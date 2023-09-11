Николай Валуев: «Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать»

Николай Валиев заявил, что Олимпийские игры в Париже игнорировать нельзя.

«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью и при этом не бойкотировать Олимпийские игры.

Это на случай, если в последний момент они вновь еще чего-то напридумывают. Вообще и так уже хуже некуда», – сказал депутат Госдумы РФ.