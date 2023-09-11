Медведев проиграл Джоковичу, Германия впервые выиграла ЧМ по баскетболу, «МЮ» отстранил Антони, Флик уволен, Рубиалес уйдет в отставку и другие новости

1. Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open в трех сетах.

В парном разряде 39-летняя россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд проиграли финал Габриэле Дабровски (Канада) и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия) – 6:7, 3:6.

2. Германия впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу, победив Сербию в финале (83:77), Деннис Шредер набрал 28 очков и был назван MVP турнира. Он, Гилджес-Александер, Эдвардс, Богданович и Дончич – в символической сборной. Канада в овертайме справилась с США (127:118) и стала обладателем бронзы.

3. «Манчестер Юнайтед» отстранил Антони на фоне обвинений в насилии в отношении бывшей девушки. Клуб продолжит платить игроку всю зарплату, хотя он не будет играть и тренироваться. Вингер сборной Бразилии заявил: «Я невиновен. Это обоюдное решение с «МЮ», жду скорейшей возможности вернуться».

4. Ханс-Дитер Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии по футболу после 1:4 от Японии и 4 поражений за 5 последних матчей. Он первый уволенный тренер в истории сборной Германии (ФРГ). Юлиан Нагельсманн – фаворит на вакантную должность.

5. Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес, оказавшийся в центре скандала после поцелуя с футболисткой, сообщил, что покинет свой пост: «Я собираюсь подать в отставку, потому что не могу продолжить работу. Отношение ко мне может затронуть тех, кто мне дорог».

6. ЦСКА уступил «Куньлуню» в овертайме (2:3) в единственном матче в Фонбет Чемпионате КХЛ. Армейцы сняли вратаря и получили гол в пустые ворота. ЦСКА проиграл 3 из 5 матчей сезона, в 2 из них играл дисквалифицированный ИИХФ вратарь Иван Федотов.

7. Сборная Нидерландов обыграла Ирландию (2:1) в квалификации Евро-2024, Казахстан победил Северную Ирландию (1:0), Литва уступила Сербии (1:3), Польша – Албании (0:2).

8. На Кубке мира по регби Уэльс обыграл Фиджи, Шотландия уступила ЮАР, Япония победила Чили.

9. На Кубке Содружества по биатлону у мужчин масс-старт выиграл белорус Антон Смольский, Эдуард Латыпов стал 2-м, Илья Авсеенко – 3-м. У женщин победила россиянка Анастасия Гореева, Наталия Шевченко – 2-я, Виктория Сливко – 3-я.

10. В НФЛ прошли 13 матчей первой недели нового сезона. Все результаты игрового дня доступны здесь.

11. Владимир Ивич из «Краснодара» признан лучшим тренером июля-августа в Мир РПЛ. «Быки» лидируют в таблице.

12. Игрок «Сарагосы» Виктор Мольехо схватился за пах, празднуя гол в матче Сегунды. Ла Лига применит санкции к хавбеку, права на которого принадлежат «Атлетико».

13. Глава ОКР Станислав Поздняков не вошел в обновленный состав комиссии МОК по олимпийской программе. Его реакция: «Ничего удивительного. Это ответ на справедливую критику дискриминационной политики».

Цитаты дня:

Владислав Третьяк: «В СССР было 80 катков, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми сейчас играют, мы могли только мечтать. Формы не было»

Мама Горбачевой: «Я ее сейчас особо не вижу, Алина целыми днями занимается подготовкой. Общаемся, но очень мало из‑за ее занятости»

Каширина о допинг-бане: «Крупных сумм оспаривать это у меня нет. Необоснованно наказали, и попробуй доказать, что ты не верблюд»

Соболенко о равных призовых: «Мужчины сильнее и лучше нас, но мы все равно много работаем и заслуживаем равную оплату»

Фетисов о выборах: «Нам важно, чтобы люди влияли на ситуацию. С детства впечатление: день голосования – праздник»

Герхард Бергер: «Ферстаппен и Сенна уникальные гонщики – лучшие из всех, что я видел за последние 50 лет»

Анатолий Тимощук: «В «Спартак» работать никогда не пойду. Моя позиция не изменилась»