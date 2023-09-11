Ротенберг подтвердил аренду Мичкова в «Сочи» из СКА: «Не хотим мариновать Матвея. Ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться»

Матвей Мичков перешел в «Сочи» из СКА.

Об этом сообщил главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг.

« продолжит сезон в « » на правах аренды.

Считаю, это правильное решение – у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В «Сочи» у него будет такая возможность.

Мы много разговаривали с Матвеем и пришли к обоюдному решению, что это наилучший вариант для его карьеры.

Мичков – игрок первого-второго звена, первого-второго большинства. Мы не хотим мариновать Матвея в запасе. Желаем ему максимального прогресса.

Будем внимательно следить за его игрой и при первой же возможности будем рады видеть его в Петербурге. Увидимся на льду!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

По ходу прошлого сезона Матвей Мичков также перешел из СКА на правах аренды в «Сочи» и набрал за команду 20 (9+11) очков в 27 играх Фонбет чемпионата КХЛ.

В текущем сезоне петербуржцы провели четыре матча – и в трех из них задрафтованный «Филадельфией» хоккеист оставался в запасе.

Мичков принял участие в матче с «Торпедо», не отметившись результативными действиями и сыграв 6 минут и 12 секунд (11 смен).