Боец UFC Хусейн Асхабов и его брат-близнец арестованы в Таиланде (The Phuket News)

Бойца UFC Хусейна Асхабова арестовали по подозрению в ограблении и пытках.

Помимо этого, мужчины обвиняются в похищении.

Сообщается, что они ограбили дом местного итальянца. В налете участвовали еще трое мужчин.

Хусейн Асхабов дебютировал в UFC 19 февраля 2023 года, проиграв судейским решением Джамалу Эммерсу.

В 2012 году уроженец Чечни и его брат переехали во Францию.

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