НБА намерена ужесточить правила, касающиеся распределения нагрузки. Теперь два звездных игрока не смогут получить отдых в одном матче

Теги НБА телевидение Матч всех звезд НБА Адам Сильвер Шэмс Чарания деньги Баскетбол

НБА ужесточит правила, касающиеся распределения нагрузки.

Комитет по проведению соревнований НБА рекомендовал ужесточить правила, касающиеся распределения нагрузки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В частности, изменится порядок отдыха звездных игроков в матчах, транслируемых на национальном телевидении, а также любых играх, когда две звезды пропускают встречу.

Как уточняет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, отныне команда не сможет дать отдых двум звездным игрокам одновременно, если это одобрит Совет управляющих НБА.

Чарания уточняет, что под определение «звездного игрока» попадают участники Матча всех звезд последних трех лет или баскетболисты, попавшие в символические пятерки в последние три сезона.

Воджнаровски дополняет, что теперь Лига получит возможность штрафовать команды, нарушившие правила, на более крупные суммы. За первое нарушение – 100 000 долларов, за второе – 250 000 долларов и 1 миллион долларов сверх предыдущего штрафа за каждое последующее.

Голосование Совета управляющих пройдет в эту среду.

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17 комментариев

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ygcn5c2ty9
Клипперс лишаются шансов на плей-офф, еще до начала сезона, понял
+19
-1
+18
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Best game on Earth
Как отличить отдых от травмы? Практически у любого звёздного игрока, которому захотят дать отдых, врачи смогут найти незначительное повреждение, которое и впишут в протокол.
+7
0
+7
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Хаскерс
Логично. Люди покупают билет на шоу, и им плевать, выполнила уже команда свои турнирные задачи или нет. Бегайте и прыгайте.
+2
0
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trav
Ответ Best game on Earth
Как отличить отдых от травмы? Практически у любого звёздного игрока, которому захотят дать отдых, врачи смогут найти незначительное повреждение, которое и впишут в протокол.
В руководстве нба мягко говоря не идиоты работают
+2
0
+2
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Best game on Earth
Ответ trav
В руководстве нба мягко говоря не идиоты работают
Ну вот я и любопытствую, как эти умные люди решат этот вопрос.
+1
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DVikk
Ответ andyon
А в НБА есть официально утвержденный список звезд для каждой команды? Мне правда интересно
А ты не пробовал новость целиком прочитать?
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Samsonov_24_4_11_15
Если команда скажет, что игрок травмирован, как Лига докажет обратное?
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Кукушка Кукушка
И как они будут бороться с внезапным "ушибом колена?"
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hasanbeno195@icloud.com
Мне кажется проголосуют против, уж больно сырой кажется идея)
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trav
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Если команда скажет, что игрок травмирован, как Лига докажет обратное?
Проверит
Запросит документы о болезни + можно прислать человека прямо в клуб
В США за мошенничество в бизнесе очень сильно наказывают
+1
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Forza
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Если команда скажет, что игрок травмирован, как Лига докажет обратное?
Я думаю, логичное решение проблемы - залочить минимальное количество времени, которое числящийся как травмированный игрок, должен пропустить.

То есть, если ты добавляешь игрока в список травмированных, то с этого момента он, допустим, неделю не может играть. Таким образом, если команда захочет всех звезд добавить в список травмированных, то на одну игру это сделать не получится.

Поскольку, в реальности, травмы, из-за которых игроки выбывают больше чем на одну игру, но меньше чем на 3-4 редки, это ни на что не повлияет в плане справедливости.
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Константин Ловков
Ответ Best game on Earth
Ну вот я и любопытствую, как эти умные люди решат этот вопрос.
Независимые обследования в спорных ситуациях?
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Хаскерс
Ответ Best game on Earth
Как отличить отдых от травмы? Практически у любого звёздного игрока, которому захотят дать отдых, врачи смогут найти незначительное повреждение, которое и впишут в протокол.
Лига решит. И оспорить решение можно только у Лиги. Поэтому лучше не шалить.
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andyon
Ответ DVikk
А ты не пробовал новость целиком прочитать?
Спасибо. После словосочетания "шэмс чарания" обычно бросаю читать
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