Глушаков впервые забил в Медиалиге. Его команда пропустила от 10-летнего Гаджи Гаджиева

Теги Денис Глушаков Камил Гаджиев Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights Гаджи Ракета Медиафутбол

Денис Глушаков забил первый гол в Winline Медиалиге.

Команда 36-летнего полузащитника «БроукБойз» разгромила Fight Nights во 2-м туре группового этапа (6:2).

Глушаков отметился забитым мячом в первом тайме при счете 3:1. Гол стал дебютным для бывшего капитана «Спартака» в МФЛ.

В концовке игры при счете 6:1 команда Глушакова позволила забить 10-летнему Гаджи Гаджиеву – сыну президента FN Камила Гаджиева.

«Броуки» выпустили своего фаната в матче Медиалиги. 12-м игроком!

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5 комментариев

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Михаил Опякин
Шапито
+32
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Алексей Ненахов
Ответ Михаил Опякин
Шапито
Глушаку не привыкать , в Химках так же было
+12
0
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Загадочная история БенГаджи Гаджиева🤓
+12
-1
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Superkenguroo
10летний медленный какой
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