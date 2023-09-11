НБА намерена ужесточить правила, касающиеся распределения нагрузки. Теперь два звездных игрока не смогут получить отдых в одном матче

НБА ужесточит правила, касающиеся распределения нагрузки.

Комитет по проведению соревнований рекомендовал ужесточить правила, касающиеся распределения нагрузки, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В частности, изменится порядок отдыха звездных игроков в матчах, транслируемых на национальном телевидении, а также любых играх, когда две звезды пропускают встречу.

Как уточняет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, отныне команда не сможет дать отдых двум звездным игрокам одновременно, если это одобрит Совет управляющих НБА.

Чарания уточняет, что под определение «звездного игрока» попадают участники Матча всех звезд последних трех лет или баскетболисты, попавшие в символические пятерки в последние три сезона.

Воджнаровски дополняет, что теперь Лига получит возможность штрафовать команды, нарушившие правила, на более крупные суммы. За первое нарушение – 100 000 долларов, за второе – 250 000 долларов и 1 миллион долларов сверх предыдущего штрафа за каждое последующее.

Голосование Совета управляющих пройдет в эту среду.

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