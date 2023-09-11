Ротенберг подтвердил аренду Мичкова в «Сочи» из СКА: «Не хотим мариновать Матвея. Ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться»
Матвей Мичков перешел в «Сочи» из СКА.
Об этом сообщил главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг.
«Матвей Мичков продолжит сезон в «Сочи» на правах аренды.
Считаю, это правильное решение – у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В «Сочи» у него будет такая возможность.
Мы много разговаривали с Матвеем и пришли к обоюдному решению, что это наилучший вариант для его карьеры.
Мичков – игрок первого-второго звена, первого-второго большинства. Мы не хотим мариновать Матвея в запасе. Желаем ему максимального прогресса.
Будем внимательно следить за его игрой и при первой же возможности будем рады видеть его в Петербурге. Увидимся на льду!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
По ходу прошлого сезона Матвей Мичков также перешел из СКА на правах аренды в «Сочи» и набрал за команду 20 (9+11) очков в 27 играх Фонбет чемпионата КХЛ.
В текущем сезоне петербуржцы провели четыре матча – и в трех из них задрафтованный «Филадельфией» хоккеист оставался в запасе.
Мичков принял участие в матче с «Торпедо», не отметившись результативными действиями и сыграв 6 минут и 12 секунд (11 смен).
А потом вообще отправил в фарм))
Да и вообще, думалось, надо было сразу его на пару лет в аренду отдавать. Если из него там реально будут центра делать и давать по 20 минут играть, спасибо можно будет Сочи сказать