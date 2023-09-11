Чеферин убедил Рубиалеса подать в отставку. Президент УЕФА дал понять, что в противном случае шансы Испании на проведение ЧМ-2030 могут снизиться (As)

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Президент УЕФА убедил Луиса Рубиалеса подать в отставку из-за поцелуя.

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подвергся критике после поцелуя с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо по окончании финала женского чемпионата мира, в котором испанки обыграли сборную Англии (1:0). ФИФА отстранила его от футбола на 90 дней.

В воскресенье Рубиалес объявил о решении уйти в отставку, хотя ранее он отказывался сделать это.

По информации As, Рубиалеса убедил президент УЕФА Александер Чеферин, с которым они дружат. 

Чеферин дал понять испанцу, что его дальнейшее пребывание на посту главы RFEF может поставить под угрозу заявку Испании на проведение чемпионата мира 2030 года.

Отмечается, что федерации футбола Испании, Португалии и Марокко (эти три страны совместно хотят принять ЧМ-2030) рады уходу Рубиалеса и считают, что это поможет их заявке.

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37 комментариев

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Nogoi89
Вообще, это шантаж. Причем тут вообще Испания? ФИФА по понятиям работает, кажется.
+36
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Dizzod
Маму Рубиалеса выпустите из храма.
+18
-2
+16
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Семён Жуйло
Истерика и шантаж самые либеральные методы работы.
+14
-4
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Пикачу82
Это называется не убедил, а шантажом заставил написать заявление
+8
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Barcelona Forever
Ахаха на лицо или на лице тотальная коррупция в уефа 🤣
+11
-5
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Born is the King
Патриот , но здесь он должен был наплевать на Испанию учитывая как его угнетают.
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Алексей Елистратов
Ответ Nogoi89
Вообще, это шантаж. Причем тут вообще Испания? ФИФА по понятиям работает, кажется.
Не шантаж, а демократические скрепы
+4
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Groznyi2024
Ответ Nogoi89
Вообще, это шантаж. Причем тут вообще Испания? ФИФА по понятиям работает, кажется.
Так весь Запад уже давно по понятиям работает. В плане демократии страны БРИКС на годы уже впереди
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bjpz8u53uu
Ответ Nogoi89
Вообще, это шантаж. Причем тут вообще Испания? ФИФА по понятиям работает, кажется.
Я бы по другому поставил вопрос - причем тут уефа, которые не имеют отношения к организации чм
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Tun
У них есть свой картофельный спас)
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Kuryanin
Ответ Tun
У них есть свой картофельный спас)
Чефирный спас
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
мама рубиалеса уже знает об этом?
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Born is the King
Ответ Tun
У них есть свой картофельный спас)
Испанский должун?
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raulka
дичь, а некоторые особо наивные до сих пор думают что коррупция только в РФ
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Дмитрий Махаев
чего уж там, давайте всю федерацию Испании забаним на пару лет... Как там вообще мужики живут?
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Rosenbaum
Ответ .ru
Луис Рубиалес благородный идальго... учитывая что Испания с ним сделала
Рыцарь печального образа. ))
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Sebastian Debussy
Таки выдавили его мерзавцы
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Клирик
Ааа. В этом плане))
Так кто заказчик Марокко или Португалия?
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.ru
Луис Рубиалес благородный идальго... учитывая что Испания с ним сделала
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A.G
У Марокко там землетрясение, какой им ЧМ уже через 6 лет
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Чёрный тюльпан
Спортс, ФАС! Агент Антонины выложил телефонный разговор с одной из трёх девушек, которая обвинила его в домогательствах:
https://www.instagram.com/reel/CxDleizLZVD/

Вот расшифровка на английском: https://twitter.com/UnitedStandMUFC/status/1701256508586041489
Самое время запрячь своих школьников, чтобы они через Гугл переводчик прогнали и родили новость.
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Groznyi2024
до 2030 года Европы не останется, сами себя сожрут
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.ru
Ответ Чупакабра из Мачу-Пикчу
Лобызаться с чужой женщиной и трогать причинные места в знак неуважения к сопернику, да ещё и стоя рядом с королевской семьёй, - это да, благороднее некуда.
да ладно, ты эту женщину видел?.. там чупакабра какая то
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Жанна Калгина
Сейчас в спорте рулят шантаж и санкции,а не "о спорт ты мир".
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Сергей Галынский
а они есть?
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