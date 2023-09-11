Квалификация Евро-2024. Хорватия в гостях у Армении, Португалия против Люксембурга
Сборная Хорватии сыграет в гостях с Арменией в 6-м туре отбора Евро-2024.
Также в понедельник Португалия примет Люксембург.
Евро-2024
Отборочный турнир
6-й тур
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.00, «Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна»
- Дата проведения
- 11 сентября, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 11 сентября, 21.45, «Алгарве»
- Дата проведения
- 11 сентября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
- Дата проведения
- 11 сентября, 21.45, «Сконто»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы квалификации Евро-2024
Статистика квалификации Евро-2024
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наконец то достойный соперник у Рональду нарисовался, а тут как назло перебор карточек🤣