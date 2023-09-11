Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Хавбеку «Ювентуса» грозит бан до 4 лет
Допинг-проба Поля Погба оказалась положительной.
Полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, сообщает ANSA.
Проба была сдана после матча первого тура Серии А «Удинезе» – «Ювентус» (0:3). Всю игру француз провел в запасе.
La Gazzetta dello Sport уточняет, что тестостерон нельзя принимать без терапевтического исключения. Максимальное наказание за это – дисквалификация до четырех лет.
В этом сезоне 30-летний футболист провел два матча. Большую часть прошлого сезона Погба пропустил из-за травмы.
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Новость не в этом: приём некоторых гормональных препаратов - это допинг)
Они там с середины 90ых ещё лежат.