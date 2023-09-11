Федор Свечков: «Месси – легенда. В США на него билеты раз в десять дороже, чем на обычные матчи. И аншлаги»
Федор Свечков высказался о стоимости билетов на матч с участием Лионеля Месси.
– Видела, что вы ходили на футбол. Вы большой фанат Месси?
– Я плотно слежу за футболом последние года два, знаю много игроков, команды. Конечно, Месси – это легенда. Мы купили майки и пошли на матч. Хорошо, что увидели, как он забил.
– Соккер в Америке считается не очень популярным видом спорта, но, я так понимаю, что с переходом Месси все меняется.
– На Месси билеты раз в десять дороже, чем на обычные матчи. Билеты недешевые. И аншлаги.
– Возможно сделать фото с Месси?
– Мы спрашивали, но, думаю, у таких людей и так достаточно своих забот и дел. Если со всеми будут фоткаться, то времени на жизнь не останется, – сказал хоккеист «Нэшвилла» Федор Свечков.
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На Реал-Барселона цена такие же, как и на Реал-Айбар?
В недавнем матче против ЛА средние билеты стоили по +750$, но несмотря на это стадион битком заполнился и каждый клуб благодаря Месси может заработать от 7 млн за матч против Интера Майами...
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и второе MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту.
И в США не такие уж большие стадионы, как в Европе...
Обманщик обнаружен
Средняя зп в РФ - это 63 к… причем до сих пор в стране очень много серой и черной зп. Только факты. А не нытье)
ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅
6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎
4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎
Самый титулованный игрок в истории футбола
Месси 175 матчей 103 гола 53 голевых
156 голевых действий - 0.89 голевых действий за сборную в матче✅😎