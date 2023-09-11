Россия в гостях у олимпийской сборной Египта. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Сборная России сыграет в гостях с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

7 сентября команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Товарищеский матч

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