Олег Матыцин: «Наши коллеги видят бесперспективность отстранения россиян. Не нас должны приглашать и возвращать, а мы»

Теги Сочи-2014 ЧМ-2018 FIFA Универсиада Олег Матыцин Министерство спорта России Игры дружбы Водные виды

Олег Матыцин заявил о бесперспективности отстранения российских спортсменов.

«Уверен, что Игры дружбы пройдут успешно и зададут импульс. Что касается международных взаимоотношений, то мы самодостаточны, никому ничего не показываем. В последнее десятилетие мы провели лучшие проекты – Олимпиаду, Универсиаду, ЧМ-2018.

Несмотря на сложные отношения с коллегами, мы видим, что лед тронулся, треснул, есть примеры борьбы, тхэквондо. Наши коллеги видят бесперспективность отстранения россиян. Не нас должны приглашать и возвращать, а мы.

И следующий год будет символичным в этом плане, он заложит направление нашей деятельности на 10 лет вперед», – сказал министр спорта России в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

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61 комментарий

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JENNINGS
Жду, когда российские клубы будут приглашать всех остальных обратно в еврокубки, а сборная России будет приглашать всех на Евро-2024 в Германию и ЧМ-2026 в Америку )))
+109
-6
+103
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Olga.t
Ответ arisstopane
на кого рассчитаны эти мантры и главное - зачем?
Исключительно для внутреннего потребления.
+78
-2
+76
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Savarona25
Была пафосно презентованная стратегия развития РФ до 2020 года, принятая в 08 году, про которую потом тихо забыли (а там было много всего интересного типа средней зарплаты в эквиваленте 2700 долларов США и среднего класса в 50% от населения). Теперь вот с спорте такие же планы большие на 10 лет вперед со всем понятным результатом уже сейчас.
+74
-2
+72
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arisstopane
на кого рассчитаны эти мантры и главное - зачем?
+65
-3
+62
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Михон Мясной
Ответ arisstopane
на кого рассчитаны эти мантры и главное - зачем?
На ватников, очевидно же
+54
-4
+50
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Jan Vorontsov
>лед тронулся

Не он один.
+47
-4
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Нурсултан Хамзаев
Ответ JENNINGS
Жду, когда российские клубы будут приглашать всех остальных обратно в еврокубки, а сборная России будет приглашать всех на Евро-2024 в Германию и ЧМ-2026 в Америку )))
" Не нас должны приглашать и возвращать, а мы." -, я поначалу подумал что эта конец тоста))
+24
-1
+23
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Антон Фалафель
Какой-то бесполезный популизм для домохозяек.
+24
-1
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Всё знаю
Ответ Gleb Z
Что употребляет этот человек?
патриотизм)))
+19
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Анатолий Magicbrain
Олежа, в мировой спорт теперь посложнее вернуться будет, чем у государства землю под Черкизовский рынок отдать. Так что ты губы то подзакатал бы)
+17
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92:48.
Ответ Михон Мясной
На ватников, очевидно же
главным образом на одного))
+16
-1
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Olga.t
"Не нас должны приглашать и возвращать, а мы".

Так в чем проблема, действуйте г-н министр спорта. Или что-то идёт не по плану?
+15
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Gleb Z
Что употребляет этот человек?
+14
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Shos
Так в чем проблема? Надо просто принять закон, что все международные соревнования проходят потому, что это мы всех пригласили. Можно даже конституционно закрепить, опыт есть
+11
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Игорь Пичугин
Прям сразу фильм вспомнил 12 стульев, про Бендера и Нью-Васюки.
+10
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melowchi
Васюки
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Melnikov1968
"Не нас должны приглашать и возвращать, а мы." (с) Так вперёд или опять враги мешают? Другой вопрос, что международным федерациям безразлично что ты вещаешь, они этого не читают.
+9
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Биомеханоид
Тихо, сам с собою, я веду беседу
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Igor_Smr
Это обычная практика, ничего удивительного. Если политик при власти, то он говорит, что сейчас у нас все хорошо, а будет гораздо лучше. Если политик не при власти, то он говорит, что сейчас все плохо, а когда он придет к власти, то все станет почти сразу замечательно.
+9
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Uriy walmart
Ответ arisstopane
на кого рассчитаны эти мантры и главное - зачем?
Ростовский и щукарь
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Всё знаю
Ответ Заборостроитель
Что же будет в 2024? На что намек?
переизбрание деда и дальнейший тлен)
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Мукунку хороший
Министр отстранённого спорта.. Нет результатов- нет проблем)
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Классный руководитель
тупой еще тупее
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Геннадий Тимченко
приглашайте всех в Ночную хоккейную лигу
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Pb-SE
Ответ arisstopane
на кого рассчитаны эти мантры и главное - зачем?
На царя
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