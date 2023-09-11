Леброн, Карри, Дюрэнт, Тейтум и Дэвис готовы представлять США на Олимпиаде-2024. Лиллард, Букер и Ирвинг также заинтересованы
4-кратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Леброн Джеймс, которому в декабре исполнится 39 лет, выразил желание представлять свою страну на Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
По информации журналиста, Джеймс также общался со Стефеном Карри («Голден Стэйт»), Кевином Дюрэнтом («Финикс»), Энтони Дэвисом («Лейкерс»), Джейсоном Тейтумом («Бостон») и Дрэймондом Грином («Голден Стэйт») – все они готовы сформировать состав сборной США следующим летом.
Как отмечает Чарания, Девин Букер («Финикс»), Дэмиан Лиллард («Портленд»), Де’Аарон Фокс («Сакраменто») и Кайри Ирвинг («Даллас») также выразили желание выступать за свою страну.
США выиграли последние четыре Олимпиады, однако провалились на двух чемпионатах мира кряду, заняв 7-е место в 2019 году и 4-е на прошлой неделе.
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