре группового этапа (6:2).

Глушаков отметился забитым мячом в первом тайме при счете 3:1. Гол стал дебютным для бывшего капитана «Спартака» в МФЛ.

В концовке игры при счете 6:1 команда Глушакова позволила забить 10-летнему Гаджи Гаджиеву – сыну президента FN Камила Гаджиева.

«Броуки» выпустили своего фаната в матче Медиалиги. 12-м игроком!