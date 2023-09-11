Федор Свечков: «Месси – легенда. В США на него билеты раз в десять дороже, чем на обычные матчи. И аншлаги»

Теги Нэшвилл МЛС Лионель Месси НХЛ Интер Майами Федор Свечков Хоккей

Федор Свечков высказался о стоимости билетов на матч с участием Лионеля Месси.

– Видела, что вы ходили на футбол. Вы большой фанат Месси?

– Я плотно слежу за футболом последние года два, знаю много игроков, команды. Конечно, Месси – это легенда. Мы купили майки и пошли на матч. Хорошо, что увидели, как он забил.

– Соккер в Америке считается не очень популярным видом спорта, но, я так понимаю, что с переходом Месси все меняется.

– На Месси билеты раз в десять дороже, чем на обычные матчи. Билеты недешевые. И аншлаги.

– Возможно сделать фото с Месси?

– Мы спрашивали, но, думаю, у таких людей и так достаточно своих забот и дел. Если со всеми будут фоткаться, то времени на жизнь не останется, – сказал хоккеист «Нэшвилла» Федор Свечков.

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43 комментария

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Бритва Борисович
Ответ Бене Гессерит
Прогрев к ЗМ
Месси лидер сезона 2022/2023 по гол+пас, чемпион мира и лучший игрок чемпионата мира. Какой прогрев, роналдуфан, ты о чём.
+29
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+28
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rigobersong
На Месси покупают самые дорогие билеты, на Кринжа даже бесплатные билеты не собирают аншлаг, и приходиться звать саранчу!:))
+25
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Men77
Ответ Бене Гессерит
Прогрев к ЗМ
согласен, вчера лично видел как шейхи Свечкову бабки занесли.
+14
-1
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Андрей Чехов
Спортсмен номер 1 в мире на данный момент, а может номер 1 в истории, так что ничего удивительного. Сейчас еще ЗМ возьмет, тур по Америке с ним соберет больше, чем Тейлор Свифт.
+16
-7
+9
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rigobersong
Ответ Рустам Ахалавов
Комментарий скрыт
Завидуешь?:)
+8
-2
+6
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Koulmann
Ответ Алексей Ненахов
Штаты это не про футбол , это бизнес , ни в одной здравой лиге такого не происходит чтоб цены на игру были выше только от того что Месси бы играл , или как Месси заменили пол стадиона ушло
Серьёзно?
На Реал-Барселона цена такие же, как и на Реал-Айбар?
+7
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Алексей Ненахов
Штаты это не про футбол , это бизнес , ни в одной здравой лиге такого не происходит чтоб цены на игру были выше только от того что Месси бы играл , или как Месси заменили пол стадиона ушло
+10
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+5
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Отец Абду
Ответ МОНТЁР ТуПи
А кому от этого хорошо!? ну не болельщикам, а барыгам. Билеты надо продавать по таким же стандартным ценам матча млс
Ну раз билеты продаются за 8 минут, то значит там спроса много на игру Месси... Думаю в США каждый 4-5 любитель спорта может позволить себе такие траты + есть реальные персофаны, которые просто хотят увидеть Месси в живую, а такие большие траты для них по барабану:)

В недавнем матче против ЛА средние билеты стоили по +750$, но несмотря на это стадион битком заполнился и каждый клуб благодаря Месси может заработать от 7 млн за матч против Интера Майами...
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FC.Barcelona
Ответ Бене Гессерит
Прогрев к ЗМ
Прогрев пятых точек перед 8 ЗМ
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Александр Опёнышев
Ответ Artem Ka
В обычной… в 1500 км от Кремля. Средняя зп в РФ - это 63 к… причем до сих пор в стране очень много серой и черной зп. Только факты. А не нытье)
Откуда такая статистика? О каких фактах может идти речь, если ты среднюю зп по стране из своих фантазий нарисовал
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Игорь Климов
Ответ Leon Betov
Месси сейчас на хайпе в США, но в остальном мире за исключением Латинской Америки он все равно второй футболист по популярности
Лучшие игроки в истории:
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и второе MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту.
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Отец Абду
Ответ МОНТЁР ТуПи
ну не все же обеспеченные в США! может кто-то хочет в живую посмотреть на Месси, а не может даже полбилета себе позволить! тот же пацан-футболист фаатеющий от него! как ему быть!?
Ну я же говорю каждый 4-5 любитель спорта может себе позволить*

И в США не такие уж большие стадионы, как в Европе...
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Собиратель хаоса
Ответ Алексей Ненахов
Штаты это не про футбол , это бизнес , ни в одной здравой лиге такого не происходит чтоб цены на игру были выше только от того что Месси бы играл , или как Месси заменили пол стадиона ушло
В Европе тоже бизнес. Это у нас не совсем бизнес, а в Европе никто не вваливает миллиарды долларов в команду только потому, что папа в детстве шарфик подарил. В США соккер не так сильно развит, как в Европе, мало сильных и звездных игроков, поэтому эффект Месси так велик. Плюс пиар. Там явно есть часть болельщиков, кто пришел посмотреть именно на Месси, а сам футбол им не особо интересен как вид спорта.
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sokolspb
Ответ LaffyTaffy
Один билет по стоимости равен зарплате, о которой мечтает большинство россиян… Просто вдумайтесь
Менеджеры лишают праздника бедные семьи США, позволяя ходить на матчи только элите из-за конских цен на билеты. Ужасный капитализм.
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МОНТЁР ТуПи
Ну теперь ему одна дорога - после млс вернуться в Барсу и выиграть Лалигу (Как Ибра в Милан)! Тоже будет круто, но в Аравию ему ехать не стоит!
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Timeofinjoy
Ответ МОНТЁР ТуПи
Ну теперь ему одна дорога - после млс вернуться в Барсу и выиграть Лалигу (Как Ибра в Милан)! Тоже будет круто, но в Аравию ему ехать не стоит!
а что, в Аль-Наср 2 старичка уживутся и сыграют за одну команду.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Mephi027
Для начала с Овечкиным надо сфотаться и джерси и клюшку на память попросить с автографом. После побития им рекорда - продашь с огромным прибытком.
Овечкина можно подловить, когда Нэшвилл будет играть с Вашингтоном.
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Men77
Ответ Алексей Ненахов
Неправильное сравнение , потому-то на лидеров всегда цены выше , в любой лиге , это не зависит от тех футболистов которые в клубе , нет ни Месси ни Роналду , но ценник что-то да уровня Айбара не упал
Нунахов, опять фигню городишь. Нет понятия лидеры, есть понятие спрос. Когда есть спрос, то цена всегда выше. И это во всех лигах.
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LaffyTaffy
Ответ Фут.Боль
Да вроде 2010 год.
Роналдинью был в Барсе?
Обманщик обнаружен
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Фут.Боль
Ответ LaffyTaffy
Это в каком году
Да вроде 2010 год.
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Фут.Боль
Ответ LaffyTaffy
Один билет по стоимости равен зарплате, о которой мечтает большинство россиян… Просто вдумайтесь
Большинству россиян плевать сколько стоит билет на матч Месси в МЛС) Я ходил на матч Барсы с Месси и Роналдиньо в составе в Казани в ЛЧ за 500рублей)
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Artem Ka
Ответ LaffyTaffy
Большинство россиян?) это в пределах ТТК которые? Так там миллиона 2, не больше)) А остальные 144 млн?)
Остальные 144 млн видимо питаются подножным кормом, судя по твоим словам) только смотришь в пробках - вокруг куча мерсов, бмв, порше… видимо накопили с зарплатами меньше 500 баксов)
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Morjak Papai
Ответ LaffyTaffy
Большинство россиян?) это в пределах ТТК которые? Так там миллиона 2, не больше)) А остальные 144 млн?)
а остальные 144 млн зарабатывают 100 баксов да. один тикет на хоккей или баскет в асашей. ты прав. а еще никогда не пробовали нутеллу и унитазов у них тоже нет.
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Artem Ka
Ответ Александр Опёнышев
Ты в какой-то альтернативной кремлевской россии живешь?
В обычной… в 1500 км от Кремля.
Средняя зп в РФ - это 63 к… причем до сих пор в стране очень много серой и черной зп. Только факты. А не нытье)
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Дорох
Месси

ЧМ 2014 - МВП Турнира✅
Финалиссима - МВП Турнира✅
МЧМ - МВП Турнира✅
КА 2015 - МВП Турнира✅
КА 2021 - МВП Турнира✅
ЧМ 2022 - МВП Турнира✅
МЧМ - Лучший игрок Финала ✅
Финалиссима - Лучший игрок Финала✅
КА - 2021 - Лучший игрок Финала ✅
ЧМ - 2022 Лучший игрок Финала✅

6 раз становился лучшим игроком турнира в сборной✅😎

4 раза лучшим игроком Финальных матчей✅😎

Самый титулованный игрок в истории футбола

Месси 175 матчей 103 гола 53 голевых

156 голевых действий - 0.89 голевых действий за сборную в матче✅😎
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