Джо Роган считает, что причиной остановки сердца Бронни может быть вакцина от COVID-19: «Сколько еще надо увидеть 18-летних парней, которые падают во время интервью?»

Теги Леброн Джеймс НБА Джо Роган Бронни Джеймс Баскетбол

Известный комментатор и ведущий Джо Роган в эфире своего подкаста не стал исключать вариант, что остановка сердца у Бронни Джеймса была побочным эффектом вакцины от COVID-19.

24 июля на тренировке университетской команды Джеймс-младший перенес остановку сердца. Бронни удалось восстановиться, ожидается, что он продолжит карьеру баскетболиста.

«Я видел, как какая-то женщина сказала, что то, что произошло с Бронни, точно не связано с вакциной. Якобы это не имеет никакого отношения к вакцине от COVID.

Нельзя так говорить, потому что мы знаем, что это неправда. Мы знаем, что это неправда. Мы знаем, что вы этого не знаете. Нельзя узнать, что это точно была не вакцина, особенно сразу после того, как у парнишки случился сердечный приступ.

Если только вы не его врач, если только вы не делаете ему магнитно-резонансную томографию, если только вы не выяснили, что у него есть какая-то врожденная проблема с сердцем. И тогда вы можете однозначно сказать, что проблема была именно в этом.

Нельзя быть голословным, это обычная пропаганда. Сколько еще надо увидеть парней, которые падают во время интервью, падают на поле или получают сердечные приступы, когда им 18 лет?» – сказал Роган.

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23 комментария

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Franco
но ему сделали все эти обследования и сказали что это врождённый порок, смысл щас набрасывать? если бы сказали что там неведома херня которую никто понять не может
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VictorVallecano
Нельзя делать вывод, но этот лысый шарлатан все время их делает, лол. Или он врач Бронни?
+14
-3
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Oleg Nikolaev
реакция после вакцины индивидуальна, но заявление вышло крайне голословное и популистское
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Nintendo_hero
Ответ Владислав Романов
Вся лига курит марихуану, но во всех недугах виноват ковид
Так от нее никто и не умирал никогда
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Владислав Романов
Несколько лет назад в России хоккеист молодой умер на площадке, нужно у Джо спросить, может тоже ковид виноват.
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haymaker
А почему вообще всплыла тема вакцины от ковида?
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Владислав Романов
Ответ VictorVallecano
Нельзя делать вывод, но этот лысый шарлатан все время их делает, лол. Или он врач Бронни?
Вся лига курит марихуану, но во всех недугах виноват ковид
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lenson
Актеришка спец по медицине
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Bernd Leno
Правильно что поднимает эту тему, когда у Эриксена случилась остановка сердца прямо посреди футбольного матча, выдвигались различные версии, но продажным журналюгам запретили предполагать что причина МОЖЕТ БЫТЬ в экспериментальной вакцине, которую сборная Дании получила в полном составе

Подобные единичные случаи были в экспериментальных группах, но в случае с медийной персоной, да ещё и спортсменом, такие выводы имели бы эффект разорвавшейся бомбы и привели бы к массовым отказам от вакцинации

Кстати, ковидобесы делают "плановую ревакцинацию" каждые полгода?🤣 Они же призывали "слушать учёных", а ученые утверждали, что волны ковида будут носить сезонный характер и прививки понадобятся постоянно
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Владислав Романов
Ответ Nintendo_hero
Так от нее никто и не умирал никогда
Ну вы еще расскажите о волшебных свойствах бухла
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Said Saidov
Ответ Владислав Романов
Вся лига курит марихуану, но во всех недугах виноват ковид
от травки никто ещё не умер. 1000500% инфа.
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Said Saidov
Ответ Владислав Романов
Ну вы еще расскажите о волшебных свойствах бухла
а при чём бухло и травка? вы блин совсем уже из крайности в крайность кидаетесь)) алкоголь зло, травка менее вреьрое зло) самое невинное из зол)))
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Николай Козлов
Ответ aalto
не знаю от вакцины или не от вакцины, но на дурь, что все беды от корововируса политически правильно отвечать симметрично, мол все беды от вакцины
А вы думали в эти игру нельзя играть вдвоем?
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AEZAKMI228
Ответ Light Yagami
Fax. Только говорить надо было об этом в разгар ковид-фашизма, а не когда уже всем пофиг.
так и говорили, и на улицы выходили (канада самый яркий пример и австралия)
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Вечно в бане
Ответ Bernd Leno
Правильно что поднимает эту тему, когда у Эриксена случилась остановка сердца прямо посреди футбольного матча, выдвигались различные версии, но продажным журналюгам запретили предполагать что причина МОЖЕТ БЫТЬ в экспериментальной вакцине, которую сборная Дании получила в полном составе Подобные единичные случаи были в экспериментальных группах, но в случае с медийной персоной, да ещё и спортсменом, такие выводы имели бы эффект разорвавшейся бомбы и привели бы к массовым отказам от вакцинации Кстати, ковидобесы делают "плановую ревакцинацию" каждые полгода?🤣 Они же призывали "слушать учёных", а ученые утверждали, что волны ковида будут носить сезонный характер и прививки понадобятся постоянно
У меня после первой вакцины вырос хвост, поэтому ревакцинацию делать не стал.

А вообще такая приятная ностальгия нахлынула от твоего коммента. О времена, когда главной проблемой мира был ковид, а главной чушью, которую читаешь в интернетах - рассуждения борцунов с жижей.
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Вечно в бане
Ответ aalto
главной проблемой мира ковид никогда не был. ковидобесы - да, были
Блин, напиши еще про чипирование и намордники что-нибудь, реально в 2020 вернулся на несколько минут.
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