Боец UFC Хусейн Асхабов и его брат-близнец арестованы в Таиланде (The Phuket News)
Бойца UFC Хусейна Асхабова арестовали по подозрению в ограблении и пытках.
Помимо этого, мужчины обвиняются в похищении.
Сообщается, что они ограбили дом местного итальянца. В налете участвовали еще трое мужчин.
Хусейн Асхабов дебютировал в UFC 19 февраля 2023 года, проиграв судейским решением Джамалу Эммерсу.
В 2012 году уроженец Чечни и его брат переехали во Францию.
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