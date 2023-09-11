Россия в гостях у олимпийской сборной Египта. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги Сборная России по футболу результаты олимпийская сборная Египта онлайны Футбол

Сборная России сыграет в гостях с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:00 по московскому времени.

7 сентября команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Товарищеский матч

Египет U-23 – Россия
Дата проведения
11 сентября, 19.00
Онлайн матча

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14 комментариев

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JENNINGS
Эх, опять сменами на заводе меняться, чтобы воочию увидеть этот легендарный матч!
Но я надеюсь, оно того будет стоить!
+22
-1
+21
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Дядя ТУРА
легендарнее этого матча реванша, только бой Аполо Крида с Рокки Бальбоа
+16
-1
+15
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Заяцволк
Ответ JENNINGS
Эх, опять сменами на заводе меняться, чтобы воочию увидеть этот легендарный матч! Но я надеюсь, оно того будет стоить!
Ага, размечтался, кто ж согласится в твою смену сегодня работать, и пропустить матч ? Я точно нет, ещё чего
+14
-1
+13
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Kuryanin
Шо, опять?
+5
-1
+4
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Человек_Легенда
Большая игра, часть вторая! Вся страна ждала этого дня! Непобедимая дружина Карпина в сверхпринципиальной битве…
+4
0
+4
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Александр Чижов
спасибо что напомнили я Армению гляну лучше
+4
0
+4
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Mbest77
Я думал ничего лучше матчей между сборной Ротенберга и беларусами в спорте уже не будет! А тут РФС такую новую супермегасерию организовал 👍
+4
0
+4
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Уся Ваткин
продолжается подготовка к олимпийским играм
+3
0
+3
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justbored
Нет, ну правильно, такое футбольное пиршество не должно быть единоразовым. Я бы повторял пока не выиграем.
+3
0
+3
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anshef
А я все думал, про какой легендарный матч внукам буду рассказывать. Вот оно, то что надо. Лишь бы РФС этот матч по значимости не перебило с какой -нибудь олимпийской сборной Мадагаскара потом.
+2
0
+2
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CTPEKO3ETC
Играем с "лучшими"
+2
-1
+1
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Нагрузки Сборной
Уже жду статью с обзором лучшей рекламы во время матча как после супербоула
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Ветер
День сурка, для сборной России.
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Stt
Ответ justbored
Нет, ну правильно, такое футбольное пиршество не должно быть единоразовым. Я бы повторял пока не выиграем.
Шёл 2033 год, и египтяне стали уставать...
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