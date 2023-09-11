Леброн, Карри, Дюрэнт, Тейтум и Дэвис готовы представлять США на Олимпиаде-2024. Лиллард, Букер и Ирвинг также заинтересованы

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4-кратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс, которому в декабре исполнится 39 лет, выразил желание представлять свою страну на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По информации журналиста, Джеймс также общался со Стефеном Карри («Голден Стэйт»), Кевином Дюрэнтом («Финикс»), Энтони Дэвисом («Лейкерс»), Джейсоном Тейтумом («Бостон») и Дрэймондом Грином («Голден Стэйт») – все они готовы сформировать состав сборной США следующим летом.

Как отмечает Чарания, Девин Букер («Финикс»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Де’Аарон Фокс («Сакраменто») и Кайри Ирвинг («Даллас») также выразили желание выступать за свою страну.

США выиграли последние четыре Олимпиады, однако провалились на двух чемпионатах мира кряду, заняв 7-е место в 2019 году и 4-е на прошлой неделе.

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20 комментариев

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Rjcnbr
Можно без тренера ехать. Ну или пускай краб кореша Пола возьмёт на половину ставки, а тот своего лучшего друга Рондо в помощники. С Керром и Поповичем всё ясно
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Ed Monix
Ну, если действительно в таком составе поедут, то это уже реально dream team будет, а до этого ни фига ни dream team. Можно и Кармело взять. Будет забирать подборы под щитом со своим фирменным криком и трёхи ложить, пока соперники зевала раззевают, провожая мяч
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Forza
Ответ Anton Kortenko
если они такой бандой пролетят мимо, то это будет серьёзный удар по репутации американского баскетбола.
Никакого удара по репутации американского баскетбола не будет. Удар по репутации может быть, если кто-то из этих людей поедет в европу играть.

А пока НБА может подписать практически любую европейскую звезду, никакого удара по репутации быть не может. НБА просто на световые годы опережает любую европейскую лигу.
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+5
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Rjbson
Зрители тоже заинтересованы.
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anoshkin05@yandex.ru
столько игроков от мяча, а мяч один
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Ballboy13
Ну тут много вопросов, Леброну будет 40, Стефу 36, Дреймонд уже не тот, что был 4 года назад и на его позицию есть более сильные игроки. Не думаю что в состав будут набирать всех желающих ветеранов.
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CAN_JE
Ответ Ballboy13
Ну тут много вопросов, Леброну будет 40, Стефу 36, Дреймонд уже не тот, что был 4 года назад и на его позицию есть более сильные игроки. Не думаю что в состав будут набирать всех желающих ветеранов.
нынешний молодняк не тянет на международных турнирах. Придет старая гвардия, дополненная молодыми талантами и должны брать золото
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greatst
Ответ Ballboy13
Ну тут много вопросов, Леброну будет 40, Стефу 36, Дреймонд уже не тот, что был 4 года назад и на его позицию есть более сильные игроки. Не думаю что в состав будут набирать всех желающих ветеранов.
Не знаю что будет через год, но сейчас леброн в полном порядке, стеф в своей лучшей форме, КД хоть и сдал но тоже топ. Было бы идеально если б все звезды этого поколения поехали..
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Бабайка Бабаяра
Думаю если да, то золото у них в кармане
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Tolball
Если из перечисленных из за перебора игроков на позицию убрать кого то из трио Фокс-Лиллард-Ирвинг и добавить Батлера,Адебае и Эдвардса,то у такой сборной уже не будет никаких оправданий в Париже.
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Greenue
Сколько из них будут здоровы/готовы играть к 2024-у?
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Роман Тучин
Понятно, что возьмут золото таким составом, но ведь объективно есть игроки и посильнее того же Грина, например. Надо не сборную друзей Деда собирать, а лучших на своих позициях
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Cubs-V
Старая гвардия хочет показать, как нужно брать золото.
Какбэ обратного эффекта не получилось. Однако...
Уверен на 100% что победят. Немцы забудут как играть, а сербы скажут что Йокич был недоступен... ))
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bdh
Ответ Ed Monix
Ну, если действительно в таком составе поедут, то это уже реально dream team будет, а до этого ни фига ни dream team. Можно и Кармело взять. Будет забирать подборы под щитом со своим фирменным криком и трёхи ложить, пока соперники зевала раззевают, провожая мяч
Я бы только Букеров да Дэвисов убрал. Всех относительно молодых, короче. Банана бот + Стэй/Клэй/Ирвинг/КД и кого забыл из этой серии. Такое последнее турне. И смотреть, наверное, всё-таки, интереснее будет.
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