Ротенберг подтвердил аренду Мичкова в «Сочи» из СКА: «Не хотим мариновать Матвея. Ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться»

Теги СКА переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков перешел в «Сочи» из СКА.

Об этом сообщил главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг.

«Матвей Мичков продолжит сезон в «Сочи» на правах аренды.

Считаю, это правильное решение – у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В «Сочи» у него будет такая возможность.

Мы много разговаривали с Матвеем и пришли к обоюдному решению, что это наилучший вариант для его карьеры.

Мичков – игрок первого-второго звена, первого-второго большинства. Мы не хотим мариновать Матвея в запасе. Желаем ему максимального прогресса.

Будем внимательно следить за его игрой и при первой же возможности будем рады видеть его в Петербурге. Увидимся на льду!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

По ходу прошлого сезона Матвей Мичков также перешел из СКА на правах аренды в «Сочи» и набрал за команду 20 (9+11) очков в 27 играх Фонбет чемпионата КХЛ.

В текущем сезоне петербуржцы провели четыре матча – и в трех из них задрафтованный «Филадельфией» хоккеист оставался в запасе.

Мичков принял участие в матче с «Торпедо», не отметившись результативными действиями и сыграв 6 минут и 12 секунд (11 смен).

32 комментария

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Kuryanin
Йозе Мариновал
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oberkorn
Правильно, надо играть в команде мужиков, а не клоуна
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Imperor7
Ротенберг хоть что-то разумное сделал, молодец
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Machine Head
Ты уже столько замариновал игроков . Хоть с Мячковым совесть проснулась . 100% Ротенберг читает спортс чего тут про него пишут .
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Кк
«Я не хочу мариновать в запасе игрока первого-второго звена», но мариновал. Это как?
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Makhasamatman Buch
Ответ gukmamop
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Оттого что сегодня перешёл, вчерашнее маринование не исчезнет
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pizzatcarizza
Ответ Кк
«Я не хочу мариновать в запасе игрока первого-второго звена», но мариновал. Это как?
"Потенциально" наверное имел ввиду
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Джон Псина
круговорот Мичкова между фармами ски
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oberkorn
Ответ CaSpeR-13
Комментарий удален модератором
Тремя составами и нужным судейством
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Антоша
Если еще Грицюка отдадут, то у Сочи вполне будет неплохое 2-3 звено.
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Russ Ivan
Йозе сам смариновался в СКА и стал Марино...
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Владимир
Чёрный человек!!!
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Азат Амангалиев
Дайте ему спокойно уехать за океан!
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Mac Miller
Ну хоть в самолётах жить не будет
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Al561
Если он игрок первого второго звена, то почему Рома его держал на лавке?
А потом вообще отправил в фарм))
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2hsjck49rf
Ротенберг посмотрел выпуск Скользкий лёд видимо))
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Евгений Аулин
А то в СКА играть пришлось бы с бабами
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FaithDevotion
Ну вот может ведь, когда захочет. Впрочем, система фармов сама по себе вопросы уже вызывает. Ну это чтоб не сквернословить.
Да и вообще, думалось, надо было сразу его на пару лет в аренду отдавать. Если из него там реально будут центра делать и давать по 20 минут играть, спасибо можно будет Сочи сказать
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Booligan
Аренду официально разрешили?
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Dragon10
321
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Uriah Heep
И в этом весь хоккей по Ротенбергу!
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Tima_Milan
Мич в Сочи: здарова, мужики
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Семен Бабцов
Ответ oberkorn
Правильно, надо играть в команде мужиков, а не клоуна
Тем более, что стартовали очень бодро.
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Atsuktuvas
Решили Матвея не федотить ?
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mitos
Демидовых можно в Витязь!
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