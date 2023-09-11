Олег Матыцин: «Наши коллеги видят бесперспективность отстранения россиян. Не нас должны приглашать и возвращать, а мы»

Олег Матыцин заявил о бесперспективности отстранения российских спортсменов.

«Уверен, что Игры дружбы пройдут успешно и зададут импульс. Что касается международных взаимоотношений, то мы самодостаточны, никому ничего не показываем. В последнее десятилетие мы провели лучшие проекты – Олимпиаду, Универсиаду, ЧМ-2018.

Несмотря на сложные отношения с коллегами, мы видим, что лед тронулся, треснул, есть примеры борьбы, тхэквондо. Наши коллеги видят бесперспективность отстранения россиян. Не нас должны приглашать и возвращать, а мы.

И следующий год будет символичным в этом плане, он заложит направление нашей деятельности на 10 лет вперед», – сказал министр спорта России в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).