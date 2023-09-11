Федор Свечков высказался о стоимости билетов на матч с участием Лионеля Месси.

– Видела, что вы ходили на футбол. Вы большой фанат Месси?

– Я плотно слежу за футболом последние года два, знаю много игроков, команды. Конечно, Месси – это легенда. Мы купили майки и пошли на матч. Хорошо, что увидели, как он забил.

– Соккер в Америке считается не очень популярным видом спорта, но, я так понимаю, что с переходом Месси все меняется.

– На Месси билеты раз в десять дороже, чем на обычные матчи. Билеты недешевые. И аншлаги.

– Возможно сделать фото с Месси?

– Мы спрашивали, но, думаю, у таких людей и так достаточно своих забот и дел. Если со всеми будут фоткаться, то времени на жизнь не останется, – сказал хоккеист «Нэшвилла» Федор Свечков.

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