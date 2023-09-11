Рейтинг WTA. Соболенко стала первой ракеткой мира, Гауфф дебютировала в топ-3
Финалистка US Open Арина Соболенко поднялась на первую строчку рейтинга WTA.
Чемпионка Коко Гауфф дебютировала в топ-3.
Положение на 11 сентября 2023
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (2)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|9266
|2 (1)
|Ига Швентек (Польша)
|8195
|3 (6)
|Коко Гауфф (США)
|6165
|4 (4)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|5790
|5 (3)
|Джессика Пегула (США)
|5755
|6 (9)
|Маркета Вондроушова (Чехия)
|3830
|7 (5)
|Онс Жабер (Тунис)
|3771
|8 (10)
|Каролина Мухова (Чехия)
|3765
|9 (8)
|Мария Саккари (Греция)
|3525
|10 (7)
|Каролин Гарсия (Франция)
|3050
|11 (17)
|Мэдисон Киз (США)
|2940
|12 (14)
|Дарья Касаткина (Россия)
|2790
|16 (21)
|Алена Остапенко (Латвия)
|2580
|17 (15)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2415
|18 (16)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|2480
|19 (20)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2250
|26 (30)
|Сорана Кырстя (Румыния)
|1760
|27 (27)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1615
|38 (39)
|Анна Блинкова (Россия)
|1263
|39 (54)
|Ван Синюй (Китай)
|1261
|57 (63)
|Мирра Андреева (Россия)
|979
|63 (66)
|Элина Аванесян (Россия)
|931
|69 (97)
|Грет Миннен (Бельгия)
|881
|72 (78)
|Камилла Рахимова (Россия)
|846
|82 (98)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|790
|83 (84)
|Диана Шнайдер (Россия)
|790
|92 (89)
|Анна Калинская (Россия)
|755
|96 (114)
|Ван Яфань (Китай)
|737
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