Тебас об отставке Рубиалеса на фоне скандала: «Самая громкая новость в истории цифровых медиа. Репутационный ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от теракта 11 сентября»

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Хавьер Тебас Федерация футбола Испании Футбол

Хавьер Тебас прокомментировал уход Луиса Рубиалеса с должности главы RFEF.

Напомним, президент Королевской испанская футбольной федерации (RFEF) подал в отставку на фоне скандала, разгоревшегося в последние недели. Рубиалес подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

«Я не собираюсь выступать, потому что хочу услышать двухчасовое интервью, которое он дал. Мы прошли путь от отстраненного до ушедшего в отставку президента.

Я собираюсь дождаться его заявлений. Репутационный ущерб, нанесенный испанскому футболу, огромен. Это самая громкая новость в цифровых медиа за всю историю. Ущерб от этой ситуации серьезнее, чем от [теракта] 11 сентября.

Хуже всего было скрывать тот факт, что у него был враг и что этим врагом была Ла Лига. Я не разделяю ценностей, с которыми он руководил RFEF.

Я хочу дождаться заявлений. Вчера, когда он уволился, я уже надел пижаму и шел спать. Репутационный ущерб должен быть нивелирован», – сказал президент Ла Лиги. 

Глава RFEF Рубиалес о поцелуе с футболисткой: «Я собираюсь подать в отставку, потому что не могу продолжить свою работу. Отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог»

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80 комментариев

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xyg2rdwzx4
Больной просто человек
+85
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bibendum
Ещё бы и этого клоуна отсранили. Глядишь, и испанский футбол воскреснет
+48
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Ночной кошмар Логинова
Вот и вторая отставка подъехала
+42
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Evgeny Trifonov
Больше 3000 людей тогда погибли, совсем умом тронулся такое сравнивать.
+31
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Денис Белозёров
затравили чувака, будто он ее там изнасиловал прям посреди стадиона при всех.
+19
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Eden Hazard
В психушку этого господина за сравнение. Совсем погнал.
+16
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Эрик Оганезов
вообще кукухой поехал популист
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paster_bibo
че уж там так скромно... потери больше чем от второй мировой войны
+12
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el ruso guapo
Клоун. Поцеловал бабу от радости и все, понеслась. Бедный рубиалес.
+14
-3
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JENNINGS
Испанский стыд🤦‍♂️ Как такое вообще можно говорить?!
+9
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2vdhrvmmzf
Клиника плачет по товарищу
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Spartakovec navsegda
После этих слов очевидно, кто, в первую очередь, должен был уйти в отставку.
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Alex1104
Ответ Evgeny Trifonov
Больше 3000 людей тогда погибли, совсем умом тронулся такое сравнивать.
Вот за это можно зацепиться и этого клоуна сплавить.
Хотя здесь фемки промолчат...
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Leon Betov
Ответ Zed_patriot
самая громкая новость это про Кринжа с его отелем, где он буднично для себя кинул бедных людей
А почему не про мессию где он на помощь пострадавшим отправил майку с автографом?
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Роберт Дауни-средний
совсем уже фемолевачье долбанулось, ещё с холокостом сравни
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Little-lawyer
Слушайте, ну эти утверждения переходят все рамки морали и этики. Человек на полном серьёзе сравнивает ужаснейшую трагедию и поцелуй.
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2RIN
Позовите Дэниэла Дэй Льюиса, пусть от всех нас этого осколка спросит
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burn1ng
клоун, как такое вообще можно сравнивать
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Samurai99
Больной. Как вообще можно было такое сказать...
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Total_90
Не ну это уже совсем ку-ку
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S. A.
Ответ el ruso guapo
Клоун. Поцеловал бабу от радости и все, понеслась. Бедный рубиалес.
Там скоро нельзя будет баб целовать)
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Бене Гессерит
М-да, щас бы сравнивать действия позорника рубиалеса с терактом 11 сентября.
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JURAVLI
Как можно сказать такую бредятину? Совсем что ли крышняк поехал...
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Жечка Дырова
Йобнутый просто
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Борис Потапкин
безумие и сюр. читать страшно такую дичь
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