Россия в гостях у олимпийской сборной Египта. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Сборная России сыграет в гостях с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.
7 сентября команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00
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