Николай Валуев: «Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать»
Николай Валиев заявил, что Олимпийские игры в Париже игнорировать нельзя.
«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью МОК и при этом не бойкотировать Олимпийские игры.
Это на случай, если в последний момент они вновь еще чего-то напридумывают. Вообще и так уже хуже некуда», – сказал депутат Госдумы РФ.
1) без флага и гимна не выступаем
2) можем выйти, но не соревноваться
3) будем соревноваться без флага и гимна
Не просто так в думе сидит.