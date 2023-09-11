Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Хавбеку «Ювентуса» грозит бан до 4 лет

Теги Удинезе Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия допинг Поль Погба Футбол

Допинг-проба Поля Погба оказалась положительной.

Полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, сообщает ANSA.

Проба была сдана после матча первого тура Серии А «Удинезе» – «Ювентус» (0:3). Всю игру француз провел в запасе.

La Gazzetta dello Sport уточняет, что тестостерон нельзя принимать без терапевтического исключения. Максимальное наказание за это – дисквалификация до четырех лет.

В этом сезоне 30-летний футболист провел два матча. Большую часть прошлого сезона Погба пропустил из-за травмы.

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147 комментариев

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Champ19ons
Так это он ещё с допингом так играет
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Kubinec_
Джунтоли в котлету подсыпал, чтоб избавиться. гений!
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Василий Леонов
-30 очков
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illegal
Ой, а можно на этом основании контракт разорвать?))
+75
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Слончик
Если человек обращался к колдунам, чтобы попасть на ЧМ, наличие допинга это можно сказать даже прогресс - Поль обратился к науке.
+71
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ole.oleg
Самое время возвращаться в мю за сотку
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krealpmoney
Ответ Champ19ons
Так это он ещё с допингом так играет
С допингом сидит на скамейке, без допинга на скамейке ему сидеть невыносимо
+66
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JENNINGS
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это что получается, он мужчина, раз у него есть тестостерон? Офигеть! Я даже не подозревал.
У женщин так-то тоже есть тестостерон, если что)
Новость не в этом: приём некоторых гормональных препаратов - это допинг)
+43
0
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Е.Р.
Случайно наткнулся на коробки с допингом на базе Ювентуса.
Они там с середины 90ых ещё лежат.
+40
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Kubinec_
Ответ illegal
Ой, а можно на этом основании контракт разорвать?))
дисква до двух лет (иногда больше). странно было бы платить ему это время зп )
+38
-4
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Заборостроитель
На основании этого признать сборную Россию чемпионом мира 2018.
+35
-10
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o0
Тридцатилетний?! 😨 Я застрял во временах, когда он был молодой и перспективный. Как Лингард 😅
+16
0
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Vadim15
Ответ pq
в смысле на тестостерон. а у Погба его не должно быть? ну хотя..
Есть тестостерон который вкалывают как лекарство
+13
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de-fussball
Ответ o0
Тридцатилетний?! 😨 Я застрял во временах, когда он был молодой и перспективный. Как Лингард 😅
слово "Янузай" не кажется чем-то ругательным?
+12
0
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Лагер
Ответ Kubinec_
Джунтоли в котлету подсыпал, чтоб избавиться. гений!
Это всё Татталья !
+12
0
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Рома Политов
Вообще спортсмены при восстановлении от тяжёлых травм принимают тестостерон по назначению. Возможно просто не успел до конца выйти из организма.
+13
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Dmitry Family
Ювентус красавчики, знают как избавится от самого высокооплачиваемого игрока который не играет хД
+10
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ArdaTuran
Ответ Алексей Гусев
а Аллегри не хотят проверить на Тестостерон? Мало ли, может не найдут...
Судя по манере игр Аллегри там будет отсутствие тестостерона, но очень повышенное количество эстрогена.
+9
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Евгений и точка.
Ответ Василий Леонов
-30 очков
В копилку гриффендора
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GLW
может нормально новость напишите, тестостерон у всех в крови есть
+13
-4
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Bigbadaboom
Столько воздерживаться...от футбола
+9
-1
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Adam Almurzaev
Ответ Champ19ons
Так это он ещё с допингом так играет
Так Тесту используют для восстановления, тот же Иско ведь использовал. Главное после возвращения не использовать и быть чистым, не? Правила с 2017 поменялись видимо.
+8
0
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ArdaTuran
Ответ Е.Р.
Случайно наткнулся на коробки с допингом на базе Ювентуса. Они там с середины 90ых ещё лежат.
Рядом с коробками случайно не увидел видеокассеты с инициалами А.С.?
+8
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Алексей Гусев
а Аллегри не хотят проверить на Тестостерон? Мало ли, может не найдут...
+7
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Антон Бондаренко
сейчас ещё окажется, что это первая проверка с прихода из МЮ и это там его кормили и начнется проверка там.
+6
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