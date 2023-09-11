Квалификация Евро-2024. Хорватия в гостях у Армении, Португалия против Люксембурга

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Сборная Хорватии сыграет в гостях с Арменией в 6-м туре отбора Евро-2024.

Также в понедельник Португалия примет Люксембург.

Евро-2024

Отборочный турнир

6-й тур

Армения – Хорватия
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Словакия – Лихтенштейн
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Португалия – Люксембург
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Алгарве»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Исландия – Босния и Герцеговина
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Латвия – Уэльс
Дата проведения
11 сентября, 21.45, «Сконто»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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5 комментариев

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Александр Чижов
армения люксембург удивите
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Константин Эсперов
у Армении есть шансы с Хорватией , но они призрачные . Будет ещё хуже чем с Турцией , хотя если Сперцяна поднимут выше может что-нибудь да получится .
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Александр Северный
секта Кринжа во главе с Ромкой сегодня в трауре 😭
наконец то достойный соперник у Рональду нарисовался, а тут как назло перебор карточек🤣
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Cristiano Ronaldo
Ответ Константин Эсперов
у Армении есть шансы с Хорватией , но они призрачные . Будет ещё хуже чем с Турцией , хотя если Сперцяна поднимут выше может что-нибудь да получится .
У Армении шансов против Хорватии нет, сейчас хорваты очень хороши и остановить их мало кому под силу 🏴‍☠️
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