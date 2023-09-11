Боец UFC Хусейн Асхабов и его брат-близнец арестованы в Таиланде (The Phuket News)

Теги UFC MMA Хусейн Асхабов Бокс/MMA/UFC

Бойца UFC Хусейна Асхабова арестовали по подозрению в ограблении и пытках.

Помимо этого, мужчины обвиняются в похищении.

Сообщается, что они ограбили дом местного итальянца. В налете участвовали еще трое мужчин.

Хусейн Асхабов дебютировал в UFC 19 февраля 2023 года, проиграв судейским решением Джамалу Эммерсу.

В 2012 году уроженец Чечни и его брат переехали во Францию.

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3 комментария

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sanek maloi
Пусть ещё проверят, может эти типы обнесли дом Гана во Франции)))
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Джонни Петров
ох уж эти французы
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renar mamich
С карьерой в MMA можно сказать покончено.
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