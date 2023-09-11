Рейтинг WTA. Соболенко стала первой ракеткой мира, Гауфф дебютировала в топ-3

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Финалистка US Open Арина Соболенко поднялась на первую строчку рейтинга WTA.

Чемпионка Коко Гауфф дебютировала в топ-3.

WTA Singles Rankings

Положение на 11 сентября 2023

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (2) Арина Соболенко (Беларусь) 9266
2 (1) Ига Швентек (Польша)  8195
3 (6) Коко Гауфф (США) 6165
4 (4) Елена Рыбакина (Казахстан) 5790
5 (3) Джессика Пегула (США) 5755
6 (9) Маркета Вондроушова (Чехия) 3830
7 (5) Онс Жабер (Тунис) 3771
8 (10) Каролина Мухова (Чехия) 3765
9 (8) Мария Саккари (Греция) 3525
10 (7) Каролин Гарсия (Франция) 3050
11 (17) Мэдисон Киз (США) 2940
12 (14) Дарья Касаткина (Россия) 2790
16 (21) Алена Остапенко (Латвия) 2580
17 (15) Людмила Самсонова (Россия) 2415
18 (16) Вероника Кудерметова (Россия) 2480
19 (20) Екатерина Александрова (Россия) 2250
26 (30) Сорана Кырстя (Румыния) 1760
27 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1615
38 (39) Анна Блинкова (Россия) 1263
39 (54) Ван Синюй (Китай) 1261
57 (63) Мирра Андреева (Россия) 979
63 (66) Элина Аванесян (Россия) 931
69 (97) Грет Миннен (Бельгия) 881
72 (78) Камилла Рахимова (Россия) 846
82 (98) Анастасия Павлюченкова (Россия) 790
83 (84) Диана Шнайдер (Россия) 790
92 (89) Анна Калинская (Россия) 755
96 (114) Ван Яфань (Китай) 737

 

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6 комментариев

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Оскар Муравьёв
12 наших в топ 100 ого)))
+4
0
+4
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Оскар Муравьёв
Саккари все еще в топ 10 да(
+1
0
+1
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Владимир Бредихин
опять без рейтинговых очков,в чем проблема
+1
0
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vdvbill.e1.ru
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Почему коко не первую поставили
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Olenyuksi
Коко умничка! Но почему Гауфф, если читается да и произносится как Гофф?
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