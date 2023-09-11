Джо Роган считает, что причиной остановки сердца Бронни может быть вакцина от COVID-19: «Сколько еще надо увидеть 18-летних парней, которые падают во время интервью?»

Известный комментатор и ведущий Джо Роган в эфире своего подкаста не стал исключать вариант, что остановка сердца у была побочным эффектом вакцины от COVID-19.

24 июля на тренировке университетской команды Джеймс-младший перенес остановку сердца. Бронни удалось восстановиться, ожидается, что он продолжит карьеру баскетболиста.

«Я видел, как какая-то женщина сказала, что то, что произошло с Бронни, точно не связано с вакциной. Якобы это не имеет никакого отношения к вакцине от COVID.

Нельзя так говорить, потому что мы знаем, что это неправда. Мы знаем, что это неправда. Мы знаем, что вы этого не знаете. Нельзя узнать, что это точно была не вакцина, особенно сразу после того, как у парнишки случился сердечный приступ.

Если только вы не его врач, если только вы не делаете ему магнитно-резонансную томографию, если только вы не выяснили, что у него есть какая-то врожденная проблема с сердцем. И тогда вы можете однозначно сказать, что проблема была именно в этом.

Нельзя быть голословным, это обычная пропаганда. Сколько еще надо увидеть парней, которые падают во время интервью, падают на поле или получают сердечные приступы, когда им 18 лет?» – сказал Роган.

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