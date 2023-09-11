Чеферин убедил Рубиалеса подать в отставку. Президент УЕФА дал понять, что в противном случае шансы Испании на проведение ЧМ-2030 могут снизиться (As)

Президент УЕФА убедил Луиса Рубиалеса подать в отставку из-за поцелуя.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

В воскресенье Рубиалес объявил о решении уйти в отставку, хотя ранее он отказывался сделать это.

По информации As, Рубиалеса убедил президент УЕФА Александер Чеферин, с которым они дружат.

Чеферин дал понять испанцу, что его дальнейшее пребывание на посту главы RFEF может поставить под угрозу заявку Испании на проведение чемпионата мира 2030 года.

Отмечается, что федерации футбола Испании, и (эти три страны совместно хотят принять ) рады уходу и считают, что это поможет их заявке.

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