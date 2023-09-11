Николай Валуев: «Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать»

Теги Николай Валуев МОК Олимпийская сборная России Государственная дума Париж-2024 Политика Спорт-Экспресс Легкая атлетика

Николай Валиев заявил, что Олимпийские игры в Париже игнорировать нельзя.

«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью МОК и при этом не бойкотировать Олимпийские игры.

Это на случай, если в последний момент они вновь еще чего-то напридумывают. Вообще и так уже хуже некуда», – сказал депутат Госдумы РФ. 

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51 комментарий

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Евгений Аулин
Как в принципе Коля и боксировал
+152
-4
+148
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haymaker
Парад объявляется открытым 🤣
+27
0
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Антоша Спирин
Ну тогда уж не просто выйти. **** показать что ли. Если спортсмены согласятся. И уж тем самым и выразить.
+23
-1
+22
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$-AGROHIM-$
Ответ Евгений Аулин
Как в принципе Коля и боксировал
Зачет!
+20
-1
+19
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kutavlik
Ну все, официальная отмашка из Кремля дана - сейчас понесется!!!!
+12
-1
+11
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vammuteli
Ответ Евгений Аулин
Как в принципе Коля и боксировал
😂😂😂
+12
-2
+10
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oberkorn
Когда стране нужны герои, страна рожает дураков
+12
-2
+10
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Волька-ибн-Алёша
с дуба рухнул
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-1
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Рустик Исхаков
Ответ Антоша Спирин
Ну тогда уж не просто выйти. **** показать что ли. Если спортсмены согласятся. И уж тем самым и выразить.
Тогда уж и ***, и *****. Быстрее. Выше. Сильнее
+9
0
+9
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krokodilych
Это как? Выйти, постоять и уйти?
+10
-1
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Код да Винчи
Ответ krokodilych
Это как? Выйти, постоять и уйти?
Нет. Выйти, постоять, показать вселенскую обиду и уйти😀
+9
-1
+8
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Евгений Аулин
Останки Эвандера Холлифилда как то очень хорошо попинали Николая. В действительности - он просто вышел и по своему отбойкотировал
+9
-2
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Сим Сим
Хуже некуда? Хуже некуда когда валуевы в нашей госдуме.
+6
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Алексѣй Пестовъ
Стадии принятия:

1) без флага и гимна не выступаем
2) можем выйти, но не соревноваться
3) будем соревноваться без флага и гимна
+6
-2
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stallone
эм...что?)))
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NickN
После сегодняшней оплевухи от олимпийцев из Египта можно и проигнорировать так-то...
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Gerald1
Он сам хоть понял, что сказал?
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dzenga 1
А еще я в нее ем!
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Oleg Olegov
Потом Москвичи раздать тем, кто лучше всех вышел на арену.
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ ИглесиасХулио
Николай, выйди на ринг и просто стой. Пусть просто так по голове прилетает
он 10 лет так делал
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Лигр
царь разрешил?
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Tim1ks
Николай Валуев: У меня есть голова и я туда ем
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eRo
а чё делать вместо выступления? ходить с флагом Новороссии?
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Rio (BLR)
Голова!
Не просто так в думе сидит.
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ИглесиасХулио
Николай Валуев: игнорировать кресло депутата нельзя, можно придти и тупо сидеть
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